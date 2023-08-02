Старт со стартапа. Как начать свой ИТ-бизнес в России

«Хочу начать свой стартап», — в современном мире это нормальная фраза, которую рано или поздно должны произвести все уважающие себя молодые люди и девушки. А ведь еще пару десятков лет назад само это слово для российского предпринимательства было иностранной тарабарщиной, не вписывающейся в реалии бизнес-среды. Сегодня же существуют специальные программы поддержки и акселераторы для стартапов, а перспектива начать проект с нуля, имея минимальный капитал, и ударными темпами разрастись до внушительной компании уже не кажется невозможной.

Конечно, действительно решаются на открытие своего масштабируемого бизнеса далеко не все, однако существует немало многообещающих областей, где это стоило бы сделать. В первую очередь это, естественно, сфера информационных технологий. Цифровое предпринимательство манит и зазывает. И если вам кажется, что сейчас самое время создать ИТ-стартап, то вам не кажется.

Куда идти?

Один из главных вопросов, который встает перед смельчаком, решившимся начать свое дело в ИТ: куда же податься? Сфера информационных технологий огромна, работать можно над самыми разными продуктами. Но что же нужно клиентам? Можно ли понять это, не имея исключительной экспертизы? Другими словами, реально ли войти в ИТ, мало что зная об этой сфере изнутри.

Один из простых вариантов: посмотреть, какие стартапы делают другие. Как утверждают аналитики MTS StartUp Hub, самое популярное направление для запуска проекта — FinTech (15,6%). 11,9% стартапов приходится на сферу здоровья и медицины, а 6% — на кибербезопасность. При этом, в первое полугодие 2023 год число российских стартапов в области кибербезопасности удвоилось по сравнению со всем прошлым годом. Это не удивительно, ведь количество DDoS-атак за первый квартал 2023 года выросло на 58%.

Однако подобные данные достаточно поверхностны. На их основе сложно делать настоящие прогнозы, не зная об активности потенциальных конкурентов. Можно считать, что метишь в топ, а по факту пытаться запрыгнуть в последний вагон: ведь все уже занято. Вот бы кто-то собрал всю информацию об актуальных потребностях ИТ-сферы и существующих проектах, чтобы начинающим предпринимателям было проще сориентироваться.

Именно этим решили заняться в Минцифры. В цифровом ведомстве взялись за составление обзорной карты для развития ИТ-компаний в контексте импортозамещения. На ней отразят технологические решения, которые уже имеют отечественные аналоги, и продукты, что еще предстоит заменить. Утвердить карту планируют в ближайшее время — до сентября.

Самое перспективное направление

Но даже без специального руководства имеются беспроигрышные варианты выбора. Раз вы думаете над открытием стартапа, то хотя бы слегка знакомы с ИТ-сферой и в курсе, какое направление сейчас на самом пике востребованности. Речь, разумеется, идет об искусственном интеллекте. Технологический мир действительно помешан на ИИ, в первую очередь — генеративном. Российский рынок не исключение.

Развитие искусственного интеллекта более чем приветствуется и властями. Недавно Путин на совещании с кабмином заявил: нужно проработать нормативные и финансовые вопросы поддержки центров, занимающихся ИИ. На эти цели собираются заложить средства бюджета на 2024-2026 годы. Как это уже видно, помощь от государства лишней не бывает.

Доказательство, что в России хотят видеть больше ИИ — последний совместный акселератор от «Сколково» и «Инфосистем Джет». Три стартапа получили право претендовать на грант в 7 млн рублей, и два из них — системы видеоаналитики, работающие на основе нейросетей. Запрос считывается.

В ИИ-сферу метят даже неоперившиеся специалисты. К примеру, сейчас ребята из Тюменского индустриального университета корпят над приложением для знакомств с ИИ-функционалом. На воплощение этой идеи в жизнь им тоже дали грант, хотя и менее внушительный. Разработчики получили 1 млн рублей по итогам конкурса «Студенческий стартап». С учетом печального расставания российских пользователей с Tinder, проект заиграл новыми красками и превратился в крайне актуальную «замещательную» идею.

Между тем, на зарубежных ИТ-просторах наметилась интересная тенденция. Фирмы, занятые работой над корпоративным использованием генеративного ИИ, могут получить впечатляющие суммы на развитие зачаточного продукта. К примеру, Character.AI, Cohere.ai и Anthropic привлекли крупные инвестиции ($150 млн, $270 млн и $750 млн), хотя не имели на руках даже минимально жизнеспособной технологии. Вполне возможно, что и российский рынок, когда он еще немного окрепнет и поверит в свои силы, реализует похожую схему капиталовложений.

Будущее за инвестициями?

Есть ощущение, что именно на инвестиции российскому ИТ стоит делать ставку в перспективе. Гранты — это, конечно, хорошо, но сундук у государства не бездонный. И к этому в правительстве стараются плавно подвести.

Минцифры уже разработало инструменты стимулирования венчурных инвестиций в российские проекты. Сейчас документ отправлен на согласование. Другие ведомства ознакомятся с предложением и скажут свое слово. Тем временем, восемь венчурных фондов уже дали понять, что заинтересованы в намечающемся взаимодействии.

Инвесторы не стоят в стороне и делают шаги в сторону финансирования прогресса с российским лицом. Так, этим летом основатели «МойОфис» и F+ tech совместно с бывшим вице-губернатором Санкт-Петербурга создали венчурный фонд «Стриго кэпитал» для инвестиций в ИТ-стартапы. За год они намерены выделить предпринимателям 3 млрд рублей на развитие проектов.

Готова активно поддержать наших соотечественников и инвесткомпания Melnichek Investments, созданная технооптимистами и филантропами Юрием и Анной Мельничек. Их фонд нацелен на финансирование амбициозных стартапов в области ИИ, стремящихся к революционным инновациям. К примеру, они уже вложились в Gero Startup, борющийся против сегодняшней модели старения человека.

В конце июля «Альфа-банк» совместно с фондом «Билайн ventures» запустил скаутинг российских стартапов. Прошедшие через фильтр проекты будут предложены частным инвесторам на стадии Pre-IPO. Правда, новичков инвесторы не рассматривают: их интересуют компании, существующие больше года и уже имеющие продукт и клиентов. Но знать, что в перспективе ваш ИТ-проект может получить финансирование в 500 млн рублей и выше, приятно.

Напомним, выбирая направление работы, стоит держать в голове одну из главных болей российской ИТ-сферы сегодня — импортозамещение. Ваш продукт закроет потребность рынка, которую раньше удовлетворяли иностранные игроки? Это большой плюс в копилочку. Например, стартап sBoard, разработавший онлайн-доски для бизнеса, привлек 21,5 млн рублей инвестиций в ходе бридж-раунда.

Самое время

ИТ-бизнесу сегодня предоставляется уникальная возможность стартовать не с нуля, а с пары кирпичиков, подставленных властями. Стране нужно прокачивать собственные информационные технологии, и это все понимают. Для того, чтобы претендовать на поддержку от государства, нужно пройти аккредитацию компании, а дальше — в добрый путь.

Аккредитованный ИТ-стартап? Что для этого нужно

Из общего: профильный ИТ-ОКВЭД (основной для вашего бизнеса), сведения о работе в сфере ИТ на сайте компании, средняя зарплата сотрудников не ниже, чем средняя зарплата по региону.

Специально для стартапов: организация создана не более 3 лет назад, доход с момента создания не превышает 1 млн рублей, регистрация в региональном реестре стартапов (если он, конечно, есть — пока такие реестры существуют не во всех субъектах РФ).

В отличие от ИТ-компаний с доходом выше 1 миллиона, стартапы не должны подтверждать, что 30% их дохода получена в сфере информационных технологий.

Если вы сразу нацелены на большой доход, то есть альтернативный вариант для получения аккредитации.

Для этого необходим: профильный ИТ-ОКВЭД и информация на сайте о принадлежности к ИТ-сфере. Кроме того, доход от ИТ-деятельности составляет свыше 30% от вашего общего дохода компании, общий доход компании больше 1 млн рублей, продукт организации зарегистрирован в реестре российского ПО, а также вы получаете доход от того самого продукта, зарегистрированного в реестре российского ПО.

Если ваша компания присутствует тут, поздравляем — вы можете претендовать на льготы от государства. Искать организацию можно по названию или ИНН.

Приятно быть в ИТ

Что же дает поддержка ИТ-сферы? В период с 2022 по 2024 годы государство расщедрилось на следующие послабления для аккредитованных ИТ-компаний: уплата страховых взносов по сниженным тарифам; нулевой налог на прибыль; освобождение от выездных проверок (налоговых, трудовых, пожарной безопасности и т.д.); льготные кредиты для организации; отсрочка от призыва для сотрудников компании; льготная ипотека для сотрудников компании до 50 лет (при условии, что поддерживается определенный уровень дохода); упрощенное трудоустройство для иностранцев.

Подробнее о этих мерах послабления можно прочитать на сайте Минцифры.

Кстати, сейчас Минцифры с Минфином обсуждают возможность бессрочного продления ставки 0% по налогу на прибыль для ИТ-компаний. Альтернативный вариант — продлить льготу до 2030 года. Так что беспокоиться об уплате этого налога ИТ-компаниям в ближайшие годы не придется.