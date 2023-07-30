«Минут 20 были ор и паника». В палаточном лагере ураган убил пятерых взрослых и троих детей

Работа спасателей на месте падения деревьев в палаточном лагере на озере Яльчик, 30 июля 2023 года

Восемь человек стали жертвами урагана в Марий Эл, еще десять оказались в больнице. Сильный ветер с грозой обрушились на туристов, отдыхавших на озерах Таир и Яльчик. По словам очевидцев, все произошло за 20 минут. Мощный ураган нашел своих жертв и в других регионах Приволжского федерального округа. 14-летняя туристка погибла под поваленным деревом близ Казани, на Горьковском водохранилище ветер перевернул яхту — погибла женщина.

Восемь человек погибли (в том числе трое детей), десять были госпитализированы в результате урагана в Марий Эл. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Йошкар-Олы Евгений Маслов. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о предоставлении небезопасных услуг, приведших к смерти людей.

Стемнело очень резко

Сильнейший ураган обрушился на озера Таир и Яльчик — излюбленное место отдыха местных жителей и туристов. По данным «Комсомольской правды — Казань», вечером 29 июля там собралось около 500 машин. Люди спасались от сильной жары у воды. Около 18:15 над озером нависла небольшая туча, затем резко потемнело и начался ураган.

«Минут за 20 просто все снесло, — рассказывает в интервью «Рент-ТВ» очевидец Тимур. — Минут 20 были ор, паника и все остальное. Начался град очень сильный и сильный ветер. Палатку сносит, я смотрю, у людей тоже там все вверх полетело. За нами дерево упало. Оно было небольшое, но я представлял масштаб, где еще валятся деревья. Крики начались, шум, стемнело очень резко и просто была невероятная паника».

close 100% Работа спасателей на месте падения деревьев в палаточном лагере на озере Яльчик, 30 июля 2023 года МЧС России/ТАСС

Как сообщает «Комсомольская правда — Казань», мужчины в палаточном лагере пытались предупредить других людей, что им лучше двигаться в сторону озера, поскольку там нет деревьев и поэтому безопаснее.

«Мы были в палатке и ничего не слышали. К нам забежал мужчина и сказал, что деревья валит прямо на палатки. Мы тут же выбрались наружу», — говорит очевидец Екатерина.

Пострадавшие были госпитализированы в различные больницы региона.

Ураган оставил без света 36 тысяч человек

Многие дороги республики завалило деревьями.

«Для ликвидации последствий прохождения комплекса неблагоприятных метеорологических явлений привлечено 93 человека и 30 единиц техники, в том числе от МЧС России – 10 человек и 3 единицы техники», — сообщили в региональном Управлении МЧС.

Глава Марий Эл Юрий Зайцев сообщил, что республиканский Минтранс задействовал 28 человек и 12 единиц техники.

Ураган обесточил 36 тысяч потребителей электроэнегрии в Марий Эл. Над восстановлением подачи электричества работают более 39 бригад.

«Планируем восстановить электроэнергию в течение суток», — сообщил Юрий Зайцев.

На территории выехало пять рабочих машин с бригадами Министерства природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды Марий Эл.

«Проверили периметр озер Карась, Серебряное, Сайвер, Чуркан, отдыхающие есть, дороги свободны. Обстановка спокойная, без происшествий, патрулирование лесов продолжается», — написал Юрий Зайцев.

От стихии в Поволжье погибли уже девять человек

Ураган затронул и другие регионы федерального округа. Всего в Поволжье он унес жизни девяти человек, сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Со вчерашнего дня на территории восьми субъектов Приволжского федерального округа оказывают влияние опасные метеорологические явления, сопровождающиеся порывами ветра до 27 м/с. Пострадали 76 человек, из них девять – погибли», — говорится в сообщении, которое цитирует ТАСС.

Без света в ПФО оказались 99,5 тыс. человек. Ветер повредил кровли 41 жилого дома и семи соцобъектов, повалено 550 деревьев. В ликвидации последствий участвуют 758 человек и 180 единиц техники.

Под Казанью ветер повалил дерево на палатку с туристами — погибла 14-летняя девочка, сообщает ТАСС. В Нижегородской области погибла женщина 1952 года рождения, которая каталась по Горьковскому водохранилищу на парусном судне. Три ее спутника были спасены очевидцами ЧП. В Кстовском муниципальном округе были госпитализированы три человека — на них упала остановка.

Еще один мужчина погиб в Черкесске — на него упало дерево.