«Речь о суммах, не превышающих 10 тысяч». Как в России будут сажать за мелкие взятки

Группа парламентариев внесла в Госдуму законопроект об ужесточении ответственности за дачу и получение мелких взяток — в размере до 10 тыс. рублей — вплоть до трех лет лишения свободы и до четырех лет ограничения свободы. Как отметил один из авторов инициативы Василий Пискарев, с 2016 года фиксируется рост таких преступлений, которые зачастую «приобретают характер криминального бизнеса». К нарушителям будет применяться конфискация имущества, что позволит компенсировать ущерб потерпевшим. Ожидается, что к рассмотрению законопроекта депутаты приступят в осеннюю сессию. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В Госдуму внесли законопроект об ужесточении ответственности за дачу и получение мелких взяток. Об этом в пятницу, 28 июля, сообщил председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, ставший одним из авторов инициативы.

«Усиливается уголовная ответственность: за получение взятки или коммерческий подкуп в размере, не превышающем 10 тыс. руб., будет грозить до трех лет лишения свободы и до четырех лет ограничения свободы», — написал он в своем Telegram-канале.

С конфискацией имущества

По его словам, к совершившим такие преступления будет применяться конфискация имущества, которая пока не предусмотрена действующим законодательством.

«Ее введение позволит компенсировать ущерб потерпевшим», — считает парламентарий.

Пискарев подчеркнул, что речь идет о суммах, не превышающих 10 тыс. руб. «Это важно, поскольку именно из таких небольших, на первый взгляд, поборов и состоит низовая коррупция – явление не менее опасное, чем взятки в крупном размере», — утверждает депутат.

«Иллюзия вседозволенности»

Он добавил, что помимо огромной общественной опасности, которую несет в себе такая коррупция, «создавая у нечистых на руку чиновников иллюзию вседозволенности и открывая тем самым путь к многомиллиардным взяткам», зачастую такие преступления приобретают характер криминального бизнеса.

Как пояснил Пискарев, соответствующий законопроект вводит новые квалифицирующие признаки — такие как «вымогательство», «совершение преступления группой лиц по предварительному сговору» и «заведомая незаконность действия (бездействия)».

«Отдельные лица, нередко объединенные в организованную группу, методом регулярных поборов набирают суммы, сопоставимые с крупными взятками», — указал глава думского комитета.

Пискарев также привел данные статистики, согласно которым с 2016 года фиксируется рост таких преступлений — в частности, доля мелких взяток в 2021-м составила пятую часть всех коррупционных преступлений.

«Важно помнить: любая взятка – это нарушение закона, о какой сумме бы речь ни шла. К рассмотрению законопроекта приступим в осеннюю сессию», — проинформировал парламентарий.

Средняя сумма взятки — более 500 тыс. руб.

О том, что количество выявляемых в России случаев получения и дачи взяток растет, ранее сообщал генпрокурор РФ Игорь Краснов. По его словам, «в 2021 году по сравнению с 2020 годом их число увеличилось почти на треть — с 14,5 тыс. до 18,5 тыс. преступлений», пишет ТАСС.

«И это не только взяточники или взяткодатели средней руки, которых, как правило, не так уж сложно изобличить.

Динамика выявленных взяток, совершенных в крупном и особо крупном размере, также со знаком плюс — за последние два года их количество превысило 4 тыс.», — рассказал глава надзорного ведомства.

В прошлом году правоохранительные органы выявили факты получения взяток суммарно почти на 2 млрд рублей. «При этом средняя сумма полученной взятки по расследованным преступлениям составляет более полумиллиона рублей», — уточнил Краснов, добавив, что размеры взяток сильно разнятся.

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