Социолога Кагарлицкого* арестовали из-за ролика о взрыве на Крымском мосту

Социолог и политолог Борис Кагарлицкий (признан в РФ иностранным агентом) во время заседания в Сыктывкарском городском суде, 26 июля 2023 года

Суд в Коми арестовал социолога Кагарлицкого на два месяца по делу об оправдании терроризма. Главного редактора интернет-издания «Рабкор» судят из-за публикации постов и видео про взрыв на Крымском мосту 8 октября 2022 года. Социолог вину не признает. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Суд в Коми

Сыктывкарский городской суд на закрытом заседании арестовал на два месяца, до 24 сентября, социолога, политолога, главного редактора журнала «Рабкор» Бориса Кагарлицкого (признан в РФ иностранным агентом) по обвинению в призывах к терроризму, сообщило агентство ТАСС.

«Суд постановил избрать меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть по 24 сентября 2023 года включительно», — зачитала решение судья.

Днем ранее УФСБ России по Республике Коми предъявила социологу обвинение по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (Публичные призывы к терроризму, оправдание терроризма, пропаганда терроризма с использованием интернета). Максимальное наказание по этой статье — семь лет лишения свободы. Уголовное дело возбудили в тот же день, сообщила Юлия Кузнецова — адвокат психолога Александра Арчагова, у которого 25 июля прошли обыски в рамках дела против Кагарлицкого, затем его увезли на допрос.

Ролик о взрыве на Крымском мосту

Следствие полагает, что главный редактор интернет-издания «Рабкор» и автор одноименного YouTube-канала опубликовал видеоролик, который «направлен на публичное оправдание терроризма». В суде не уточнили, о какой именно видеозаписи идет речь, что на ней запечатлено.

Как отметил адвокат Владислав Коснырев, 64-летнему политологу вменяют публикацию видеоматериала, который касался взрыва на Крымском мосту в октябре 2022 года. По словам адвоката Кагарлицкого Сергея Ерохова, также в деле фигурирует пост социолога в Telegram-канале о взрыве на Крымском мосту, который он разместил тогда же.

«В своей деятельности профессор Б. Ю. Кагарлицкий никогда не поддерживал и не оправдывал терроризм. Цель всех его выступлений — это попытка показать реальные проблемы, с которыми сталкивается российское государство», — отметил защитник, подчеркнув, что Кагарлицкий вину не признает.

Сам обвиняемый в суде назвал свое дело «политическим», никак не связанным с Сыктывкаром. Живущий в Москве Кагарлицкий отметил, что не в курсе причин его этапирования в Коми в рамках расследования. На время ареста социолога поместили в следственный изолятор в микрорайоне Нижний Чов.

Кто такой Кагарлицкий

Борис Кагарлицкий родился в 1958 году в Москве. В 1988 году книга «Мыслящий тростник» (The Thinking Reed) принесла ему британскую Дейчеровскую мемориальную премию. С 1990 по 1993 год — депутат Московского горсовета. С 1994 по 2002 год работал старшим научным сотрудником Института сравнительной политологии и проблем рабочего движения РАН. Преподает в Московской высшей школе социальных и экономических наук («Шанинке»). В 1982 — 1983 годах Кагарлицкий был «политзаключенным», говорилось на сайте учебного заведения. Его обвиняли в антисоветской пропаганде. Запись о нем в настоящее время отсутствует на сайте университета. Является кандидатом политических наук.

Минюст России включил социолога в реестр иностранных агентов в мае 2022 года. В 2021 году его арестовали на 10 суток из-за проведения несогласованного публичного мероприятия. В 2012 году к Кагарлицкому приходили с обысками по «болотному делу».

Про психолога Александра Арчагова известно, что он вел стримы на YouTube-канале «Рабкора». Его адвокат не сообщала, где он находится в настоящее время. В каком статусе он проходит по делу Кагарлицкого тоже неизвестно.

8 октября 2022 года на автомобильной части Крымского моста взорвался грузовик, а затем загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, обрушились два пролета автомобильной дороги, погибли четыре человека. По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье «Терроризм».