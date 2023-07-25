«Обсудить труп за обедом бывает полезно». Следователи разрушили мифы о своей работе

Все подозреваемые «раскалываются» сразу после поимки
Игорь Трофимов, старший следователь:
– В кино и сериалах подозреваемые чаще всего сознаются во всем практически сразу, ведь фильм или серия должны когда-нибудь закончиться. В жизни так не бывает практически никогда. То, как быстро подозреваемый или обвиняемый сознается, зависит от умения следователя находить контакт, ведь все задержанные совершенно разные.
Когда-то я работал с ОПГ, которая «разводила» пожилых людей на деньги, звоня и говоря, что-то в духе «ваш сын попал в беду». Так вот их организатор не давал показания до последнего. Другой член банды – бывалый «сиделец» – согласился сотрудничать, выставив условие перевести его в «бутырку». Третий из них – совсем неопытный – сначала ничего не рассказывал, а потом после долгого допроса следователя признался во всем, сдав всю схему и назвав все имена. Но в каждом конкретном случае это было не быстро. Чтобы понять, как работать с тем или иным задержанным, кого из них можно «расколоть», а кто будет молчать до конца – нужно вести с ним долгие беседы и искать тот рычаг давления, который подойдет именно к нему.
Особенно сложно с опытными преступниками, ведь они умело обходят неудобные вопросы, часто знают, какие показания дать, чтобы это было выгодно именно им. Некоторым и вовсе нравится водить следствие за нос, чтобы мы искали несоответствия и разбивали их версии.
Cложно следователям бывает и с пострадавшими. Некоторым, например, стыдно признаваться в каких-то деталях, что сильно мешает расследованию. Свидетели, порой, говорят неправду, потому что боятся стать фигурантами как соучастники, даже если ничего для этого не сделали. К ним найти подход тоже необходимо.
«Ментовская» романтика
Елена Фокина, следователь по особо важным делам:
– Считается, что наша служба не только опасна и трудна, но и романтична. В кино ты, скажем, посреди ночи едешь на вызов, а потом вы вместе с коллегами до утра думаете за кофе или чем-то покрепче, как поймать преступника. И вот вас неожиданно озаряет гениальный план. Дальше перестрелки, сложное задержание, пуля в плечо и переживающая любимая, как любят киношники, – начальница отдела, которая дежурит у кровати и сообщает, что у тебя теперь новые звезды на погонах. Но в жизнь эти сюжеты, конечно, мало попадают.
Для начала, на нашей работе запрещены служебные романы и, в частности, родственные связи по типу муж-жена, когда, например, муж начальник, а жена – подчиненная. Да и в целом работа следователя, как и любого сотрудника полиции, – объемный и трудоемкий процесс. Конечно, посреди ночи из дома, как в кино, тебя никто не выдернет, для этого есть дежурная следственно-оперативная группа – СОГ, но, если вышло так, что в этот раз в составе группы именно ты, есть огромная вероятность после ночного выезда весь следующий день заниматься следствием, изучением материалов дела или арестом. И это скорее неприятно, чем романтично.
Часто, кстати, потерпевшие, насмотревшись фильмов, просят нас использовать методы расследования, которые они видели на экране, а нам приходится объяснять, что так не бывает. Когда-то один потерпевший рассказывал нам про вымышленное экспертное подразделение из кино, прося, как они, отследить по компьютеру, с какого телефона звонил мошенник, где он и на какой счет ушли деньги. Кончено, это невозможно.
Допросы в фильмах тоже часто очень красивые – там психологическое противостояние, манипуляции, напряжение. В жизни же тебе иногда приходится убирать все острые и тяжелые предметы, прежде чем пригласить в кабинет человека даже не на допрос, а на обыкновенную беседу – ведь реакции бывают непредсказуемыми.
Полицейские постоянно говорят о работе
Николай Андрейчук, следователь следственного отдела:
– Когда ты сотрудник следствия и встречаешься с коллегой или просто другом, автоматически переходишь на рабочие темы, даже не замечая. Конечно, все зависит от конкретного человека, но мне кажется, что в нашем деле даже легкая профдеформация практически неизбежна, особенно, когда работаешь с «уголовкой». Ты просто заводишь об этом разговор в любое время дня и ночи.
Многие, кстати, удивляются, что в сериалах часто показывают, как сотрудники обсуждают дела даже во время еды. Это тоже правда. Обсудить очередной труп за обедом бывает полезно, так как можно узнать для себя что-то новое, понять, что еще может ожидать в работе. И чем дольше ты в деле, тем меньше дискомфорта от этих тем. В общем, о трупах мы или нет – мне аппетит не портит. Как и большинству моих коллег. Но тем, кто с этим непосредственно не сталкивается, конечно, может быть неприятно. Даже если речь о тех же следователях, но уже из других отделов.
И, кстати, на обед мы предпочитаем не чай с бутербродами, как в российских сериалах, или кофе с пончиками, как в американских фильмах, а обычную домашнюю еду. Большинство сотрудников носит ее с собой в контейнере. Бывает, конечно, что и кофе растворимый с бутербродом перекусишь, но это скорее исключение.
Сотрудник всегда вооружен и может использовать пистолет, когда захочет
Айза Гурамова, следователь:
– Есть распространенное мнение о том, что полицейские всегда носят при себе оружие и могут воспользоваться им в любой момент. В сериалах правоохранители, прогуливаясь по улице, часто могут неожиданно увидеть преступление, вытащить пистолет и начать преследование, стреляя в воздух. В жизни такое не пройдет.
Дело в том, что российская полиция в правовом плане защищена, когда дело касается огнестрельного оружия, очень слабо. Поэтому практически каждый сотрудник боится его использовать и не будет этого делать до последнего, пока полностью не будет уверен в правильности своих действий.
В моей практике служебное оружие применяли 2 раза.
Один раз жулик пытался завладеть огнестрельным оружием «гаишника» и начал убегать, а тот пальнул в воздух и задержал жулика. Во втором случае преступник нападал с револьвером и гранатой, следом он был убит.
Ну и, конечно, следователи не носят с собой оружие постоянно. Мы получаем его при заступлении на суточное дежурство или для проведения стрельб.
Сюда же, кстати, относится мнение о том, что, если на улице к вам подошел человек, представившись полицейским, но на нем нет формы – с ним не нужно даже разговаривать. Однако это не так. Следователям разрешено прибывать на службу в гражданской форме, но при этом она должна быть строго в официальном и деловом стиле. Форму сотрудники должны надевать обязательно только когда заступают на суточное дежурство, когда проходят какие-то важные совещания или мероприятия, тревога.
Поэтому, сериалы и фильмы – конечно, замечательно, но верить им от начала и до конца все-таки не стоит.