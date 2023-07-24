Закон о цифровом рубле вступит в силу 1 августа. Какой будет новая форма валюты и что станет с наличными

Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля. Документ вступит в силу в августе этого года, тогда же могут начаться тестовые операции с новой валютой. На 2024 год запланированы переводы между юрлицами, на 2025 — массовое внедрение. «Газета.Ru» рассказывает о новой форме национальной валюты.

Президент России Владимир Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля и создании соответствующей электронной платформы. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Дополнительная форма национальной валюты будет выпускаться вместе с уже существующими формами денег.

«У российского рубля теперь будет три формы: наличная, безналичная и цифровая», — говорится в документе.

Совершить операцию с новым денежным форматом будет возможно с помощью платформы цифрового рубля — специальной информационной системы. Ее оператором будет Банк России.

ЦБ определит тарифы на операции с цифровым рублем и сроки, за которые российские банки должны предоставить клиентам возможность использовать операции с новой валютой. Для граждан стоимость операций с цифровым рублем будет бесплатной, для бизнеса — 0,3% от размера платежа.

Закон, за исключением некоторых положений, вступит в силу с 1 августа 2023 года.

Что такое цифровой рубль

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Цифровой рубль — это уникальный электронный код (токен). Им можно будет оплачивать товары и услуги, переводить их на другие счета, совершать сделки с финансовыми инструментами и активами.

«Сейчас у нас есть наличные (банкноты и монеты в наших кошельках) и безналичные (деньги на счетах в банках, на картах), а в дополнение к ним появится еще и третья форма — цифровая», — говорится в материалах на сайте Центрального банка РФ.

Кошельки будут открываться на платформе Банка России. Там же будут проходить операции с цифровыми рублями. Доступ к кошелькам будет доступен через привычные дистанционные каналы: мобильные приложения банков и интернет-банки. Россияне смогут пользоваться цифровой валютой на свое усмотрение — так же, как наличными и безналичными.

У каждого человека или компании может быть только один цифровой кошелек. Физлица смогут пополнять его на 300 тыс. в месяц.

«Граждане, как и сейчас, смогут самостоятельно выбирать, какую форму рубля использовать — наличную, безналичную или цифровую. Выбор полностью за человеком, — уверяют в Центробанке. — При этом, если кто-то переведет вам цифровые рубли, вы в любой момент сможете мгновенно перевести их себе на счет в банке, а затем при желании снять наличные в банкомате или кассе банка».

При этом цифровой рубль принципиально отличается от криптовалюты. У криптовалюты нет единого эмитента и не существует единого центра, который нес бы обязательства по ней. Цифровые рубли будет выпускать Банк России, они будут обеспечены золотовалютными резервами и привязаны к стоимости национальной валюты. Центробанк будет ответственен за сохранность цифровых рублей.

Физлица начнут пользоваться цифровым рублем в 2025 году

Тестовые операции с цифровым рублем могут состояться уже в августе этого года, на 2024 год запланированы переводы между юридическими лицами. А массовое внедрение может начаться в начале 2025 года. Об этом глава Центробанка России Эльвира Набиуллина сообщала на совещании с правительством в июле этого года.

«Мы начнем с базовых операций и в следующем году будем расширять на другие операции, в том числе платежи в одно касание (NFC), — цитирует Набиуллину агентство ТАСС. — Будем тестировать переводы между юридическими лицами, смарт-контракты. Это пилотирование нам очень нужно, чтобы провести настройку всей системы, проверить ее бесперебойность».

«Мы продвигаемся поэтапно, — сообщают в Центробанке. — Это масштабный проект, и спешить с широким внедрением мы не планируем. Сначала нам нужно провести пилот на реальных цифровых рублях с реальными клиентами, отработать с банками базовые операции (открытие и закрытие цифровых кошельков, перевод цифровых рублей между гражданами, оплата покупок и услуг по QR-коду). В дальнейшем круг операций будет расширен».

Решение о масштабировании цифрового рубля будет приниматься по результатам прохождения всех этапов пилота.