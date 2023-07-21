Образ города будущего

В последние годы крупные промышленные предприятия расширяют зону социальной ответственности далеко за пределы своих проходных: компании заинтересованы в привлечении специалистов, а один из главных мотивирующих факторов — комфортная среда не только для работы, но и для жизни. Современные спорткомплексы и детские площадки, благоустроенные парки и скверы, кинотеатры и ДК — на территории микрорайонов должно быть все, чтобы людям не хотелось оттуда уезжать. Ответственные работодатели вкладываются в такую работу комплексно, в том числе в рамках партнерских проектов с властями. Одна из первых подобных практик в стране складывается в Нижнем Новгороде, где сотрудники Горьковского автозавода сами инициируют благоустройство Автозаводского района.

У инициативности сотрудников ГАЗа исторические корни. В начале 1930-х микрорайон для рабочих автозавода — Соцгород — начали строить параллельно с самим предприятием. Это был первый в стране пример города-коммуны — поселения нового типа, где часть быта после работы предлагалось вести совместно (общая кухня, читальня, столовая-клуб, зал для массовой зарядки). И хотя в полном объеме эта советская мечта не воплотилась, при строительстве таких микрорайонов закладывались те самые принципы деятельного участия в судьбе своей малой родины, о которых все чаще вспоминают сегодня.

Первые многоквартирные дома и дороги возводили сами первостроители автозавода, они же благоустраивали дворы. Буквально за два-три года в новом районе появилась вся необходимая для жизни инфраструктура: магазин, хлебозавод, школы, детские сады (именно здесь, кстати, был построен первый в стране типовой детсад с центральным отоплением и водоснабжением) и даже собственная больница, на тот момент крупнейшая в регионе. Люди гордились тем, что они живут «на Автозаводе» — и тогда, и сейчас микрорайон и предприятие едины, причем не только семантически.

Автозаводский район неслучайно называют «городом в городе»: он крупнейший в Нижнем Новгороде, здесь живут почти 300 тыс. человек, или четвертая часть населения города. И почти каждая семья связана с ГАЗом — как и 90 лет назад, здесь много рабочих династий.

close 100% Строительство Соцгорода. Архив ГАЗа

Вектор перемен

В современной истории ГАЗу удалось сохранить лучшие советские традиции заботы о сотрудниках и их семьях: у завода есть собственная медсанчасть, причем с оборудованием, которому могут позавидовать многие крупные частные клиники города, под крылом предприятия — самые посещаемые спортивные объекты района, во Дворце культуры ГАЗа множество детских кружков и секций. Детям вообще уделяется особое внимание: на ГАЗе в 2008 году стартовало робототехническое движение, а теперь соревнования «Робокросс» проходят по всей стране. На базе корпоративной академии автозавода есть свои «Кванториум» и «Техноспейс», на занятия в которые стремятся попасть дети и из других районов города.

В благоустройстве района сотрудники ГАЗа тоже участвовали всегда: сотрудники выходили на субботники в Автозаводский парк культуры и отдыха, очищали от мусора местные водоемы, помогали социальным учреждениям с ремонтом. Но с каждым годом идей становилось все больше, и в 2021 году рабочий и молодежный советы предприятия предложили оформить эту работу в большой проект — «Новый социальный вектор» (НСВ). Инициативу поддержал промышленник Олег Дерипаска.

Суть проекта в том, что рабочие ГАЗа сами предлагают преобразования района, а затем руководство предприятия и депутаты, представляющие ГАЗ на разных уровнях власти, двигают эти предложения на уровень администраций района, города и области и вместе с ними ищут возможности для воплощения.

Сейчас в проекте 17 направлений: спорт, культура, комфорт и городская среда, здравоохранение, образование и так далее. Каждое включает большой перечень объектов, все они имеют паспорта и занесены в реестр, в котором обозначены сроки реализации, источники финансирования, наличие проектно-сметной документации и т. п.

По программе «Новый соцвектор» уже реконструирован муниципальный спорткомплекс «Чайка», или стадион «Ручные игры», как его называют сами автозаводцы. В начале 1990-х его строили при активном участии работников автозавода, и с тех пор практически не обновляли: стадион ветшал. А сейчас, как и несколько десятков лет назад, это снова точка притяжения молодежи в любое время года: на обновленном стадионе теперь есть две современные хоккейные коробки, футбольное поле с искусственным покрытием, новый теннисный корт, уличная городошная площадка и даже скейт-парк и экстремальная велотрасса BMX, которые появились в проекте благодаря настойчивым пожеланиям молодых сотрудников ГАЗа. По их же инициативе в рамках НСВ на Автозаводе планируют проложить первую в городе замкнутую сеть велодорожек: на ГАЗе многим нравится ездить на работу на велосипеде.

За два года успели многое: обновили входную группу ДК ГАЗ, начали ремонт в Доме физкультуры с бассейном и Доме ветеранов, в котором появятся не только зоны для творчества и проведения досуга, но и свой мини-музей — экспозиция, посвященная созданию Соцгорода, и квартирник с обстановкой 1950-60-х годов.

А завершение масштабной реконструкции Музея истории ГАЗа стало, без преувеличения, событием федерального масштаба. Этот музей, в котором собраны все поколения машин Горьковского автозавода, — одна из главных достопримечательностей Нижнего Новгорода, и его открытия ждали не только сами жители, но и многочисленные ценители легендарного бренда. И их ожидания оправдались: практически заново отстроенный музей превратился в мультимедийный историко-образовательный комплекс, по уровню оснащения не уступающий музеям крупнейших мировых автопроизводителей.

close 100% Открытие реконструированного музея истории ГАЗа. Фото Михаила Сорокина

Новый уровень ответственности

В этом году «Новый социальный вектор» начал работать над, пожалуй, самым популярным запросом автозаводцев — реконструкцией Парка культуры и отдыха. Его заложили еще в 1935 году, а основные работы велись во время Великой отечественной войны силами самих сотрудников ГАЗа: деревья сажали всем заводом, в парке появилась чугунная ограда, которую сделали рабочие литейного цеха №3, построили летний театр, детскую площадку и спортивный городок.

Удивительно, но с тех пор муниципальный парк ни разу комплексно не обновлялся, хотя это одно из самых популярных мест для отдыха и прогулок на территории района и второй по величине парк в городе.

«Потребность в обновлении парка очень высокая, жители об этом постоянно говорят на личных приемах и пишут в социальных сетях, — подтверждает депутат гордумы Нижнего Новгорода от ГАЗа Мария Кузнецова. — Это главный центр притяжения для автозаводцев, и наша совместная с городом задача — сделать его функциональным и полезным для жителей, привлечь ресурсы бюджетов всех уровней».

В начале июля генеральный директор «Группы ГАЗ» Александр Золотарев и глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев подписали соглашение о сотрудничестве по комплексной реновации парка. На первом этапе муниципальный «Нижегородгражданпроект» разработает за счет ГАЗа концепцию и проектно-сметную документацию благоустройства. Эти ключевые для дальнейшей реализации проекта документы будут сформированы с учетом пожеланий жителей и особого статуса парка — он является объектом культурного значения, памятником ландшафтной архитектуры региона. Затем органами власти будут определены источники финансирования самой реновации.

Первое публичное обсуждение будущей концепции уже состоялось.

«Наконец-то мечты о реконструкции парка начинают сбываться, центральное место Автозаводского района будет благоустроено», — не скрывал своего восторга глава района Александр Нагин.

В целом автозаводцы говорили о том, что в тихом старинном парке сложилась своя уникальная атмосфера, которую необходимо сохранить и поддержать новыми современными объектами благоустройства для отдыха семей с детьми, пенсионеров и спортивной молодежи, обновив освещение, дорожки и построив современные инженерные сети.

Новый этап слушаний, на котором институт-проектировщик представит первые наработки, должен состояться в конце года.

Еще один новый совместный проект ГАЗа и администрации — строительство в Автозаводском районе муниципального Центра спортивных единоборств, о котором жители тоже неоднократно говорили. Это будет первая в городе специализированная площадка для занятий боевыми искусствами, и в результате на Автозаводе появится целый профильный спортивный кластер: здесь уже есть ФОК «Северная звезда» и школа олимпийского резерва по самбо и дзюдо.

Проект запускают по схеме, уже отработанной при реконструкции стадиона «Чайка»: автозавод вложит более 130 млн руб. в строительство центра, а муниципалитет профинансирует благоустройство прилегающей к будущему комплексу территории, в том числе технологическое присоединение к сетям.

close 100% Обновленная центральная площадь Автозаводского района. Фото Михаила Сорокина

По принципу win-win

Ключевой принцип «Нового социального вектора» — взаимные интересы компании, ее сотрудников и города. Завершенные проекты показывают, что проигравших, действительно нет: город получает работающий инструмент взаимодействия с неравнодушным к территории присутствия социнвестором, жители — возможность не только быть услышанными, но и реально поучаствовать в судьбе района, а завод — комплексную стратегию создания комфортной среды для жизни своих сотрудников.

Как говорит председатель рабочих советов ГАЗа Евгений Морозов, в этой программе уделяется внимание всем сторонам жизни автозаводцев: «Как и в советское время, значение имеет все: в каких условиях живут сотрудники, в какие детсады и школы водят детей, где гуляют и занимаются спортом, насколько развита медицина…». Как и в советское время, ГАЗ и его рабочие воплощают образ города будущего. Вместе.