В московском парке нашли тело ребенка с 12 ножевыми ранениями. Убийцей оказался его друг

В парке в районе Каширского шоссе в Москве 19 июля нашли тело 11-летнего мальчика с ножевыми ранениями. В столичном управлении Следственного комитета рассказали, что днем ранее он ушел гулять со сверстником и не вернулся домой.
«Мать ребенка обратилась с заявлением о розыске ее 11-летнего сына, который вчера днем ушел гулять и не вернулся», — говорится в сообщении.
Его обнаружили в 17:10 в канализационном коллекторе со множественными колото-резаными ранениями. По данным Telegram-канала «112», мальчику нанесли 12 ударов ножом.
В прокуратуре Москвы сообщили о возбуждении уголовного дела по статье об убийстве малолетнего. Ведомство заявило, что взяло на контроль расследование преступления.
Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская заявила агентству РИА Новости, что не оставит без внимания ситуацию со смертью мальчика.
Ушел гулять с другом
По данным «112», погибшего подростка зовут Дмитрий И. В день убийства он вышел на прогулку со своим 13-летним другом, Александром.
Источник телеканала РЕН ТВ сообщил, что сначала подростки сходили на детскую площадку, а затем пошли в парк. На записях камер видеонаблюдения видно, что друг убитого вышел из парка один. При этом своей семье он сказал, что с погибшим в тот день не встречался.
Следствие 20 июля установило причастность 13-летнего подростка к убийству. Он дал признательные показания и детально описал все обстоятельства, произошедшие 19 июля.
«Во время обысков, проводимых по месту его жительства, в квартире обнаружены следы преступления, в том числе застиранная одежда со следами вещества бурого цвета», — сообщили в СК.
На месте преступления обнаружили орудие убийства — кухонный нож, по которому еще проведут необходимые судебные экспертизы.
Telegram-канал Shot сообщил, что следователи выясняют мотивы преступления, а также рассказал о деталях произошедшего.
«Саша, по нашим данным, несколько раз ударил ножом 11-летнего Диму в голову, спину, живот и руки, избавился от тела и забрал окровавленную одежду домой. Ее позже в квартире подозреваемого обнаружили силовики», — пишет Shot.
По информации Telegram-канала, погибший учился в гимназии и не состоял на учете в полиции. РИА Новости со ссылкой на источник пишет, что мальчик рос в благополучной семье.