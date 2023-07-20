В московском парке нашли тело ребенка с 12 ножевыми ранениями. Убийцей оказался его друг

Следователи раскрыли убийство 11-летнего мальчика на юге Москвы. Ребенок ушел гулять со сверстником 18 июля и не вернулся домой, а на следующий день его тело обнаружили с 12 ножевыми ранениями в колодце в парковой зоне. В убийстве сознался его 13-летний друг, с которым мальчик ушел гулять. Во время обысков в его квартире нашли следы преступления, в том числе застиранную одежду со следами крови. Мотивы убийцы пока неизвестны.

В парке в районе Каширского шоссе в Москве 19 июля нашли тело 11-летнего мальчика с ножевыми ранениями. В столичном управлении Следственного комитета рассказали, что днем ранее он ушел гулять со сверстником и не вернулся домой.

«Мать ребенка обратилась с заявлением о розыске ее 11-летнего сына, который вчера днем ушел гулять и не вернулся», — говорится в сообщении.

Его обнаружили в 17:10 в канализационном коллекторе со множественными колото-резаными ранениями. По данным Telegram-канала «112», мальчику нанесли 12 ударов ножом.

В прокуратуре Москвы сообщили о возбуждении уголовного дела по статье об убийстве малолетнего. Ведомство заявило, что взяло на контроль расследование преступления.

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская заявила агентству РИА Новости, что не оставит без внимания ситуацию со смертью мальчика.

Ушел гулять с другом

По данным «112», погибшего подростка зовут Дмитрий И. В день убийства он вышел на прогулку со своим 13-летним другом, Александром.

Источник телеканала РЕН ТВ сообщил, что сначала подростки сходили на детскую площадку, а затем пошли в парк. На записях камер видеонаблюдения видно, что друг убитого вышел из парка один. При этом своей семье он сказал, что с погибшим в тот день не встречался.

Следствие 20 июля установило причастность 13-летнего подростка к убийству. Он дал признательные показания и детально описал все обстоятельства, произошедшие 19 июля.

«Во время обысков, проводимых по месту его жительства, в квартире обнаружены следы преступления, в том числе застиранная одежда со следами вещества бурого цвета», — сообщили в СК.

На месте преступления обнаружили орудие убийства — кухонный нож, по которому еще проведут необходимые судебные экспертизы.

Telegram-канал Shot сообщил, что следователи выясняют мотивы преступления, а также рассказал о деталях произошедшего.

«Саша, по нашим данным, несколько раз ударил ножом 11-летнего Диму в голову, спину, живот и руки, избавился от тела и забрал окровавленную одежду домой. Ее позже в квартире подозреваемого обнаружили силовики», — пишет Shot.

По информации Telegram-канала, погибший учился в гимназии и не состоял на учете в полиции. РИА Новости со ссылкой на источник пишет, что мальчик рос в благополучной семье.