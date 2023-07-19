«Я не догадывался, что это сбой». Волгоградец судится после аномально дешевых покупок в ЦУМе

Верховный суд РФ вступился за жителя Волгограда Станислава Анохина, который из-за сбоя в мобильном приложении ЦУМа купил люксовые вещи в 846 раз дешевле рыночной стоимости. Заказ на 2,3 млн рублей обошелся мужчине менее 3 тыс. руб. Представители столичного магазина аннулировали эту покупку и предложили произвести доплату. Клиент не поленился пойти в суд, и только в высшей инстанции добился решения в свою пользу. В разговоре с «Газетой.Ru» Анохин заявил, что на судебные тяжбы его толкнуло желание доказать, что «права потребителя существуют не только на бумаге».

Верховный суд России встал на сторону жителя Волгограда Станислава Анохина, который из-за технического сбоя в мобильном приложении ЦУМа смог купить люксовые вещи в 846 раз дешевле реальной стоимости. Это следует из определения судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ.

Согласно материалам дела, волгоградец обнаружил в приложении магазина необычно низкие цены. Всего он купил 19 предметов — пиджаки, свитера, рубашки, джинсы — по цене от 19 до 129 рублей. Общая сумма заказа составила 2 787 руб. (реальная сумма заказа превышает 2,3 млн рублей).

«Я не догадывался, конечно, что это сбой, — сообщил в разговоре с V1.ru Станислав Анохин. — Как обычно это бывает, мы заходим на любой сайт и покупаем то, что нравится, по той цене, которая есть сегодня и сейчас, — считает Станислав. — Так предусмотрено законом: есть цена — нет никаких уведомлений и оповещений о сбое. Оплата проходит. Почему не заказать? Разве кто-то отказывается от акционных товаров и выгодных предложений?»

Деньги списались со счета, на почту и телефон мужчины пришли подтверждения от магазина. Но покупки он не получил: магазин уведомил о невозможности доставки и вернул деньги. Волгоградец обратился в суд и потребовал предоставить вещи, ссылаясь на закон о защите прав потребителей.

«Была уверенность в том, что закон в нашей стране работает, — заявил «Газете.Ru» Анохин. — Есть возможность показать, что права потребителя существуют не только на бумаге, но и реально исполнимы. И стоит их защищать всеми доступными способами».

Представители магазина возражали требованиям мужчины, указывая на сбой — из-за него цены стали отражаться явно несоразмерно обычной стоимости. Заказ был аннулирован, ЦУМ заявил, что передаст товары только в случае доплаты до полной стоимости.

В ходе судебных разбирательств три инстанции встали на сторону магазина, но Верховный суд РФ отменил их решения.

«Фиксация цены происходит в момент заключения договора между покупателем и интернет-магазином, который определяется моментом оформления заказа с присвоением ему номера, который позволяет потребителю получить информацию о заключенном договоре розничной купли-продажи и его условиях. Изменить цену, объявленную в момент оформления заказа, продавец в одностороннем порядке не вправе», — говорится в определении судебной коллегии.

По мнению судей ВС РФ, объявление ЦУМа является офертой. Коллегия направила дело на пересмотр в суд первой инстанции.

«Анохин С.Н. оформил заказ товаров и, оплатив их стоимость, осуществил акцепт оферты на заключение договора купли-продажи, то есть договор между сторонами был заключен, в связи с чем у продавца ОАО «Торговый дом ЦУМ» возникла обязанность по передаче товара покупателю», — уточняется в документе.

«История моя, конечно, интересная, — считает Станислав Анохин. — Но тут есть цель: показать, что не нужно нарушать права потребителей, нужно работать в правовом поле. И если вы понимаете, что нарушаете чьи-то права, то нужно принимать меры по их восстановлению, не дожидаясь суда. Независимо от именитости вашей компании».

Случай в Ozon: цены от 1 рубля

Подобный случай в России произошел в ноябре 2021 года — в результате сбоя на маркетплейсе Ozon цены на некоторые товары упали в несколько раз — вплоть до 1 рубля. Сделанные по ошибочным ценам заказы тогда аннулировали, а деньги вернули.

«Очень досадно, что множество клиентов не получили товары. И мы признательны, что большинство с пониманием отнеслось к ситуации», — написали вскоре после сбоя представители Ozon в Telegram-канале компании.

Решение об отмене покупок подверг критике Роспотребнадзор. Пресс-служба сослалась на постановление правительства, по которому договор купли-продажи в интернете считается заключенным в двух ситуациях. Либо когда продавец предоставил документ о подтверждении оплаты или в случае, когда покупатель предоставляет сообщение о намерении заключить подобное соглашение.

«Никаких норм, предусматривающих возможность расторгнуть такой договор правила продажи не предусматривают, — заявили в ведомстве. — Если товар заказан на условиях специальной акции – то продавец должен исполнить такой договор. При этом особо подчеркиваем, что факт оплаты товара не играет существенной роли – само по себе важно то обстоятельство, что потребитель отреагировал на публичное предложение продавца».

«Потребитель вправе рассчитывать на то, чтобы он приобрел и получил товар, — в разговоре с «Ъ FM» заявил управляющий партнер адвокатского бюро Asterisk Владимир Хантимиров. — В одностороннем порядке отказываться от сделки нельзя, по крайней мере, российское законодательство такой практики не знает. Заключая договор, ты должен его исполнить. Если ты этого не делаешь, то можно принудить к тому, чтобы он был исполнен, и товар был получен, либо пытаться взыскать убытки».