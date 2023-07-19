«Он засмеялся и просто побежал». Как американский солдат дезертировал в КНДР

Рядовой вооруженных сил США Трэвис Кинг незаконно пересек границу Северной Кореи и был задержан пограничниками этой страны. В последнее время Кинг содержался на гауптвахте за дисциплинарный проступок. Накануне он должен был отправиться обратно в США, но в аэропорту смешался с толпой, примкнул к группе туристов, которая ехала на границу между двумя Кореями, и там сбежал. В настоящее время американское командование пытается вызволить своего солдата и загладить инцидент.

Военнослужащий США самовольно пересек демаркационную линию на границе двух Корей и был задержан пограничниками КНДР.

Телеканал CBS News сообщил, что речь идет о рядовом второго класса Трэвисе Кинге, которому сейчас 23 года. Солдат служит в армии США с января 2021 года, в Южной Корее он числился в составе 1-й бронетанковой дивизии.

В последнее время Кинг содержался на гауптвахте, где отбывал 50-дневный срок. По данным CNN, рядовой ожидал дисциплинарного наказания за нападение (на кого – не уточняется). Около недели назад его передали представителям «Кэмп Хамфрис» — военной базы США.

Накануне военные сопроводили Кинга в аэропорт Инчхон, откуда он должен был отправиться обратно в США, в техасский Форт Блисс. Военнослужащий прошел паспортный контроль, однако не поднялся на борт самолета. В аэропорту американец сумел смешаться с толпой, а затем присоединился к группе туристов, следовавшей к району Пханмунджом, где расположена демилитаризованная зона между двумя Кореями.

«Этот человек громко засмеялся и просто побежал между какими-то зданиями [по направлению к границе]»,

— приводит CBS News слова участника туристической группы, в которую затесался американец.

По словам свидетеля инцидента, пограничники отреагировали на ЧП достаточно быстро, но этого все равно оказалось недостаточно.

«Сначала я подумал, что это какая-то шутка, но, когда он (американец — «Газета.Ru») не вернулся, я понял, что все всерьез. Потом это дошло до остальных и началась суматоха», — рассказал турист.

Из-за пандемии коронавируса сейчас пограничники КНДР стоят в отдалении от места, где водят туристические группы, поэтому момент задержания американца туристы не видели.

После инцидента южнокорейские военные взяли у всех членов туристической группы показания, после чего их посадили в автобусы и увезли от границы.

Местным СМИ удалось узнать точное время незаконного пересечения границы — 15.27 18 июля.

«Мы считаем, что сейчас он находится под стражей в КНДР, — заявил на пресс-конференции министр обороны США Ллойд Остин. — Поэтому мы внимательно следим за ситуацией и расследуем ее, работаем над тем, чтобы уведомить ближайших родственников солдата и принять меры для устранения этого инцидента».

По словам Остина, благополучие личного состава является одним из приоритетов его ведомства, поэтому его коллеги сосредоточены на скорейшем урегулировании ситуации и надеются «в ближайшие несколько дней или часов» доложить о результатах.

Схожий комментарий на своей страничке в Twitter опубликовало «Командование ООН в Корее»:

«Мы работаем с нашими коллегами из КНДР над урегулированием этого инцидента».

Впрочем, спустя сутки северокорейская сторона не предоставила никакой информации о судьбе сбежавшего военнослужащего.

«Вероятно, вскоре Северная Корея использует этого солдата для пропагандистских целей, а в среднесрочной перспективе — в качестве средства для торга», — цитирует Associated Press главу южнокорейского Университета исследований Северной Кореи Ян Му Чжина.

Случаи дезертирства американских военнослужащих, расквартированных на базах в Южной Корее случались и ранее. Кроме того, американских граждан власти КНДР задерживали во время туристических поездок.

Чарльз Дженкинс в 1964 году попал в подразделение, которое охраняло демилитаризованную зону с южнокорейской стороны. Опасаясь, что его убьют или отправят во Вьетнам, он решил сбежать и в январе 1965 года, выпив десять банок пива (он объяснял это необходимостью успокоить нервы), перешёл границу Северной Кореи.

Дженкинса поселили в Пхеньяне вместе с тремя другими американцами-дезертирами, где они прожили восемь лет в одной комнате. Подвергая пыткам, власти заставляли их учить корейский язык, изучать идеи чучхе и заучивать произведения КимКроме тог Ир Сена. В 1972 году американцы получили гражданство и дома. Дженкинс преподавал английский язык в военной академии и лично Ким Ир Сену. Он играл американских злодеев в пропагандистских фильмах.

В 1980 году Дженкинса познакомили с 21-летней японкой Хитоми Сога. Она была одной из 13 человек, похищенных для того, чтобы обучать северокорейских шпионов японскому языку. Дженкинсу было приказано заниматься с ней сексом два раза в месяц, они поженились через 38 дней после первой встречи. На почве ненависти к Северной Корее они постепенно сблизились.

В 2002 году Хитоми Сога разрешили вернуться на родину, через два года за ней последовал Дженкинс и их дочери. Остаток жизни они прожили на японском острове Садо.

В сентябре 2014 года 24-летний Мэтью Миллер был приговорен Верховным судом Северной Кореи к шести годам каторжных работ за совершение «враждебных КНДР действий при въезде под видом туриста».

Суд утверждал, что Миллер разорвал свою туристическую визу по прибытии в аэропорт Пхеньяна и признался в «безумном стремлении» испытать на себе северокорейскую тюремную жизнь, чтобы тайно вести расследование о ситуации с правами человека в стране.

8 ноября 2014 года Миллер был освобожден после восьми месяцев пребывания в Северной Корее, ему разрешили уехать.

Кеннет Бэй

Американец южнокорейского происхождения, миссионер Кеннет Бэй был арестован в ноябре 2012 года, когда работал гидом для туристической группы в особой северокорейской экономической зоне.

Его приговорили к 15 годам тюремного заключения за «враждебные действия», в том числе контрабанду подстрекательской литературы и попытку создать базу для антиправительственной деятельности. Семья Бэя сообщала, что в тюрьме он страдал от хронических проблем со здоровьем, в том числе болей в спине, диабета и проблемы с сердцем и печенью.

Бэй вернулся в США в ноябре 2014 года (вместе с Мэттью Миллером) после секретной миссии Джеймса Клэппера, тогдашнего директора национальной разведки США.

Джеффри Фаул

Джеффри Фаул был арестован во время отпуска в Северной Корее в мае 2014 года за то, что оставил Библию в клубе города Чхонджин. Несмотря на то, что Северная Корея официально декламирует свободу вероисповедания, перебежчики описывают ее как строго антирелигиозную страну. За распространение духовной литературы и тайные религиозные службы там могут назначить тюремное заключение или казнь.

21 октября 2014 года Фаул был освобожден и вывезен из Северной Кореи на правительственном самолете США.

Отто Уормбиер

22-летний студент Университета Вирджинии Отто Уормбиер был осужден северокорейскими властями на 15 лет каторжных работ за попытку украсть пропагандистский плакат из гостиницы. Представитель Госдепартамента США заявил, что жёсткое наказание Уормбира было ответом на санкции США против Северной Кореи за её ядерную деятельность.

Уормбир впал в кому в КНДР и был возвращён в США в июне 2017 года, после почти 18 месяцев пребывания в заключении. По данным северокорейских властей, кома стала результатом применения ботулизма и снотворного, но врачи США высказали сомнение в диагнозе. Отто прибыл в Цинциннати 13 июня и был доставлен в медицинский центр, где ему был поставлен диагноз «тяжёлая неврологическая травма». Спустя шесть дней Уормбиер скончался, так и не придя в сознание.