Из вуза — в IT-гигант: каких выпускников ждут топовые российские компании?

«Куда идти после университета?» — этим вопросом задаются не только студенты, но и абитуриенты, и их родители. Ведь важно не только получить заветный диплом, главное — понять, куда применить полученные знания и как найти первое рабочее место. Эксперты при выборе места поступления советуют обращать внимание на то, насколько развиты у вуза программы взаимодействия с потенциальными работодателями. О том — какие возможности для студентов открывает обучение в Российском технологическом университете (РТУ МИРЭА) — в материале «Газеты.Ru».

Как выпускнику сразу «войти в айти»

Российский рынок IT после «идеального шторма» 2022 года, связанного с уходом ряда зарубежных компаний, постепенно возвращается в привычное русло, более того, продолжает развитие. Многих молодых людей, мечтающих о карьере в этой сфере, происходившие события заставили задуматься: смогут ли они найти работу по окончании обучения?

Эксперты уверены: для человека с конкурентными компетенциями и навыками трудоустройство не станет проблемой. Главное, сделать выбор в пользу вуза с репутацией надежного медиатора между выпускниками и работодателем.

Если абитуриент намерен «войти в айти», ему стоит обратить внимание на РТУ МИРЭА — один из ведущих технологических вузов страны. Именно РТУ МИРЭА обладает уникальной экосистемой партнерских программ с компаниями — национальными лидерами в самых высокотехнологичных сферах национальной экономики.

Росатом, Ростех, Ростелеком, Роскосмос, Сбербанк, Яндекс, VK, Samsung, «Астра», «Генериум», НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи — такой список IT-гигантов можно встретить разве что на Петербургском международном экономическом форуме или ИННОПРОМе, однако все они — стратегические партнеры РТУ МИРЭА.

В рамках цифровых кафедр у любого студента есть возможность бесплатно получить вторую IT-квалификацию по совместным программам с работодателями — Ростелеком, Астра, Samsung и т.д. Таким образом студенты вуза не только получают уникальные знания, навыки и компетенции. С вероятностью 99,9% им гарантировано трудоустройство в ТОП российских компаний.

close 100% РТУ МИРЭА

А еще РТУ МИРЭА является участником программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030». Это значит, что вуз вырабатывает и распространяет по всей системе высшего образования лучшие практики научно-исследовательской, инновационной и образовательной деятельности, позволяет сформировать у выпускников навыки и умения, необходимые для их успеха на современном рынке труда и в будущем в условиях стремительного научно-технологического прогресса.

Начать путь в геймдеве совместно с VK

Именно РТУ МИРЭА является одним из двух вузов в России, где одна из крупнейших технологических компаний страны — VK — запустила образовательный курс по разработке видеоигр. Ни в Бауманке, ни в МГУ такого нет. Студенты изучают все аспекты перспективного IT-направления: компьютерную графику и анимацию, трехмерное моделирование и геймдизайн, технологии виртуальной и дополненной реальности, применение игровых движков.

Среди преподавателей курса — ведущие специалисты российской игровой индустрии.

Обучение проходит на базе уникальной инфраструктуры, доступной студентам только в РТУ МИРЭА. Лаборатория захвата движения оснащена оборудованием, позволяющим записывать анимацию и мимику персонажей по технологиям, используемым при создании анимации для игр ААА-класса и съемках таких фильмов, как «Аватар».

Лаборатория иммерсивных технологий позволяет погружать сразу нескольких пользователей в среды расширенной (виртуальной, дополненной и смешанной) реальности, в том числе с целью обучения как индивидуальным, так и групповым действиям в симулируемых окружающих условиях.

close 100% Пресс-служба РТУ МИРЭА

В апреле 2023 года в РТУ МИРЭА открыт образовательный центр компании VK. Студенты получают уникальную возможность не только овладеть теоретическими знаниями, но и отточить навыки в «полевых» условиях. Так, совместный с VK хакатон по разработке компьютерных игр позволил отобрать команды сильнейших молодых разработчиков: они получили шанс создать свои игровые продукты.

Ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж считает крайне важным сотрудничество высшей школы с ведущими отраслевыми компаниями по самым передовым ИТ-направлениям, в числе которых геймдев и геймдизайн.

«Интерес студентов к получению знаний в этих областях, по нашим оценкам, с каждым годом увеличивается примерно на пятьдесят процентов. РТУ МИРЭА всегда стремится отвечать актуальным запросам студентов, поэтому мы рады, что они имеют возможность получать самые свежие знания и навыки благодаря сотрудничеству университета с VK», — констатирует руководитель вуза.

«Цифровая кафедра» как трамплин в ГК «Астра»

С 2022 года РТУ МИРЭА сотрудничает с одним из лидеров российской IT-индустрии — ведущим производителем программного обеспечения Astra Linux. Благодаря реализации нескольких партнерских программ студенты университета смогут приобрести востребованные навыки и знания и в дальнейшем получить работу в крупнейших компаниях страны.

Первый проект — это создание «Цифровой кафедры» на базе РТУ МИРЭА, то есть программы профессиональной переподготовки, предусмотренной федеральным проектом «Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли» нацпрограммы «Цифровая экономика Российской Федерации».

close 100% РТУ МИРЭА

Студенты, прошедшие переподготовку по программе, не только осваивают новые знания и навыки работы с ОС, но и получают сертификат соответствия в авторизованном учебном центре на базе РТУ МИРЭА и дополнительно — именной сертификат от ГК «Астра». В дальнейшем эти документы позволяют им принять участие в проекте «Астра-карьера», то есть попасть в базу данных специалистов, которые умеют работать с продуктами компании, и получить работу в одной из сотен компаний по всей стране, сотрудничающих с ГК «Астра».

Еще совместный проект вуза и IT-компании — программа бакалавриата «Фуллстек разработка» с возможностью продолжения обучения в магистратуре по совместной программе «Системное программирование». Спрос на специалистов в этой сфере также существенно вырос в связи с уходом из России западных компаний и, как следствие, их сотрудников.

Начать обучение IT могут не только студенты: запущена совместная программа для школьников по программным продуктам ГК «Астра» на базе Детского технопарка «Альтаир» РТУ МИРЭА.

В ближайших планах — создание совместной высокотехнологичной лаборатории, где будут представлены все актуальные программные продукты ГК «Астра».

По словам Станислава Куджа, совместные программы вуза с ведущей IT-компанией страны ГК «Астра» позволят не только повысить качество обучения студентов, сделать его более актуальным, соответствующим быстро меняющейся действительности, но и в дальнейшем обеспечить сотни, если не тысячи, организаций по всей стране в различных отраслях по-настоящему грамотными специалистами.

«Наши программы — это вклад в стабильное развитие не только сферы IT, но и всей экономики», — считает ректор РТУ МИРЭА.

Он подчеркивает, что вуз предлагает своим студентам широчайший спектр возможностей: не просто получить актуальные, конкурентные на рынке труда знания и навыки, но уже на этапе обучения «забронировать» себе будущее место работы. И не где-нибудь, а в самых топовых российских компаниях.

«Главное — четко следовать выбранной траектории, самосовершенствоваться и использовать все шансы, которые предоставляет вуз», — заключает Станислав Кудж.