Домашний арест остается. Новые детали дела «королевы марафонов»

Блогер Елена Блиновская останется под домашним арестом до 26 июня — Мосгорсуд отказал в апелляции, в которой она просила заменить меру пресечения запретом определенных действий. Сама «королева марафонов», обвиняемая в неуплате 918 млн рублей налогов, на заседание не пришла — по причине плохого самочувствия, объяснил ее защитник. Накануне в Telegram-канале блогера появился призыв к подписчикам помочь собрать деньги на адвоката. Представители Блиновской объяснили это взломом.

Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу блогера Елены Блиновской, просившей заменить ей домашний арест на запрет определенных действий. Об этом сообщила пресс-служба суда.

«Московский городской суд 22 мая 2023 года оставил под домашним арестом Елену Блиновскую, апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения», — говорится в сообщении.

Блиновской предстоит оставаться под домашним арестом в своем особняке в подмосковной Истре до 26 июня. Сама Блиновская на судебное заседание не пришла. Ее адвокат объяснил это плохим самочувствием блогера.

Блиновскую задержали 27 апреля по подозрению в неуплате налогов и отмыванию денег в период с 2019 по 2021 годы на 918 млн рублей. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

«Установлено, что Блиновская, получив доход от предпринимательской деятельности в сфере предоставления в СМИ, в том числе посредством сети Интернет, услуг и реализации учебных курсов, тренинг-марафонов, не желая переходить на общую систему налогообложения, целенаправленно и формально раздробила бизнес, а также привлекла к реализации преступной схемы неустановленных лиц», — говорилось в сообщении прокуратуры.

СМИ со ссылкой на источники писали, что блогера задержали при попытке пересечь границу с Белоруссией в Смоленской области. При этом утверждается, что она знала о предстоящем задержании и пыталась запутать следователей — при себе у Блиновской нашли билет на авиарейс в Ташкент.

Следствие считает, что Блиновская не хотела переходить с упрощенной системы налогообложения для ИП, которая подразумевает доходы до 150 млн рублей в год. Для этого она раздробила свой бизнес — деньги поступали на счета 18 фирм и трех ИП, связанных между собой. Правоохранительные органы также сообщали, что часть неуплаченных налогов блогер смогла легализовать через покупку автомобиля для супруга, оборудования и товаров для компаний своих родственников.

В истринском особняке блогера прошли обыски, СК показывал премиальные автомобили в ее гараже, чья совокупная стоимость может превышать 100 млн рублей. 15 мая СК возбудил дело против мужа Блиновской Алексея — его заподозрили в соучастии в схемах по уклонению от налогов и отмывании денег.

Суд отправил Блиновскую под домашний арест, запретив пользоваться интернетом. При этом на личных страницах блогера в соцсетях и в ее Telegram-канале выходили новые посты. На следующий день после задержания, 28 апреля, она записала сторис, в котором рассказала, что всегда была законопослушным налогоплательщиком.

21 мая в ее канале был опубликован призыв к подписчикам помочь ей со сбором средств на адвокатов. «Сейчас не самое простое время для меня. Важен каждый рубль, каждое слово поддержки, надеюсь на нашу с вами связь и доверие…», — говорилось в сообщении.

Спустя некоторое время пост удалили, а представители блогера сообщили, что ее Telegram уже второй раз с момента задержания взламывают. Позже от имени Блиновской вышел новые пост, в котором говорилось, что указанную для сбора средств карту заблокировал банк.

«Я возмущена, друзья. Передаю привет своим недоброжелателям, карту которую указал мой помощник, заблокировал банк. Я понимаю, что не могу всем нравится и не все на моей стороне в этот промежуток моей жизни, но не понимаю зачем меня продолжают испытывать и так пакостить», — писала блогер.

Блиновская стала третьим известным российским блогером, в отношении которого завели дела об уклонении от уплаты налогов и дроблении бизнеса. Первыми в марте стали Валерия «Лерчек» Чекалина и Александра Митрошина (последние годы проживает в Дубае). В середине мая также появилась информация о налоговой проверке компаний бывшей ведущей программы «Орел и Решка», блогера и актрисы Анастасии Ивлеевой.

СМИ и Telegram-каналы сообщали, что в ФНС создан специальный отдел для проверок известных блогеров и медийных персон — в первую очередь тех, кто занимается так называемым инфобизнесом. В этом списке, по неподтвержденным данным, как минимум 32 человека. Среди них Егор Крид, Виктория Боня, Гусейн Гасанов, Инстасамка и другие.

22 мая РИА Новости со ссылкой на адвоката Чекалиных Константина Третьякова сообщил, что блогеры полностью погасили вменяемую им налоговую задолженность свыше 300 млн рублей.

«Так как все счета арестованы, деньги для этого взяли взаймы и полностью оплатили 311 миллионов, которые были поводом для возбуждения уголовного дела», — заявил юрист.

По его словам, в подобных уголовных делах всегда между обвинением и следствием идет диалог, и часто добровольное погашение задолженности приводит к закрытию процесса. Теперь сторона Чекалиных ждет реакции от правоохранительных органов.