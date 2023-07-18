Красная тревога, +50°C жары. Дойдет ли тепловой взрыв в Сахаре до России

Мощный антициклон под названием Харон надвигается на Европу из Сахары. В Старом Свете уже хозяйничает антициклон Цербер, поэтому Харон угрожает задрать отметки термометров на экстремальные отметки и побить климатические рекорды. К примеру, на Сардинии может установиться 50-градусная жара – такого в Европе не было никогда. Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов считает, что для российских регионов угрозы нет.

На смену антициклону Цербер на Европу надвигается из Сахары мощный антициклон под названием Харон – так в древнегреческой мифологии назывался перевозчик душ умерших через реку Стикс в подземное царство мёртвых.

Температура воздуха на итальянской Сардинии к среде может достигнуть рекордных +50°C, сообщает Bloomberg со ссылкой на метеорологическую службу Il Meteo. Предыдущий температурный рекорд в Европе был зарегистрирован в 2021 году — тогда на Сицилии было +48°C.

Рекорд ожидается и в Риме, сообщает The Guardian. По прогнозу, сегодня столбики термометров покажут там 43°C (предыдущий рекорд — 40,5°C — был установлен в августе 2007 года).

В Греции, Швейцарии и Испании аномальная жара уже установилась: вспыхнули природные пожары, власти эвакуируют жителей и туристов.

Вблизи Афин уже начались три лесных пожара, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на греческую газету «Катимерини». Один пожар идет в селе Куварас в 27 км к юго-востоку от Афин, второй — в лесу неподалеку от курортного города Лутраки в 90 км к западу от греческой столицы. Третье возгорание началось накануне в районе Дервенохория, примерно в 30 км к северу от Афин. По данным СМИ, этот пожар особенно силен из-за пересеченной местности и мощных порывов ветра.

«Сильные и переменчивые ветры, а также горная местность, в которой разразились пожары, существенно замедляют работу спасателей», — цитирует газета «Катимерини» пресс-секретаря Пожарной службы Греции Янниса Артопиоса.

Греческим властям пришлось отдать распоряжение провести эвакуацию жителей по меньшей мере из шести населенных пунктов. Associated Press сообщает, что эвакуации проводят из летнего лагеря Афин и реабилитационного центра для пожилых людей. К берегам отправлены корабли береговой охраны для оказания помощи в случае необходимости.

Около 200 человек были вынуждены покинуть свои дома в четырех альпийских деревнях Швейцарии, поскольку пожарные боролись с крупным пожаром, расположенным над ней. Об этом сообщает The Guardian. Уже выгорело около ста гектаров леса. Для тушения пожара привлечены не только пожарные, но и военные и даже гражданские вертолеты.

«Около 150 пожарных неустанно борются с пожаром, который на данный момент еще не взят под контроль. Работы продолжаются», — сообщили в экстренных службах.

Пожарные не исключают, что им придется бороться с последним очагом пожара в течение нескольких дней или даже недель.

В Испании горел остров Пальма, сообщил «Интерфакс». Он охватил около 3,5 тыс. гектаров земли и 20 домовладений. Была проведена эвакуация, но к настоящему времени большинство эвакуированных уже вернулись в свои дома.

По данным Испанского метеорологического агентства, сегодня температура будет колебаться между 38°C и 42°C на большей части центральной Испании, поднимаясь до 43 — 44°C на востоке: в Каталонии, Арагоне и на Балеарских островах. Поэтому в нескольких регионах страны объявлен режим «красной тревоги» из-за «чрезвычайной опасности», которую представляет продолжающаяся жара.

Примечательно, что Андорра, расположенная на высоте около тысячи метров в Пиренеях, впервые в истории пережила ночь, когда температура не опустилась ниже 20°C, сообщил Bloomberg.

Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в разговоре с «Газетой.Ru» заявил, что экстремальная жара не дойдет до России.

«Для Русской равнины, даже для южных районов Европейской территории России опасности конкретно это [явление – «Газета.Ru»] не представляет, — уверен Шувалов. — Но это свидетельство учащения и большей продолжительности жарких и сухих периодов, которые устанавливаются в каких-то районах земного шара. Например, сейчас точно такая же жаркая погода с отклонениями температуры на 8 — 10 градусов на юге Соединенных Штатов Америки — там этой сильной жаре подвержены около 100 млн. человек. Сильные пожары, которые не встречались в истории, сейчас в Канаде — тоже из-за того, что продолжительное время стоит сухая жаркая погода с отклонениями от нормы».

Шувалов добавил, что продолжительные периоды жары захватили и Россию этим летом.

«Это было в июне на Урале и на юге Западной Сибири. В июле это было в Поволжье, и на том же Южном Урале, и там же на юге Западной Сибири. Сейчас в Средней Сибири период очень теплой погоды с температурой до 28 — 29 градусов. Это Ханты-Мансийск, Сургут, Нижневартовск. Очень тепло, необычно тепло в Магаданской [области], на Колыме тоже температура больше 25 градусов держится уже порядка двух недель. Так что вот этот взрыв тепла — это свидетельство того, что происходят глобальные изменения климата, которые ведут к учащению и большей интенсивности, большему размаху этих волн жары, волн тепла», — заключил метеоролог.