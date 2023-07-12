Разрушенные мосты и размытые дороги. Стихия обрушилась на Туапсе

Подтопление в результате проливных дождей в поселке Тюменский Туапсинского района, 12 июля 2023 года

На Туапсинский район Краснодарского края обрушились мощные ливни. В результате разгула непогоды пропали четыре человека, оказались разрушенными дома и мосты, повреждены автомобили. Для ликвидации последствий были привлечены более 268 спасателей и 66 единиц техники. МЧС пришлось перекрывать трассы и проводить эвакуацию жителей местных поселков. В регионе по-прежнему действует штормовое предупреждение.

«Как будто булыжники летят»

Четверо человек пропали без вести в результате сильных подтоплений, вызванных мощными ливнями в Краснодарском крае. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб региона. 290 домов и 650 придворовых территорий оказались подтоплены, заявили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В ночь на 12 июля на Туапсинский район обрушились залповые дожди. По данным администрации региона, за три часа выпало 144 мм осадков. Резко поднялись уровни рек Нечепсухо, Шапсухо и Дефань.

«Лупасит так сильно, что страшно выйти на улицу! – приводит слова местной жительницы Елизаветы Смирновой «Комсомольская правда-Краснодар». - Сначала подумала, что град пошел. Потому что такой же громкий звук был. Смотрю в окно — а там дождь. Вот с такой силой бьет. Как-будто булыжники летят».

close 100% Автомобиль, пострадавший в результате подтопления из-за дождя, в поселке Тюменский Туапсинского района, 12 июля 2023 года Владимир Тагунов/ТАСС

Видео последствий экстремальной непогоды появились в соцсетях. На них видно, как по улицам поселков движутся мощные потоки грязной воды, разрушая городские постройки и сгребая в кучи автомобили.

В районе хутора Полковничий потоками воды смыло автомобильный мост, в Дефановке - два пешеходных моста, в Джубге - еще один пешеходный. Из-за затопления пришлось перекрывать трассу Джубга — Сочи в поселке Лермонтово. В поселке Тюменский оказался разрушенным магазин популярной сети продуктовых магазинов.

«Сильный ливень подтопил улицы поселков, — подтвердил губернатор Краснодарского края. — Спасатели эвакуировали группы туристов из палаточных лагерей в лесу и маломобильных жителей района в четыре пункта временного размещения. <...> На автомобильной дороге в районе поселка Новомихайловский сошел сель (на момент написания материала движение там было восстановлено — «Газета.Ru»)».

Ликвидация последствий

В Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях местные власти ввели режим ЧС. Все экстренные службы были переведены на усиленный режим работы, спасатели откачивали воду и расчищали подтопленные территории. Было развернуто пять пунктов временного размещения.

«Всего к ликвидации последствия прохождения комплекса неблагоприятных метеоявлений привлекается группировка в количестве 268 человек и 66 единиц техники», - сообщил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Андрей Потахов.

На помощь в Туапсинский район были направлены бригады спасателей из Новороссийска и Горячего Ключа.

«Теперь наша очередь помогать соседям в беде, - написал в своем телеграм-канале глава Горячего Ключа Сергей Белопольский. Везем технику, которая необходима: мотопомпы, пилы, илосос, комбинированную дорожную машину».

Поскольку из-за дождей пострадали объекты электросетевого комплекса, к работе были подключены аварийные бригады сочинского филиала «Россети Кубань» — всего 22 бригады.

«Специалисты откачивают воду, просушивают оборудование и проводят испытания для поэтапного возобновления электроснабжения. Работы осложняются отсутствием проезда на отдельных участках автотрасс», - сообщили в оперштабе.

В зону подтопления было направлено 80 тонн питьевой воды.

Существовала также угроза подтопления еще трех поселков: Лермонтово, Новомихайловка и Тенгинка. Из Лермонтово пришлось на всякий случай даже эвакуировать часть местных жителей.

close 100% Автомобили, пострадавшие в результате подтопления из-за дождя, в селе Небуг Туапсинского района, 12 июля 2023 года Владимир Тагунов/ТАСС

Крокодилы на месте

В соцсетях распространилось сообщение о том, что из-за ливней уплыли крокодилы c фермы в поселке Ольгинка.

«По информации администрации Новомихайловского городского поселения, наводнение <...> эту организацию не затронуло, крокодилы и другие животные в полном порядке», — ответила пресс-служба районной администрации в соцсетях.

В краевом министерстве ГО и ЧС считают, что системы оповещения сработали вовремя.

На момент публикации материала во многих населенных пунктах на Черноморском побережье сохранялась нестабильная погода и действовало штормовое предупреждение.