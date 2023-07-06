Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Общество
Размер текста
А
А
А

Двое работников Ozon умерли после заражения менингитом в Екатеринбурге

Минздрав: в Екатеринбурге умерли два сотрудника Ozon, заразившихся менингококковой инфекцией

close
100%
Максим Богодвид/РИА Новости
Два человека умерли после заражения менингококковой инфекцией в Екатеринбурге. Сначала стало известно, что умер один из семи заболевших сотрудников сортировочного центра Ozon, 21-летний молодой человек. После этого были госпитализированы жившие с ним в хостеле коллеги. Причина смерти второго рабочего выясняется. Врачи объяснили, что заразиться менингитом через посылки, отправленные зараженными работниками, невозможно.

Двое мужчин скончались после заражения менингококком в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава Свердловской области.

«Да, [подтвердить можем] только факт смерти. Причина [смерти] выясняется», — ответил представитель ведомства на вопрос ТАСС, умер ли второй из заразившихся именно из-за инфекции.

В региональном минздраве также сообщили, что сейчас проводятся все необходимые тесты и анализы для определения причины смерти второго мужчины.

Ранее в ведомстве сообщили, что из-за заражения менингитом умер сотрудник распределительного центра компании Ozon.

21-летний молодой человек жил в хостеле с другими сотрудниками сортировочного отделения компании. Неделю назад у него резко поднялась до 39 градусов температура, передает Baza.

«Вызвали скорую, но врачи не успели его спасти», — отметили источники.

После этого еще четверых живших с ним мужчин госпитализировали с менингококковой инфекцией. Впоследствии выяснилось, что случилась вспышка менингита, были госпитализированы еще двое.

Была также проведена вакцинация местных сотрудников компании от менингита – всего более 60 человек.

В декабре 2022 года главный санитарный врач по Москве Елена Андреева в ходе городского форума профессионалов «Моя поликлиника» заявила, что в столице складывается непростая ситуация с менингококковой инфекцией.

По ее словам, менингитом болеют в основном мигранты, так как приезжают в Москву «абсолютно «чистыми» с точки зрения иммунитета» — то есть без прививок и скрининга.

По словам Андреевой, рост заболеваемости инфекцией наблюдался еще прошлым летом, и власти столицы готовились к плохому развитию ситуации. Вакцину из госрезерва взяли заранее.

«Сегодня департамент здравоохранения, специалисты первичного звена с выездными бригадами вакцинируют наших мигрантов. Очень тяжелая клиническая картина, летальные исходы, контагиозная инфекция», — пояснила тогда Андреева.

Также в декабре 2022 года врач-терапевт медсервиса «СберЗдоровье» Алена Хрипкова в разговоре с «Газетой.Ru» рассказала, что при получении посылки, обработанной зараженным менингитом или другой инфекцией работником невозможно — у бактерий-возбудителей очень короткий срок жизни за пределами тела носителя, и к моменту получения посылки они успеют погибнуть.

«Менингококки долго не выживают вне хозяина, и для передачи от человека к человеку требуется относительно тесный контакт между хозяевами, но не между человеком и доставленной через несколько часов после заказа посылкой. Менингококк передается от человека к человеку, через «выделения» из дыхательных путей и при тесном контакте друг с другом. Заразиться бактериями при случайном контакте или при вдыхании воздуха в месте, где был больной менингококковой инфекцией, нельзя»,

— сообщила специалист.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях