«Потенциал у ИЖС огромный»: какие дома предпочитают строить россияне

Большинство ипотечных кредитов в ИЖС приходится на клиентов в возрасте от 31 до 40 лет с детьми. Наибольшей популярностью пользуются дома среднего размера, а строят чаще всего из газоблоков. К таким выводам пришли аналитики банка «ДОМ.РФ», исходя из данных о сделках 2023 года. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Джек, который построит дом

Банк «ДОМ.РФ» провел исследование, в входе которого вывел портрет ипотечного заемщика на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) и проанализировал предпочтения своих клиентов в этом сегменте.

Выяснилось, что более половины кредитов оформили клиенты в возрасте от 31 до 40 лет, причем число договоров в этом сегменте выросло в 2,8 раза по сравнению с прошлым годом.

Четверть ипотечных договоров оформили люди от 41 до 50 лет — количество сделок в этом сегменте выросло год к году еще больше, в 3,3 раза. Далее идут более молодые заемщики в возрасте от 21 до 30 лет — на них пришлось 20% договоров, а их число выросло в 2,8 раза. Доля ипотек для клиентов от 51 до 60 лет составила 6% — их количество выросло в 3,5 раза.

«Потенциал у ИЖС огромный — это подтверждает и расширившаяся структура спроса, наблюдаем кратный рост интереса к загородному формату у всех возрастных категорий. Причем если 3 года назад, когда мы только запускали ипотеку на ИЖС, это в основном были семейные пары около 40 лет и чаще всего с детьми, то сейчас средний возраст заемщика снизился на 2 года», — отметил заместитель председателя правления банка «ДОМ.РФ» Алексей Косяков.

Он также добавил, что выросла доля договоров с клиентами, не состоящими в браке (14% против 10% в прошлом году), а также с парами на стадии планирования детей (37% против 28% в 2022).

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Если взглянуть на состав семей, оформляющих ипотеки на ИЖС, всего в сделках 2023 года 76% пришлось на клиентов в браке. Примерно у 40% заемщиков пока нет детей, 30% воспитывают одного ребенка, каждый третий – двух и более. Количество сделок с клиентами без детей при этом увеличилось в 3,6 раза год к году.

Главный тренд

Также банк проанализировал, строительные материалы предпочитают клиенты, оформившие ипотеку на ИЖС в этом году. Так, 43% клиентов банка в этом году выбрали газоблоки, 25% – кирпич, а 21% предпочли деревянные дома.

Что касается размера домов, в ходе исследования выяснилось, что почти половина из них выбирали дома площадью от 100 до 150 кв. м.

Такой метраж предпочитают в Краснодарском крае, Татарстане, Самарской, Новосибирской и Челябинской областях. На небольшие дома до 100 кв. м. банк «ДОМ.РФ» выдал 30% кредитов. Чаще всего их брали жители Тюменской, Ростовской, Саратовской и Воронежской и Свердловской областей. На дома площадью более 150 кв. м. пришлось 23%. Как правило, их строят в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской и Тверской областях.

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«ИЖС — главный тренд последних лет, и он продолжает развиваться. Люди по достоинству оценили данный формат проживания: квадратный метр индивидуального дома обходится дешевле, чем в городской многоквартирной застройке. При этом семья выигрывает пространство — средняя площадь частного дома в наших выдачах составляет 125 кв. м, для сравнения в многоквартирном домостроении – это 50 кв. м. Среди других плюсов — разнообразие вариантов в плане технологий и материалов, и, конечно, возможность жить в благоприятной окружающей среде», – рассказал Алексей Косяков.

Ранее в декабре 2022 года банк запустил пилот по ипотеке на домокомплекты. Он предполагает, что при покупке сборных домов у выбранных компаний-партнеров ставка будет снижена на 0,5 п.п.

«Мы исходим из того, что индустриальное домостроение с применением домокомплектов имеет больший потенциал, ликвидность этого сегмента выше, риски при строительстве — меньше, дома получаются более качественными. А отсюда и возможность по дополнительному снижению ипотечных ставок. Люди предпочитают данный формат из-за высокого качества, безопасности и скорости возведения — в среднем срок строительства не превышает 3-4 месяцев», — рассказал Алексей Косяков.

В данный момент ипотека на ИЖС в банке «ДОМ.РФ» доступна по ставке от 4,8% по «Семейной» ипотеке, от 6,8% по «Льготной», по ИТ-ипотеке — от 3,9% и по стандартной ипотеке на ИЖС — от 10,6%. Максимальная сумма кредита для госпрограмм составляет 12 млн рублей, для ИТ-ипотеки — 18 млн рублей, а для рыночной ипотеки — 30 млн рублей. Заявка подается онлайн, более 80% решений принимается в течение минуты.