У протестующих во Франции появилось оружие, уже ранены семь полицейских

Во Франции несколько дней продолжаются беспорядки. За ночь на 1 июля полиция задержала 994 человека. За время протестов пострадали более 200 полицейских, в стране продолжаются погромы магазинов и административных зданий. На улицах заметили людей с оружием. Le Figaro сообщает, что в Лионе неизвестный обстрелял полицейских из длинноствольного оружия, семеро пострадали. Бизнесмен Илон Маск предположил, что митингующие могли обзавестись «пушками» незаконным путем.

Американский бизнесмен и владелец SpaceX Илон Маск заявил, что его шокировало количество оружия, которое было у протестующих во Франции. Он задался вопросом, как митингующие могли его получить.

«Личное владение оружием в Европе крайне ограниченно, но все же присутствует. Поэтому большая часть этих «пушек», скорее всего, украдена или незаконно ввезена на территорию Франции», — выразил он свое мнение в Twitter.

Генеральный секретарь профсоюза полицейских Дени Жакоб сообщил BFMTV, что «некоторые лица были вооружены дробовиками» в ходе беспорядков. По его словам, они стреляют по камерам видеонаблюдения.

«Стрельбы в направлении силовиков, насколько мне известно, не было», — отметил полицейский.

Однако через несколько часов издание Le Figaro сообщило, что в Лионе неизвестный участник беспорядков обстрелял полицейских из длинноствольного оружия, семеро правоохранителей получили ранения.

Массовые протесты во Франции начались после того, как 27 июня полицейский в Нантере застрелил 17-летнего подростка Нахеля из-за того, что тот отказался выполнять требования полиции. Несовершеннолетний погиб на месте, а сотрудника полиции арестовали по обвинению в умышленном убийстве.

Акции протеста распространились на другие города Франции, а после переросли в беспорядки, когда начались столкновения демонстрантов с полицией.

Тысячи задержанных

Волнения продолжаются уже несколько дней. Они охватили Париж, Марсель, Лион, Страсбург и другие города и сопровождаются поджогами машин, погромами и столкновениями с полицией. По данным телеканала BFMTV, за минувшую ночь в ходе беспорядков были подожжены более 1,3 тыс. машин и 234 здания. Протестующие также обстреливали правоохранителей фейерверками.

За ночь около 80 полицейских и жандармов пострадали в ходе беспорядков, а правоохранители за это же время задержали 994 человека.

Большинство участников беспорядков — несовершеннолетние, средний возраст задержанных — 17 лет, заявил министр внутренних дел Жеральд Дарманен.

«Они привлекают несовершеннолетних. Мы задерживали детей, которым по 13 лет», — сказал глава МВД.

Министр подчеркнул, что между трауром по убитому подростку и погромами мэрий и учебных заведений нет никакой связи. «Я хочу сказать, что дело в воспитании, которое дают родители», — сказал Дарманен и напомнил, что сам родился в небогатой семье.

Критики действий протестующих указывают, что погромы не имеют с правосудием ничего общего. В Париже демонстранты громили Nike Store, в Нанте от их действий пострадал супермаркет Lidl, а в Безансоне — банк Credit Mutuel. В ночь на 1 июля в Мозеле и Эльзасе подожгли рестораны McDonald's и медиатеку. В Марселе разграбили несколько предприятий.

Владелица магазина из Марселя рассказала BFMTV, что из помещения пропали все товары и запасы. На дверцах шкафов были видны следы крови.

«Это невообразимо, вы должны сами увидеть это, чтобы поверить. Это такое беззаконие, что я не могу поверить в это», — сказала женщина.

Вечером 30 июня в городе ограбили оружейный склад, пишет BFMTV со ссылкой на источник. По словам собеседника издания, несколько охотничьих ружей были украдены, но на складе не было боеприпасов для них.

Наведение порядка

В некоторых районах пришлось задействовать спецназ и вертолеты. Для подавления протестов количество полицейских на улицах страны увеличили до 45 тысяч. Кроме того, для разгона протестующих французские власти разрешили использовать бронетранспортеры. Всего планируется развернуть 4 машины Centaur и 14 бронетранспортеров Berliet VXB-170.

В «опасных районах» отменили развлекательные мероприятия, а по ночам перестал ходить общественный транспорт. В некоторых коммунах 29 июня ввели комендантский час.

Из-за массовых беспорядков президент Франции Эммануэль Макрон 30 июня покинул заседание Европейского совета в Брюсселе и отменил свою итоговую пресс-конференцию. По оценке Le Figaro, беспорядки из-за смерти подростка стали самыми масштабными с 2005 года.

При этом французские власти пока не объявляют режим чрезвычайного положения, который предоставил бы им дополнительные полномочия для подавления беспорядков. По данным Le Monde, Макрон пытается найти баланс между жестким ответом на погромы и опасениями вызвать еще более резкую реакцию общества.