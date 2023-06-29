Российских школьников будут учить военной подготовке

С 1 сентября 2024 года российские школьники начнут вместо ОБЖ изучать «Основы безопасности и защита родины». В рамках нового предмета учащиеся пройдут курс начальной военной подготовки. На фоне дефицита педагогов ОБЖ в Минпросвещения предложили привлекать к обучению в школах участников СВО на Украине. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

С 1 сентября 2024 года в российских школах появится новый предмет — «Основа безопасности и защита родины». Он заменит ОБЖ, который школьникам преподают сейчас. Об этом рассказала замглавы департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения Анна Тимофеева во время «круглого стола» в Госдуме, передает РИА Новости.

«На сегодняшний момент формируется рабочая группа, которая будет заниматься как раз формированием новой учебной федеральной программы, куда войдут и представители Министерства обороны, и представители МЧС», — сказала чиновница.

По ее словам, одновременно ведомство будет работать над новым учебником для средней и старшей школы. Создать программу и учебные материалы планируют в 2024 году, чтобы с 1 сентября школьники могли по ней учиться.

Поменяется не только название, но и содержание предмета

Другая участница круглого стола, глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова сообщила, что изменится не только название предмета, но и его содержательное наполнение.

«Предлагаем подключить к этой работе и непосредственно учителей, и в обязательном порядке учителей — участников СВО», — сказала она.

Тимофеева добавила, что переименование учебного предмета в ближайшее время нужно утвердить на законодательном уровне, а также изменить Федеральные образовательные государственные стандарты.

«Мы должны дополнить и составляющую часть патриотического воспитания, расширить эту зону личностных результатов», — сказала она.

По ее словам, для девочек разработали программу обучения основам медицинской подготовки. «Не просто оказание первой медицинской помощи, но они могли бы выступать в качестве санинструкторов, то есть рассказывать другим, как можно оказывать первую медицинскую помощь», — сказала Тимофеева.

Представитель ведомства также обратила внимание на дефицит педагогов по ОБЖ и технологии. По ее словам, эту проблему можно решить при помощи программ переподготовки.

Расширение начальной военной подготовки

21 июня министр просвещения Сергей Кравцов допустил переименование уроков по основам безопасности жизнедеятельности.

«[ОБЖ] включает в себя курс начальной военной подготовки, но он шире. Мы понимаем, что время сегодня, в том числе, нам говорит о том, что этот курс нужно развивать», — сказал министр. Еще в январе он говорил о введении модуля начальной военной подготовки, исключенной из школьной программы в начале 1990-х годов.

По словам Кравцова, участники СВО «как никто другой могут прийти и рассказать правду».

8 июня издательство «Просвещение» представило учебник по ОБЖ с модулем начальной военной подготовки для 10 класса. В нем содержатся параграфы, посвященные строевой подготовке и воинскому приветствию, а также действиям в общевойсковом бою и оказанию первой помощи в условиях военных действий.

Согласно проекту приказа Минпросвещения, курс «Элементы начальной военной подготовки» будут проходить ученики 10-х и 11-х классов. В него планируют включить обучение правилам обращения с автоматом Калашникова, уроки принципов действия ручных гранат РГД-5 и Ф-1, о составе и вооружении мотострелкового отделения на БМП, создании укрытий для боевой техники и сооружений для защиты личного состава, а также о средствах индивидуальной защиты.

Разговоры о введении начальной военной подготовки ведутся на фоне других изменений в жизни школьников. С 2022 года в российских школах понедельник начинается с исполнения государственного гимна и церемонии поднятия флага. Власти также запустили внеурочные занятия «Разговоры о важном», на которых, по данным Минпросвещения, с учениками обсуждают темы «связанные с историей и культурой нашей страны, ее ролью в мировых процессах».