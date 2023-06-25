Поврежденные дома, сгоревшая нефтебаза, взорванные дороги: к какому ущербу привел мятеж Пригожина

Власти российских регионов начали ликвидировать ущерб, который был нанесен инфраструктуре в результате вооруженного мятежа ЧВК «Вагнер». В Воронежской области в результате перестрелки пострадали 19 домов в одном из сел, повреждения получили трасса М-4 «Дон» и магистраль Е-38. Мэр Ростова-на-Дону сообщил о повреждении танками 10 тысяч квадратных метров дорожного полотна и пообещал отремонтировать его за два дня. В Липецкой области восстанавливать перерытую перед колоннами бронетехники частной военной компании трассу начали еще вчера вечером.

В Павловском районе Воронежской области 19 жилых домов получили повреждения в результате перестрелки, которая произошла 24 июня, когда в этом месте проходила колонна ЧВК «Вагнер». Об этом сообщил в Telegram-канале глава района Максим Янцов.

«В результате перестрелки, которая произошла вблизи Елизаветовки Павловского района 24 июня, когда по нашему району проходила колонна ЧВК «Вагнер», повреждения в селе получили 19 домовладений. Угрозы для целостности домов или надворных построек нет», — написал он.

По его словам, сейчас зону обстрела обследуют специалисты региональных подразделений ГО и ЧС. Янцов пообещал, что власти помогут жителям устранить повреждения домов и компенсируют ущерб.

Кроме того, глава района напомнил, что в Воронежской области продолжает действовать введенный накануне режим контртеррористической операции. Когда снимут ограничения, власти обещают сообщить дополнительно.

Вчерашнаяя попытка колонны ЧВК «Вагнер» пойти на Москву привела к повреждениям не только в Елизаветовке. Мэр Ростова-на-Дону, куда техника и войска Евгения Пригожина пришли еще рано утром в субботу, Алексей Логвиненко сообщил, что в городе танковыми траками повреждено около 10 тысяч квадратных метров дорожного полотна.

«После того, как группа ЧВК «Вагнер» покинула город, на место вышли дорожные службы. Специалисты провели обследование дорог, по которым пролегал путь военной техники. По предварительным данным, повреждено более 10 тыс. кв. м. дорожного полотна. Больше всего пострадал пр. Буденновский», — написал чиновник.

По его словам, в воскресенье бригады уже начали ремонт, полностью восстановить дорожное покрытие планируется в течение двух дней.

Позже Логвиненко сообщил, что территорию у штаба Южного военного округа, который вчера весь день находился под контролем ЧВК, уже привели в порядок.

«Вчерашние события не сказались на работе коммунальных служб. Техника и дворники работали по своему привычному графику», — добавил мэр Ростова-на-Дону.

В Воронежской области, по которой двигались участники мятежа, в некоторых местах серьезно повреждена трасса М-4 «Дон». По сети распространилось видео авиаудара по магистрали Е-38 около села Бродовое, когда по ней двигались гражданские автомобили. Кто именно его нанес, не уточняется. Известно как минимуму об одной поврежденной частной машине — она перевернулась.

На проселочной дороге у поселка Анна местные жители показали воронки от разрывов снарядов. Кроме того, есть информация о повреждении моста между Анной и Борисоглебском на Е-38.

Самым серьезным ущербом от действий ЧВК в области можно считать пожар на нефтебазе в Воронеже. Там загорелся резервуар с авиатопливом — в него попала ракета из ЗРК «Стрела». К тушению пришлось привлекать пожарный поезд.

Глава региона Александр Гусев 25 июня ничего не писал об ущербе. Около 11.00 мск он лишь сообщил, что силы ЧВК покидают область. Когда этот процесс окончательно завершится, губернатор пообещал снять все введенные ограничения и решить вопросы с устранением ущерба и компенсациями.

Чтобы воспрепятствовать продвижению мятежников, власти Липецкой и Тульской областей перекопали экскваторами М-4 и попытались перекрыть трассу грузовиками и спецтехникой, однако вагнеровцы прорвали этот заслон, повредив несколько транспортных средств

Жители Чеплыгинского района Липецкой области сообщали, что 24 июня трассу «Дон» перекопали так сильно, что на гражданском автомобиле проехать по ней было невозможно. Еще вечером в субботу губернатор Игорь Артамонов сообщил, что асфальт начали восстанавливать.

Вооруженный мятеж ЧВК «Вагнер» начался вечером 23 июня после того, как основатель компании Евгений Пригожин сообщил, что Минобороны нанесли удар по тыловым лагерям вагнеровцев. В ведомстве эти сведения опровергли. Пригожин заявил, что вместе с бойцами выдвигается в Ростов-на-Дону.

К утру 24 июня центр города, включая штаб ЮВО, фактически был под контролем ЧВК. Пригожин заявил, что ожидает для переговоров министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова. Одновременно колонны вагнеровцев продолжали движение по М-4 «Дон» в сторону Москвы.

ФСБ возбудила уголовное дело в отношении Пригожина об организации вооруженного мятежа. Президент Владимир Путин назвал мятеж преступной авантюрой и предательством. Он также сообщил, что организаторы мятежа понесут наказание. В течение всего дня военкоры, руководство регионов и страны выражали поддержку президенту Путина и призывали вагнеровцев прекратить поход на Москву.

Вечером в субботу пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко сообщила, что он по согласованию с Путиным целый день общался по телефону с Пригожиным и уговорил его остановиться. Сам основатель ЧВК позже подтвердил эту информацию и сообщил, что его бойцы возвращаются в полевые лагеря.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что уголовное дело против Пригожина закроют, а сам он уедет в Белоруссию. Бойцам, которые шли на бронетехнике на Москву, дадут гарантии безопасности и не будут привлекать к ответственности, а остальные вагнеровцы смогут подписать контракт с Минобороны.