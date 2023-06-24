«Газель» и два автобусика». У офиса Пригожина нашли миллиарды рублей в коробках

Издание «Фонтанка.ру» сообщило, что правоохранители обнаружили 4 млрд рублей наличными в белой «Газели» возле отеля «Трезини», связанного с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Бизнесмен подтвердил, что имеет прямое отношение к деньгам в офисных коробках. По его словам, они предназначались для выдачи зарплат и компенсаций сотрудникам его частной военной компании. Что известно о бизнесе Евгения Пригожина в военной и гражданских сферах, — в материале «Газеты.Ru».

Издание «Фонтанка.ру» утром 24 июня сообщило, что в Санкт-Петербурге, во дворе дома №4 по Академическому переулку сотрудники правоохранительных органов обнаружили в припаркованной белой «Газели» офисные коробки, в которых лежали деньги. Отмечается, что фургон заинтересовал силовиков во время обысков в отеле «Трезини», который связывают с Евгением Пригожиным. Сотрудники начали проверять автомобиль на предмет взрывоопасных веществ и обнаружили коробки с наличными.

Позже корреспондент издания сообщил, что в коробках было найдено порядка 4 млрд рублей.

Позднее связанный с Пригожиным Telegram-канал опубликовал аудиозапись, на которой основатель ЧВК «Вагнер» подтверждает, что наличные деньги, найденные в «Газели» во внутреннем дворе отеля «Трезини», принадлежат его структурам.

«У меня обнаружена не одна «Газель». У меня обнаружена «Газель» и два автобусика, в которых лежали деньги, положенные на выдачу заработной платы, так называемые компенсации «Груз 200» и другие вопросы», — рассказал Пригожин.

По его словам, ЧВК «Вагнер» на протяжении последних 10 лет использует в обороте исключительно наличные деньги, «что и прописано в контракте».

«Когда мы занимались работой в Африке, на Украине и в других странах. Когда кошмарили Америку, то всех устраивали наличные, а теперь – пришли с обысками. Ничего страшного. Наличные деньги действительно были найдены»,

— заявил он.

Бизнес Пригожина

Свою предпринимательскую деятельность Пригожин начал еще в 1990-х годах. Как писал Forbes, Пригожин основал в Ленинграде сеть по продаже хот-догов, а затем уже в Санкт-Петербурге был управляющим сети супермаркетов «Контраст». В 1995 году открыл бар-магазин «Винный клуб». В декабре 1996 года с партнерами открыл первый в Санкт-Петербурге элитный ресторан «Старая таможня» в здании Зоологического института РАН.

В 1998 году бизнесмен открыл ресторан «New Island», куда приходил, по данным Forbes, мэр города Анатолий Собчак. Там же в 2001 году проходил ужин президентов России и Франции Владимира Путина и Жака Ширака. В этом же ресторане Путин принимал президента США Джорджа Буша-младшего. С 2002 года по 2012 год Пригожин развивал сеть быстрого питания «Блин! Дональтс».

Также Пригожин занимался поставкой продуктов питания в московские школы, санатории Минобороны РФ и вел строительный бизнес. В 2016 году РБК писал, что комбинат питания «Конкорд» начал обслуживать столичные школы в 2011 году. В 2015 году, отмечает РБК, компании в ходе торгов достался 21% этого рынка, остальные школы обслуживали «Школьник — ЮЗ», «Московский школьник», Комбинат дошкольного питания (КДП) и «Вито-1». Также РБК выяснил, что компании «Московский школьник», «Школьник — ЮЗ» и КДП связаны между собой – они зарегистрированы по одному и тому же адресу в Москве: ул. Якорная, 6, и бенефициаром всех трех компаний до лета 2015 года выступал Павел Панфилов. Кроме того, опрошенные участники рынка сообщили РБК, то летом 2015 года активы Панфилова перешли под контроль «Конкорда». Таким образом, «Конкорд» Пригожина с лета 2015 года фактически стал монополистом на рынке московского школьного питания.

Также РБК писал, что, предположительно, связанные с Пригожиным «Ресторансервис Плюс», «Меркурий», «Главная линия» и «СПБ Кулинария» в 2014-2016 годах выиграли 12 из 20 аукционов Минобороны РФ на поставку питания в военные санатории. РБК также сообщал, что, связанные с «Конкордом» компании c конца 2014 по середину 2015 года выиграли тендеры на 10,3 млрд руб. на клининг в казармах и учебных заведениях Минобороны.

Кроме того, на сайте компании «Конкорд менеджмент и консалтинг» указано, что организации принадлежат несколько ресторанов в Петербурге («Старая таможня», ресторан-дворец «Русский Ампиръ», ресторан party-house «Русский китч», ресторан новой итальянской кухни «Polenta» и др.) и Москве (ресторан-теплоход River Palace и др.).

«Подразделение компании «Конкорд Кейтеринг» обслуживает банкеты в Кремле», — отмечается на сайте.

В 2018 году газета «Коммерсант» со ссылкой на участников строительного рынка писала, что строительством резиденции Верховного суда в Санкт-Петербурге будут заниматься структуры, близкие к Пригожину.

Мятеж Пригожина

Вечером 23 июня Пригожин заявил, что Минобороны РФ нанесли удар по тыловым частям «Вагнера», и объявил «марш справедливости».

В Минобороны заявили, что распространяемые от имени Пригожина сообщения о «нанесении МО РФ удара по «тыловым лагерям «ЧВК «Вагнер» не соответствуют действительности и являются информационной провокацией. В ФСБ назвали заявления Пригожина «информационной провокацией». Также ведомство возбудило уголовное дело «по факту призыва к вооруженному мятежу». Позднее Генпрокуратура сообщила, что Следственное управление ФСБ возбуждило дело против Пригожина по статье 279 УК по факту организации вооруженного мятежа.

Утром 24 июня с видеообращением выступил президент Путин, где он заявил, что действия «Вагнера» расцениваются как предательство и «удар в спину». О поддержке президента заявили в Госдуму и Совфеде, а также главы ряда регионов.

В данный момент силы ЧВК «Вагнер» находятся в Ростове-на-Дону и других регионах, подразделения частной военной организации заняли здание штаба Южного военного округа и несколько других зданий. В город выдвинулись чеченские подразделения «Ахмат». Путин назвал обстановку в Ростове-на-Дону сложной, заявив, что работа органов гражданского и военного управления в связи с попыткой «военного мятежа» в городе «фактически заблокирована».

Воронежский губернатор Александр Гусев сообщил об «оперативно-боевых мероприятиях» в регионе. Губернатор липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что техника «Вагнера» передвигается по территории региона.

Калужская область временно ограничила автомобильное движение по дорогам региона на территориях, граничащих с Брянской, Орловской, Тульской, и Смоленской областями.

В Москве, Московской и Воронежской областях введен режим контртеррористической операции.