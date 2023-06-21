Работал с Сахаровым: в Москве совершил суицид создатель термоядерной бомбы

Физик-ядерщик Григорий Клинишов совершил самоубийство в квартире в центре Москвы. Тело 92-летнего ученого нашла его дочь, когда вернулась домой, еще 17 июня. Мужчина оставил предсмертную записку. Клинишов известен тем, что принимал участие в создании первой советской двухступенчатой термоядерной бомбы РДС-37. Устройство с потенциальной мощностью 3 МТ испытали в 1955 году в Семипалатинске, тогда выбило стекла в радиусе 200 км от эпицентра, несколько десятков человек получили травмы. От ударного воздействия погибли солдат и трехлетняя девочка.

В Москве умер один из создателей первой советской двухступенчатой термоядерной бомбы РДС-37 Григорий Клинишов. Одним из первых об этом со ссылкой на источник написал Regnum. По данным издания, 92-летний ученый покончил с собой.

Тело инженера-физика было найдено родственниками в его квартире на Космодамианской набережной в районе Замоскворечье. Рядом с трупом обнаружили предсмертную записку, в которой Клинишов попрощался с родными.

Позже информацию о смерти ученого подтвердили, ссылаясь на источники, РИА Новости и ТАСС.

Спустя некоторое время Regnum сообщил детали произошедшего. Самоубийство произошло еще 17 июня, но стало известно о нем только сегодня — спустя четыре дня. Клинишов тяжело переживал смерть супруги и собственные проблемы со здоровьем. В квартире на Космодамианской набережной ученый проживал со своей 67-летней дочерью. Она разговаривала с отцом незадолго до смерти, после чего вышла из дома на пару часов. В этом время физик и совершил суицид, его тело в одной из комнат обнаружила дочь, вернувшись в жилище.

«Коммерсант» со ссылкой на источники пишет, что Следственный комитет столицы начал проверку по факту смерти Клинишова.

Клинишов родился в 1930 году в Рязанской области. В раннем детстве будущий ученый с семьей переехал в Москву. После окончания школы он поступил в Московский механический институт (сейчас — Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»). В 1956 году, после окончания вуза, его распределили в КБ-11 в закрытом городе Саров. Сейчас это бюро называется Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики.

В Сарове Клинишов работал инженером в теоретическом отделении, возглавляемом одним из создателей первой советской атомной бомбы Андреем Сахаровым. В 1967 году ученый получил степень кандидата физико-математических наук, а еще через шесть лет возглавил теоретический отдел КБ-11. С 2002 года он был ведущим научным сотрудником этого отдела.

Еще в начале своей работы в КБ-11 Клинишов принимал участие в создании РДС-37 — двухступенчатой термоядерной бомбы, первой бомбы подобного типа в СССР. Его фамилия стоит в списке участников расчетно-теоретических работ устройства.

РДС-37 испытали в ноябре 1955 года на Семипалатинском полигоне в Казахстане, ее сбросили с бомбардировщика. Номинальная мощность взрывного устройства составляла 3 Мт, но для испытания ее снизили почти вдвое — до 1,6 Мт. Главное отличие этой термоядерной бомбы от взрывных устройств, разработанных ранее, было в том, что в ней использовалось ядро из урана-238 и заряд из стабильного твердого вещества — дейтерида лития-6.

При испытании бомбы в 1955 году произошла нештатная ситуация. Когда бомбардировщик Ту-16 с зарядом на борту набрал расчетную высоту в 12 км, небо над полигоном закрыла облачность. Экипажу разрешили выполнить бомбометание по радиолокационному прицелу, но он отказал — прицельный сброс было сделать невозможно. Впервые в истории ядерных испытаний встал вопрос посадки самолета с бомбой огромной мощности на борту.

В итоге спустя 2,5 часа после взлета самолет все таки получил разрешение и успешно сел на аэродроме Жана-Семей. РДС-37 сняли для повторной проверки, а испытания перенесли на два дня. В итоге оно прошло 22 ноября 1955-го: бомбу сбросили на автоматически раскрывающихся парашютах, она взорвалась в воздухе в полутора километрах над землей. Бомбардировщик к этому моменту успел улететь на 15 км от точки взрыва.

В итоге экипаж ощущал тепловое воздействие от взрыва значительно сильнее, чем ожидалось. Через 7 минут после срабатывания заряда высота радиоактивного гриба достигла 14 км, а его диаметр — почти 30 км. Это было первое в мире испытание водородной бомбы мощностью более 1 Мт путем сброса. Однако оно привело трагическим последствиям. В одном из сел, находившихся в нескольких десятках километров от полигона, от ударной волны обвалился потолок в частном доме, погибла трехлетняя девочка. В 36 км от эпицентра в оборудованной для наблюдения землянке завалило землей шестерых солдат, один из которых задохнулся. Стекла в домах вылетали в радиусе 200 км от полигона, были повреждены строения в 59 населенных пунктах, более 43 человек получили различные травмы.