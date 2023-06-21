Боролся с киберпреступностью, но создал букмекерскую контору. В Швейцарии умер основатель 1хBet

Один из создателей букмекерской компании 1хBet миллиардер Сергей Каршков умер в возрасте 42 лет в Швейцарии. Об этом сообщил его друг Павел Мунтян* (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). По его словам, Каршков умер из-за аллергии на контрастную жидкость для МРТ. Последние годы Каршков жил на Кипре. В 2019 году СК по Брянской области объявило его и двух других сооснователей конторы в розыск по делу о незаконной организации и проведении азартных игр (ст. 171.2 УК РФ). Что известно о бизнесмене и какой статус у букмекера 1xBet в России — в нашем материале.

Основатель букмекерской конторы 1xBet Сергей Каршков умер в Швейцарии в возрасте 42 лет, сообщил в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) его друг, мультипликатор Павел Мунтян (признан в РФ иностранным агентом).

«Серега был один из самых спортивных и здоровых людей, которых я знал! Как бык! Поехал в Швейцарию на чекап (комплексное обследование организма. — «Газета.Ru»). Контрастная жидкость для МРТ и последующее МРТ привели сперва к аллергии, потом к коме, а потом к смерти», — рассказал Мунтян.

Борец с киберпреступностью

Каршков родился в 1980 году в Киевской области УССР, в селе Софиевская Борщаговка. Впоследствии он переехал в Брянск, где в 2010 году возглавил отдел по борьбе с киберпреступностью в УВД Брянской области. Всего в структуре МВД проработал, по его словам, 14 лет. Был майором милиции. «Финансовые потоки [в интернете] ничуть не уступают реальному миру. А там, где появляются деньги, сразу же находятся и желающие их украсть, поэтому и криминальная активность перемещается в глобальную Сеть», — объяснял тогда Каршков рост числа киберпреступлений.

В 2020 году Каршков заявил РБК, что не является основателем 1xBet, «как писали в СМИ», а был в компании «консультантом по маркетингу».

Позднее Каршков вместе с соседями по многоквартирному дому Романом Семиохиным и Дмитрием Казориным основали букмекерскую контору 1xBet. Сайтами компании управляет зарегистрированная в Гибралтаре компания Techinfusion Ltd.

В интервью Forbes Каршков рассказывал, что занимался продвижением бренда конторы:

«Роман Семиохин в свое время действительно придумал классный продукт. Организовал компанию, которая его делает, и до сих пор поддерживает. Я, в свою очередь, приложил множество скромных усилий к тому, чтобы этот бренд стал известен и был продвинут на разных территориях, как маркетинговый человек».

Семиохин в том же интервью заявлял, что придуманная им «платформа» распространялась по модели франшизы. По его словам, всего в мире насчитывается более 200 таких «франчайзи».

«Мы в Африке номер один, в Латинской Америке в тройку входим», — рассказывал тогда же Семиохин.

Каршков при этом отмечал, что компаньоны ведут свой бизнес раздельно и не владеют торговой маркой.

В 2019 году Следственное управление СК по Брянской области объявило троих основателей 1xBet в розыск по делу о незаконной организации и проведении азартных игр (ст. 171.2 УК РФ). По версии следствия, в результате незаконной деятельности они в период с октября 2014 года по май 2019 года заработали более 63 млрд руб. В ходе расследования в нескольких российских регионах была арестована недвижимость стоимостью полтора миллиарда рублей. По итогам суда руководителя отдела кадров 1Xbet Олесю Моспанову приговорили к трем годам заключения и штрафу в 800 тысяч рублей. Каршков, Казорин и Семиохин уехали из России до возбуждения уголовного дела и объявления в розыск.

Последние годы Каршков жил на Кипре, куда начал «перевозить» 1xBet после 2014 года. Также известно, что у Казорина есть гражданство Кипра.

Ставки на спорт! Большие выигрыши!

1xBet знаком не только любителям ставок, но и пиратского контента. По оценке Group-IB, в 2015–2020 годах букмекер ежемесячно инвестировал 300–500 тыс. руб. в перевод на русский язык пиратского контента, на эти деньги было озвучено порядка 900 фильмов и сериалов.

Также бренд знаком и футбольным болельщикам: букмекер был спонсором «Барселоны», «Челси» и «Ливерпуля» (позднее английские клубы разорвали контракты с 1xBet, после того как выяснилось, что у 1xBet нет лицензии на работу в Великобритании).

Букмекерская контора 1xBet запрещена в России. Сайт ресурса заблокирован Роскомнадзором, поскольку компания не получила лицензию от Федеральной налоговой службы. В России продолжил работать легальный аналог — юридически не связанный с 1xBet портал «1хСтавка», который принадлежал до прошлого года зарегистрированному в Саратове АО «Конструктор», его акционеры не раскрываются. До этого — зарегистрированному в Брянске ООО «Букмекер паб», чьим директором выступал Николай Хомченко. 87,9% компании принадлежало кипрскому офшору Ehrlich Limited, еще 12,1% — Дмитрию Казорину – сооснователю 1xBet.