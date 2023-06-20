«С почином!». Как российские депутаты отреагировали на легализацию однополых браков в Эстонии

Эстонские депутаты после внесения более 700 поправок приняли законопроект, который разрешает заключать гражданам страны однополые браки. Помимо этого, документ позволяет таким парам усыновлять детей, но права и обязанности, прежде всего, будут признаны за биологическими родителями. Вместе с тем парламентарии сохранили положение о совместном проживании, при регистрации которого каждый из пары получает определенные права и возможности в отношении партнера. В Госдуме назвали принятие такого закона ожидаемым событием.

С 1 января 2024 года в Эстонии однополые пары смогут вступать в брак и усыновлять детей, возможность заключать договор о совместной жизни сохранится.

«За это решение проголосовали 55 членов парламента, 34 были против», – говорится в сообщении пресс-службы парламента страны. Таким образом, Эстония стала первой из стран бывшего Советского Союза, узаконившей однополые браки.

Согласно документу, пары вне зависимости от пола смогут усыновлять детей, а также супруг сможет усыновлять ребенка своего партнера при согласии биологических родителей.

Парламентарии также предусмотрели, что у ребенка не может быть более двух родителей, а права и обязанности прежде всего относятся к биологическим родителям.

Закон сохраняет возможность вместо брака заключить договор о семейной жизни, который дает право каждому из пары принимать решения, касающиеся друг друга, а также получать пособия и компенсации. Но в этом случае гражданин сможет усыновить ребенка только своего зарегистрированного партнера.

Первое чтение проект прошел 22 мая, к установленному сроку было внесено 711 поправок.

Закон о совместном проживании приняли в Эстонии в 2014 году. Это позволило однополым парам зарегистрировать свои отношения как гражданский союз. Министр соцзащиты Эстонии Сигне Рийсало заявила, что такое решение стало важным шагом для обеспечения равных возможностей для всех эстонцев.

Депутат Госдумы Дмитрий Белик заявил «Думе ТВ», что «к большому сожалению, страны Прибалтики, идут впереди планеты всей по всякой гадости, нечисти». Среди таковых он назвал русофобские высказывания, уничтожение памятников, связанных с Великой Отечественной войной, а также узаконивание однополых браков.

«Ничего хорошего из этого не выйдет», – уверен парламентарий.

Его коллега Виталий Милонов в комментарии ФАН назвал такое решение властей республики ожидаемым.

«С почином! Это ожидаемо. Очень странно, что это не произошло там еще раньше. Эстонцы — и так очень маленький народ, а так они прилагают еще большие усилия для своего скорейшего вырождения... Думаю, за Эстонией побегут прибалты, Литва и Латвия побыстрее запустят содомитов», — считает он.

До того, как эстонский парламент разрешил однополые браки в стране, они были узаконены в 34 государствах. Речь идет в том числе об Андорре, Аргентине, Австрии, Бельгии, Бразилии, Канаде, Кубе, Франции, Германии, Мексике и ЮАР.

Что касается Литвы и Латвии, в них пока застопорилось рассмотрение соответствующих законопроектов, пишет Reuters.

Этот вопрос рассматривается и на Украине, но в Конституции прописано, что брак основан на согласии мужчины и женщины. Основной документ нельзя менять, пока в стране действует военное положение (было введено 24 февраля 2022 года в связи с военной операцией).

В России регистрация однополых браков невозможна, согласно Конституции. В 2020 году запрет подкрепили положением о том, что брак – это союз между мужчиной и женщиной. С декабря прошлого года в стране также действует закон о запрете пропаганды ЛГБТ среди лиц любого возраста.