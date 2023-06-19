«Турист голосует ногами и кошельком». Губернатор Ленинградской области рассказал о преимуществах региона

Ленинградская область на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) представила инвестиционную стратегию развития туризма. Только в 2022 году регион принял 6 млн туристов, что втрое больше, чем количество проживающих здесь граждан. Работа по улучшению логистики и внедрению наилучших практик для развития потенциала и привлечения инвестиций в отрасль будет продолжена, сообщил губернатор области Александр Дрозденко. В интервью «Газете.Ru» он рассказал о преимуществах, которые позволяют Ленобласти наращивать туристический поток и о том, каким видится дальнейшее развитие и точки роста отрасли.

— Одна из центральных тем участия Ленинградской области в ПМЭФ – раскрытие туристического потенциала региона. Расскажите, какими преимуществами располагает область и как привлекает туристов?

— За последние 5 лет количество туристов, посетивших Ленинградскую область, выросло в 2 раза - с 3 миллионов до 6 миллионов, при том что в регионе проживает 2 миллиона человек. Рост достойный, он выше, чем в среднем по Российской Федерации. Самое главное, что к нам приезжают разнообразные туристы. Да, определенным процентов гостей с нами делится Санкт-Петербург: туристы приезжают в город, отдыхают, наслаждаются культурой, историей и при этом хотят посмотреть, а что же там за чертой города. Такие туристы с удовольствием приезжают и в нашу Гатчину, и в наш Выборг, и даже добираются до Тихвина и Лодейного Поля. Но есть и наш специфичный турист, который приезжает отдыхать именно в Ленинградскую область. Это и жители Санкт-Петербурга, которые не имеют дачи, садового участка, но хотят отдыхать на природе и приезжают в наши кемпинги, глемпинги, санатории, гостиницы, турбазы в Ленинградской области, оставляют здесь свои деньги и делятся с нами эмоциями.

Также активно приезжают туристы извне. На первом месте здесь Москва и Московская область, но и другие регионы подтягиваются. Ленинградская область находится в очень выгодном положении. С одной стороны, нам есть, что предложить наравне с Петербургом. Это и культура, и история, и памятники, и многовековые легенды. Можно назвать Выборг - единственный в России средневековый город и средневековый замок, шикарную Гатчину, Тихвинскую икону Божией Матери. С другой стороны - мы можем предложить то, чего нет нигде. Это наша природа, озера, Корельский перешеек, юг Ленинградской области, наши усадьбы, проект «Тропа 47», который оказался очень востребован у наших гостей.

— Недавно Вы как раз озвучили идею о развитии кластера экотроп – расскажите, пожалуйста, подробнее об этом проекте.

— За два года проект «Тропа 47» позволил создать экологические турмаршруты общей протяженностью более 200 км. Это очень интересная история. Туристы из Москвы специально приезжают на 2-3 дня. Есть те, кто выбирает ходить пешком по особо охраняемым природным территориям, есть те, кто предпочитает проехаться на велосипеде.

— Помимо экотроп какие виды туризма представляются Вам наиболее перспективными с точки зрения экономики и развития инфраструктуры?

— Прежде всего отмечу наш проект, который связан с рекреационными зонами. Все-таки, согласитесь, и берег Финского залива, и Ладожское озеро, и песчаные пляжи, и сосновые леса - это уникальные места для отдыха. За 2 года у нас появилось 65 новых мест размещения для туристов. Это глэмпинги и кемпинги, которые являются новым форматом для отдыха и очень востребованы. Также мы готовы развивать вело туризм и остаемся одними из пионеров в направлении автотуризма. В Ленинградской области уже открыто 3 автокемпинга, но нужно в десять раз больше, чтобы турист на машине мог изучать Ленинградскую область, передвигаясь из районного района, останавливались на комфортабельные ночевки. На наш взгляд, это новое, правильное направление. Не нужно забывать, что у нас очень развит активный туризм. Это и походы в лесу, и рафтинг, и скалолазание, и горнолыжные курорты, и спортивное ориентирование и многое-многое другое.

— Чувствуете ли вы конкуренцию с другими регионами? Как понять, чего не хватает туристам и какие потребности нужно закрывать уже сегодня?

— За счет нашего разнообразия мы можем делиться туристами с Санкт-Петербургом, и это очень правильное понимание. Турист приезжает в Ленинградскую область для активного отдыха, но через 2-3 он все равно захочет выбраться в большой город, чтобы посмотреть музеи, памятники, просто подышать духом Петербурга. А человек, который 2-3 дня прожил в Петербурге, наоборот стремится выехать на природу, либо посмотреть новые памятные места в области.

Например, таким местом притяжения туристов стал мемориальный комплекс «Молитва перед боем», открытый в городском поселении Никольское Тосненского района Ленинградской области. Он посвящен князю Александру Невскому и находится ровно в том месте, где он молился перед тем, как утром выдвинулся с дружиной на сражение со шведскими захватчиками. Это исторически правильное место. Оттуда вы можем отправиться в Церковь Святого Георгия в Старой Ладоге, где, согласно легенде, Александр Невский освещал свой меч перед тем, как выдвигаться на битву с норманами. Из Старой Ладоги отправимся в Новую, где Петр Первый строил свой флот.

Это целая цепочка маршрутов. Поэтому нам нужна хорошая логистика, нам нужны хорошие места размещения. Нам сегодня их не хватает. Мы посчитали, что область нуждается еще как минимум в 2,5 тыс. мест комфортного размещения. Это не какие-то звезды, это просто чистая, удобная кровать, это горячая вода, это хороший завтрак, логистика и, конечно, безопасность. У Ленинградской области есть и потенциал, и широта восприятия на различный вкус туриста. Турист голосует ногами и кошельком. Когда мы видим, что турпоток растет, инвестиции тоже растут, значит, гости приезжают, составляют деньги и, самое главное, возвращаются снова и снова.

— Как Ленинградская область привлекает инвестиции в регион для реализации проектов, о которых вы рассказали?

— Во-первых, мы привлекаем инвестиции через федеральную поддержку. Сегодня компания «Озерный край» заявила об инвестиции в 3,3 млрд рублей в строительство эко-курорта Ярви Резорт. Это пятизвездочный комплекс, который будет построен в Приозерском районе Ленинградской области к 2025 году. Частично финансирование проекта будет осуществляться за счет поддержки федерального бюджета через льготное кредитование. Также сегодня было подписано соглашение по развитию туристическо-рекреационной зоны всесезонного курорта «Охта Парк» во Всеволожском районе.

Также сегодня работает обширная программа поддержки за счет федеральных субсидий под малый бизнес. Это глэмпинги, кемпинги и т.д. Это то, что не требует больших денег, но очень быстро и эффективно эти деньги возвращает. Ленинградская область будет стремиться развиваться по всем направлениям, поэтому мы будем привлекать и частные инвестиции, и заемные инвестиции, также продолжим получать государственную поддержку как на уровне областного бюджета, так и на уровне федерального бюджета.