Туристы из России попали в крупную аварию в Анталье. Что известно

В субботу, 17 июня, в турецкой Анталье автобус с российскими туристами попал в крупное ДТП — водитель не справился с управлением и столкнулся со стоящим на обочине эвакуатором. Находившийся за рулем автобуса местный житель погиб, пятерых туристов-россиян, включая двух гидов, госпитализировали, одного в тяжелом состоянии. Сейчас их жизни ничего не угрожают, заявили в консульстве РФ. Остальных пассажиров доставили в аэропорт, откуда они отправились домой.

В результате ДТП с туристическим автобусом в турецкой Анталье 17 июня пятеро россиян попали в больницу. Об этом сообщил консул-советник Генконсульства России в Анталье Владимир Бирюков в эфире телеканала «Россия 24».

«Остальные россияне, находившиеся в автобусе, получили незначительные травмы, им была оказана помощь, они вчера вылетели в Россию, так как их отдых закончился», — заявили в косульстве.

Там добавили, что жизни пострадавших ничего не угрожает. Среди раненых в автоаварии — два российских гида. В Генконсульстве подчеркнули, что поддерживают контакт с местными властями, администрацией больниц, страховыми агентствами и представителями туроператоров.

Инцидент произошел накануне, 17 июня, около 17.00 по местному времени (совпадает с московским) на трассе Анталья — Аланья. Водитель туристического автобуса, следовавшего в аэропорт, не справился с управлением и столкнулся с припаркованным на обочине перед поворотом на автозаправку эвакуатором. В результате столкновения на месте происшествия скончался шофер автобуса, всего в салоне находились 33 человека.

Как уточнял турецкий телеканал TRT, среди пятерых пострадавших россиян один находится в тяжелом состоянии. На место происшествия сразу же стянулись экстренные службы, раненых доставили в больницу ближайшего города Манавгат. Не получивших травмы россиян на автомобилях доставили в аэропорт.

Другие турецкие СМИ сообщают, что водитель автобуса не справился с управлением, поскольку ему стало плохо за рулем.

Момент аварии запечатлели дорожные камеры. На кадрах видно, как автобус съезжает со своей полосы и на полном ходу врезается в стоящий эвакуатор. Судя по кадрам, водитель даже не пытался затормозить.

Некоторые СМИ сообщают, что людей, получивших в результате аварии травмы, больше. В частности, «Комсомольская правда» пишет как минимум о шести пострадавших. Однако остальные туристы отказались от госпитализации.

Как рассказал работник АЗС Садыка Думана, после ДТП возникло небольшое возгорание, который он вместе с коллегами смог потушить самостоятельно до прибытия пожарных.

«Мы потушили огонь, вытащили из автобуса пострадавших», — приводит TRT его слова.