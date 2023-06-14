Пляжи закрыты, дороги размыты. Сочи и Гагру затопило после сильного ливня

Рано утром 14 июня на Сочи и район Гагры со стороны российско-абхазской границы обрушился сильный дождь. Река Мацеста вышла из берегов и подтопила несколько домов, был поврежден газопровод. Власти Сочи закрыли пляжи и запретили купаться в море. В Абхазии вода залила часть дороги между Гагрой и Сухумом. Подробности ЧС — в материале «Газеты.Ru».

За час в Сочи выпало порядка 15 мм осадков. В Хостинском районе затопило автомобили, придомовые территории, цокольные помещения зданий, был поврежден газопровод, сообщили в оперштабе Краснодарского края.

«Сегодня около 4:00 вследствие обильных осадков на реке Мацеста сработал датчик поднятия уровня воды, которая достигла отметки «опасное явление», – говорится в сообщении пресс-службы администрации города.

Региональное управление МЧС уточняет, что вода подтапливает придомовые территории по ул. Измайловской, пер. Мостовому, пер. Лечебному, СНТ Мацеста.

В нескольких районах Краснодарского края ввели режим ЧС, власти решили временно закрыть пляжи.

«Купание запрещено в целях обеспечения безопасности отдыхающих», – написал в своем Telegram-канале сочинский мэр Алексей Копайгородский.

Он отметил, что власти ожидают продолжение непогоды. По словам чиновника, в ликвидации последствий ЧС задействованы 184 человека и 42 единицы техники, уже ведутся восстановительные работы, данных о пострадавших нет.

«Дал поручение с утра начать подворовые обходы, нужно оценить ущерб, который понесли наши жители. Мы быстро ликвидируем последствия и наведем полный санитарный порядок, включая территории наших социальных учреждений», – пообещал Копайгородский.

Он призвал работодателей с пониманием отнестись к опозданию сотрудников, проживающих в микрорайоне Мацеста, так как из-за непогоды нарушена работа транспорта, образовались пробки.

«Для выпускников, сдающих экзамены, организовать доставку в школу на Светлане. БК «Мацеста», принимающий отдыхающих, – перенести процедуры», – распорядился мэр.

Сильные дожди, ливни с грозами и градом ожидаются в Сочи до конца 14 июня. В регионе продолжает действовать штормовое предупреждение.

Из-за сильного ливня также была перекрыта абхазская трасса, соединяющая Гагру и Сухум. Дорогу частично затопило. К моменту написания статьи (11 часов утра мск) движение было возобновлено.

В районе въезда в Гагру со стороны российско-абхазской границы осадки смыли несколько домов, сообщил замглавы администрации Гагры Адамур Цишба, слова которого приводит ТАСС.

«Пока неизвестно, пострадала ли насосная станция, мы ее отключили, но она также попала под мощный удар воды», – сказал он, добавив, что общий ущерб пока сложно.

В эпицентре ЧП оказалась гостиница, одна из построек на территории которой была смыта водой. Ни туристы, ни персонал отеля не пострадали, сообщил начальник Центра управления силами МЧС Абхазии Батал Барчан.

Накануне из-за непогоды неблагоприятная ситуация сложилась и в Отрадненском районе в юго-восточной части Краснодарского края, сообщает региональное МЧС. Там из берегов вышла Кува, подтопило дворы в хуторе Ильич и станицах Передовая и Удобная. При этом «в дома вода не заходила», передает ведомство. Отмечается, что был «перелив дождевых вод» через автомобильную дорогу.

Подобная ситуация 13 июня сложилась в Лабинском и Кавказском районах. В Лабинском районе и Новокубанском дома затопило еще 10 июня, там ввели режим ЧС, который позднее объявили и в Крымском районе.

Штормовое предупреждение в Краснодарском крае действует с 9 июня, власти предупреждали о том, что в отдельных районах ожидается ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром. По данным «Кубанских новостей» на реках в ряде районов, а также в Геленджике ожидаются подъемы уровня воды.