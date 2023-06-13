В зоне наводнения после прорыва Каховской ГЭС увеличилось число погибших

Число погибших в наводнении из-за разрушения Каховской ГЭС выросло до 17 человек на левом берегу Днепра. Украинские власти на правом берегу говорили о десяти погибших. В случае с российской стороной речь идет о подтвержденных жертвах, поиски и спасение людей продолжаются. Работы затрудняют проблемы со связью. По словам волонтеров, через пару дней «спасать будет некого».

Уже 17 человек погибли в левобережных Алешках и Голой Пристани. Об этом сообщил глава российского правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.

«К сожалению, растет число жертв диверсии нацистов. На утро подтверждено 12 погибших в Голой Пристани и 5 в Алешках», — заявил он.

По его словам, работам в зоне затопления мешают проблемы со связью. Региональные власти запросили помощь у федеральных МЧС и Минцифры.

Украинские власти Херсонской области заявляли, что число погибших на подконтрольной Киеву территории составляет 10 человек.

Глава обладминистрации Александр Прокудин также сообщил, что на правом берегу Днепра 20 человек пострадали, еще 42 человека пропали без вести.

Финансовый ущерб от катастрофы российские власти региона оценивают в 11,5 млрд рублей, правобережная украинская администрация — в €1,5 млрд.

8 июня глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев сообщил, что среди погибших после разрушения Каховской ГЭС оказались пятеро пастухов.

«Сегодня сообщили, что из семи человек, которые занимались выпасом скота, пятеро утонули. Сейчас занимаемся эвакуацией двух оставшихся», — сказал Леонтьев (цитата по ТАСС).

Пастухи в момент прорыва плотины находились на островах посреди Днепра.

Плотина Каховской ГЭС обрушилась утром 6 июня. На левом берегу Днепра вода затопила более 14 тыс. домов в 15 населенных пунктах Херсонской области, сообщили ТАСС в экстренных службах. Под водой оказались пять кладбищ, скотомогильник, а также больница и детский сад.

Эвакуированы 4280 человек, среди них более 170 детей. В зоне бедствия оказались от 22 тыс. до 40 тыс. человек, говорил Сальдо.

10 июня Сальдо заявил в эфире телеканала «Россия-24», что президент РФ Владимир Путин держит на постоянном контроле ситуацию в регионе после разрушения Каховской гидроэлектростанции. По словам чиновника, глава государства интересуется, постоянно «набирает» и спрашивает, что и как происходит в Херсонской области в связи с ЧП.

Как отметил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Путин пока не планирует приезжать с визитом в зону подтопления в Херсонской области. При этом Песков заверил, что глава государства в непрерывном режиме получает доклады о ситуации в регионе и держит ситуацию под личным контролем.

8 июня волонтер из Санкт-Петербурга Евгений Кузьмин рассказал «Газете.Ru», что жителей затопленной после разрушения плотины Каховской ГЭС Голой Пристани приходится эвакуировать под обстрелами ВСУ. По словам Кузьмина, обстановка в городе критическая, для более быстрой работы спасателям не хватает раций и спецтехники.

«Обстановка сейчас критическая. Люди сидят на крышах в Голой Пристани и ждут помощь. МЧС работает, мы вместе с ними. Военные дают лодки. Ребята из Крыма — горные спасатели – приехали. Подключились местные. Волонтеры привезли лодки. Все сплотились. Людей вывозим. Многие, кто изначально не хотел, уже эвакуируются. Всю эту работу мы ведем под обстрелами, ВСУ бьют бездумно, непонятно куда. Тяжело, но справляемся. Люди (спасатели. — «Газета.Ru») очень уставшие. Есть отдаленные районы, куда мы не заезжали», — сообщил Евгений.

Он отметил, что для еще более оперативной работы

спасательным бригадам не хватает раций и катеров на воздушных подушках.

«У нас нет связи, сотовые операторы не работают. Раций не хватает. Из-за этого не можем координировать свои действия Вся администрация местная, районная, все подключены. МЧС работает, но нам не хватает этого. Нужно подключать на федеральном уровне и привозить сюда полноценную помощь. Катера на подушках. Здесь нужны силы и помощь, спецтехника и связь. Потому что через день-два здесь уже некого будет спасать», — сказал Евгений.