Сходил на футбол, посидел с друзьями: в Стамбуле зарезали москвича

Трагедия произошла утром воскресенья, когда 40-летний москвич Вячеслав Нечипорчук возвращался в отель после встречи с коллегами. Они ходили на финальный матч Лиги чемпионов. В туристическом центре Стамбула между ним и четырьмя местными возник конфликт. По одной из версий турист сам спровоцировал драку. По другой — подозреваемые хотели отобрать у него телефон, после чего завязалась потасовка. В итоге Нечипорчук получил ножевое ранение в сердце и скончался в больнице. Подробности трагедии — в материале «Газеты.Ru».

В Стамбуле российский турист скончался от удара ножом в сердце в результате драки с местными.

«Информация о гибели россиянина поступила вчера в районе 16:00 от правоохранительных органов Турции. Следствие ведется. Ожидаем подробностей случившегося в ближайшее время», – заявили ТАСС в генконсульстве РФ в Стамбуле.

По данным РИА Новости, диппредставительство контактирует с турецкими правоохранителями, информацию о трагедии передали в соответствующий департамент МИД РФ.

Что произошло

Примерно в 8:30 утра (по местному времени) в оживленном торговом районе с ночными клубами и ресторанами Таксим произошла драка между россиянином и четырьмя местными жителями. Об этом сообщает турецкое издание Habertürk.

По данным СМИ, убитым оказался 40-летний россиянин Вячеслав Нечипорчук.

«В ходе расследования выяснилось, что с подозреваемыми произошла ссора из-за поддразнивания российского туриста, инцидент произошел впоследствии, а подозреваемых Ш.Ю. и У.А. задержали», – приводится в материале заявление полицейского управления Стамбула.

Указывается, что задержанных после допроса передали суду, их подозревают в «умышленном убийстве».

Источник ТАСС заявил, что правоохранители продолжают поиски третьего подозреваемого.

«Благодаря изучению показаний очевидцев и анализу записей с камер наблюдения были задержаны двое подозреваемых. Сейчас ведутся поиски преступника, ударившего туриста ножом», – сообщил собеседник агентства в правоохранительных органах Стамбула.

Судя по записи с камер видеонаблюдения, опубликованным изданием Milliyet, Нечипорчук сам спровоцировал конфликт. На кадрах видно, как мужчина что-то обсуждал с местными жителями, всячески их провоцировал.

Местные жители пытались прогнать подвыпившего россиянина несколько раз, но он возвращался и продолжал провоцировать мужчин. Спустя несколько минут один из противников в белой майке достал нож и пригрозил туристу. Но тот не унимался. В итоге завязалась драка один на один, в результате которой местный, предположительно, случайно пырнул ножом, когда пытался ударить его ногой, и попал в сердце. После этого Нечипорчук отошел в сторону, держась за рану.

Ранее высказывалась версия о том, что инцидент произошел из-за телефона. В СМИ утверждалось, что подозреваемые хотели его отобрать у россиянина, но тот ввязался в драку. На этих кадрах видеонаблюдения, опубликованных в сети, видны последствия лишь драки: мужчина держится за рану, а потом падает.

Люди, которые находились поблизости, позвонили в полицию и скорую помощь. Хусейн Йорулмаз, поспешивший на помощь туристу, рассказал, что увидел с противоположной стороны улицы мужчину с ножом в руке.

«Мы увидели, что было много крови, когда подняли его одежду. Пытались оказать первую помощь», – приводит слова очевидца Habertürk. Нечипорчук умер в больнице.

Один из близких друзей убитого рассказал Readovka, что контактировал с МИД, но подробностей трагедии мало.

«[Вячеслав] Поехал по рабочим вопросам и заодно с бывшими коллегами на футбольный матч сходил [финал Лиги чемпионов]. Возвращаясь после мероприятия где-то зацепился с местными, насколько я понял, их три человека было», – приводит его слова издание.

По словам мужчины, напавшие «попытались телефон отнять, ударили, попали в сердце ножом».

«Хороший, добрый человек был. Жена, сынишка остался 2,5 года. Хороший человек. Был», – заключил собеседник СМИ.

По данным Telegram-канала Mash, погибший приехал в город только в пятницу. Утверждается, что Вячеслав был юристом. Драка произошла, когда он возвращался в отель. В тот же день у него был обратный рейс в Москву.