Арест после «Лебединого озера»: чем закончилась история с дебошем в Мариинке

Субботний инцидент в Мариинском театре закончился административным арестом на 7 суток — именно такое наказание Октябрьский районый суд Санкт-Петербурга назначил москвичке Елене Богданчиковой, которая распылила перцовый баллончик в зале во время балета «Лебединое озеро». Правоохранители выяснили, что женщина снимала выступление на камеру, а на замечания начала ругаться и в итоге брызнула «перцовкой» в других зрителей. Из-за этого балет пришлось останавливать, посетителей выводить из зала, а само помещение — проветрить. Богданчикова же утверждала, что использовала камеры на телефоне, чтобы разглядеть сцену, поскольку сидела далеко. А один из зрителей в связи с этим вырвал у нее из рук гаджет.

В Санкт-Петербурге суд дал 7 суток административного ареста жительнице Москвы за скандал и распыление перцового баллончика в Мариинском театре. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Инцидент произошел вечером 10 июня: москвичка Елена Богданчикова устроила дебош в театре во время спектакля «Лебединое озеро». Она ругалась матом, оскорбляла посетителей, приставала к ним и не реагировала на замечания. В итоге женщина распылила перцовый баллончик. После чего зрителям пришлось покинуть зал Мариинки.

В итоге женщину привлекли по ч.1 ст.20.1 КоАП РФ и дали семь суток административного ареста.

В пресс-службе отметили, что адвокат Богданчиковой не отрицал использование ею перцового баллончика, но рассказал, что «правонарушение было совершено в состоянии сильного душевного волнения, вызванного внезапно возникшим конфликтом со зрителями спектакля из-за использования Богданчиковой и ее дочерью мобильного телефона во время просмотра спектакля».

На судебном заседании дочь москвички рассказала, что в субботу они с матерью пришли на «Лебединое озеро» и сидели в 17-м ряду. Из-за удаленности от сцены они плохо видели происходящее, поэтому смотрели балет через экраны мобильных телефонов в режиме увеличения. К ним подходила сотрудница театра и просила не снимать балет на телефоны.

«Затем, сидящий рядом мужчина, ударил мать в плечо, а находящаяся сзади женщина выхватила у нее телефон из рук, на что мать предупредила, что достанет баллончик, а затем распылила баллончик в целях самообороны», — цитирует пресс-служба показания дочери подсудимой.

Свидетельница также отметила, что ее мать ни к кому не приставала и не ругалась нецензурно.

Одна из сотрудниц Мариинского театра после инцидента рассказывала, что женщина продолжала снимать сцену несмотря на просьбы этого не делать. В этот момент мужчина из другой ложи отобрал у Богданчиковой телефон и положил его рядом. В ответ москвичка распылила «перцовку».

Сотрудница театра сообщила, что зрители самостоятельно покинули зал, во время технического перерыва его проветрили, а после все вернулись, чтобы продолжить смотреть балет. Девушке, которой в лицо попала жидкость из баллончика, оказали помощь медики из приехавшей скорой помощи. После этого она тоже вернулась в зал. Всего медицинская помощь, по данным СМИ, потребовалась трем зрителям, все они отказались от госпитализации. После возобновления спектакля в зале была включена дополнительная усиленная вентиляция.

На снятом одним из зрителей видео показано, как мужчина обвиняет женщину в распылении перцового баллончика, на это она возражает, что у нее пытались отнять телефон из-за запрета на съемку.

Балерина Мариинского театра Оксана Скорик заявила, что инцидент с применением перцового баллончика посетительницей в ходе показа спектакля очень удивил ее. В первую очередь, удивление вызвал тот факт, что случай произошел именно в культурной столице России. При этом Скорик назвала его неприятным, но не повлиявшим на выступление.