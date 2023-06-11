«Я испугался за жизнь». Стас Пьеха попал в больницу с подозрением на инфаркт

Певец Стас Пьеха находится в кардиореанимации из-за проблем с сердцем. Как сообщили Telegram-каналы Shot и Baza, 42-летнему артисту стало плохо ночью, он пожаловался на боли в сердце. Прибывшие врачи диагностировали у него стенокардию и доставили в Боткинскую больницу. По данным Mash, артисту провели экстренную операцию, чтобы предотвратить инфаркт.

Певец Стас Пьеха госпитализирован в Боткинскую больницу в Москве. Как утверждают Telegram-каналы «112», Shot и Baza, Пьеха находится в кардиореанимации.

«По предварительным данным, ему стало плохо с сердцем сегодня ночью. Прибывшие врачи диагностировали у него стенокардию и госпитализировали», — пишет Baza.

Как сообщает «112», Пьеха жаловался на боли в сердце. Сейчас он находится под наблюдением врачей.

PR-менеджер артиста Роман Петрухин сперва опроверг сообщения о госпитализации. «Нет, он не госпитализирован. У него тут три съемочных дня. Поэтому я не знаю, с чего вы взяли, что он госпитализирован», — сказал представитель Пьехи изданию «360».

Однако сам певец подтвердил, что находится в Боткинской больнице, и рассказал в соцсетях о проблемах с сердцем. Он также опубликовал фото из автомобиля скорой помощи и из больничной палаты.

«Неожиданно я вновь испугался за жизнь и ощутил ее несомненную ценность, хоть и понимал возможные вердикты, так как моя кардиограмма не устроила бригаду скорой помощи — меня доставили в Боткинскую больницу, где провели полный набор сердечных исследований», — написал он в соцсетях.

По его словам, «коронарография была утешительной». Артист призвал подписчиков беречь сердце и не перегружать организм.

Telegram-канал Mash утверждает, что Пьеху экстренно доставили в стационар ночью с подозрением на инфаркт миокарда. «Ему провели экстренную коронароангиографию с чрескожным коронарным вмешательством — это воздействие на коронарную артерию при помощи небольшого прокола на коже», — сообщает Mash. Канал указывает, что такой метод позволяет избежать открытых операций на сердце.

«Благодаря своевременному вмешательству врачам удалось предотвратить инфаркт. Сейчас певец до сих пор в реанимации, его состояние стабильное», — говорится в сообщении Mash.

В то же время агентство РИА Новости со ссылкой на источники в Боткинской больнице сообщило, что состояние певца оценивается как тяжелое. «Состояние тяжелое», — сказал собеседник агентства, отметив, что певец дышит самостоятельно.

Загруженный график

Стас Пьеха родился в Ленинграде 13 августа 1980. Он внук народной артистки СССР певицы Эдиты Пьехи и композитора Александра Броневицкого. Известность пришла к Пьехе в середине нулевых, когда он стал участником четвертой «Фабрики звезд» и оказался в призовой тройке.

В марте 42-летний Пьеха уже попадал в больницу. Тогда причиной стала коронавирусная инфекция. Артист рассказывал, что почувствовал легкие признаки простуды, затем болезнь отступила, но вернулась с новой силой уже через пару дней.

В последнее время Стас Пьеха участвует в нескольких проектах, активно снимается в телепередачах, дает концерты и ходит на мероприятия. В СМИ предполагают, что загруженный график мог спровоцировать проблемы с сердцем.

В 2019 году артист признался, что перенес инфаркт в 34 года. По его словам, он попал в больницу после употребления различных медикаментов, алкоголя и «всякого разного». Артист рассказал, что это произошло во время гастролей. Тогда он сам поставил себе капельницу, которая должна была убрать побочные эффекты от принятия веществ, но ему стало только хуже. После этого случая артист начал бороться с зависимостями и вести здоровый образ жизни.