Американский продюсер и бывший десантник задержан за организацию наркобизнеса в Москве

В Москве арестовали бывшего американского десантника, музыкального продюсера и солиста группы «Лови ночь» Тревиса Лика. По версии следствия, он подсаживал молодых женщин на наркотические вещества, а после заставлял их помогать ему в их распространении. При обыске в его квартире нашли весы, зип-пакеты и «вещества неизвестного происхождения». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Бывшего американского десантника Трейвиса Лика арестовали в Москве по обвинению в распространении наркотиков, передает Telegram-канал 112.

51-летний гражданин США останется под стражей до 6 августа 2023 года.

«В содеянном Тревис не сознался, а сотрудникам заявил, что не знает, за что задержан», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что Лик заставлял знакомых женщин «делать закладки по его просьбе». Сначала он якобы подсаживал своих жертв на наркотики, а потом шантажировал. Ранее Хамовнический суд Москвы избрал меру пресечения одной из женщин — Валерии Гробанюк.

О задержании американца 7 июня сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источники. В ходе обыска в его квартире, по их данным, нашли весы, зип-пакеты, изоленту и «вещества неизвестного происхождения». Позже информацию подтвердили в силовых структурах.

«Силовикам известно, как минимум, о двух девушках, которых Лик угощал зельем, а они взамен должны были продвигать маленький, но очень незаконный бизнес вокалиста – делать закладки с мефедроном», — сообщили в полиции.

По данным НТВ, Лик распространял наркотики уже в течение трех лет.

Кто такой Лик

Трейвис Лик — вокалист группы «Лови ночь».

Он также продюсировал группы Louna, «Тараканы!» и «Слот».

Кроме того, по информации источника «Известий», Лик служил в десанте Вооруженных сил США и участвовал в военной операции в Ираке. Он также несколько раз посещал Украину в 2014 году.

Газета отмечает, что в 2019 году и 2023-м задержанный посещал американское посольство США в Москве.

Американцы и наркотики

Гражданин США Марк Фогель был задержан в августе 2021 года по обвинению в контрабанде и хранении наркотиков в крупном размере. Американец попытался ввезти в столицу России пять упаковок из-под линз с марихуаной и 14 картриджей для электронных сигарет. Точнее, 11 г марихуаны и 8 г гашишного масла.

Фогель оказался преподавателем англо-американской школы, а ранее был сотрудником посольства США в Москве. После его ареста в школе прошли обыски.

Химкинский городской суд в июне 2022-го приговорил Фогеля к 14 годам колонии строгого режима за контрабанду наркотиков. Он полностью признал вину.

Американскую спортсменку Бриттни Грайнер задержали в феврале 2022 года в аэропорту Шереметьево — баскетболистка прилетела в Россию играть за екатеринбургскую команду УГМК. В ее багаже обнаружили несколько картриджей для вейпа с гашишным маслом — спортсменке в США прописали лекарственный каннабис, который запрещен в России, как и любые другие наркотики.

В августе Грайнер осудили на девять лет колонии и отправили отбывать наказание в ИК-2 в Мордовии. 8 декабря в аэропорту Абу-Даби ее обменяли на российского бизнесмена Виктора Бута.