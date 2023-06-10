Выдающиеся люди России. Объявлены имена победителей Государственной премии 2022 года

В Москве прошло вручение Государственной премии РФ 2022 года в области науки и технологий, литературы и искусства, за выдающиеся достижения в гуманитарной, правозащитной и благотворительной деятельности. Подробнее о некоторых из них – в материале «Газеты.Ru».

Медицина

Член-корреспондент Российской академии наук, директор института репродуктивной генетики федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Министерства здравоохранения Российской Федерации Дмитрий Трофимов вместе с коллегами на основе фундаментальных и прикладных исследований разработал методы диагностики и терапии патологии человека в области репродуктивной медицины, акушерства, неонатологии и онкологии.

Созданные разработки и оригинальные решения имеют важное значение для решения задач в области инновационных технологий диагностики и терапии наиболее значимых заболеваний в репродукции человека, в перинатологии и онкологии.

Дмитрий Трофимов внес большой вклад в разработку и внедрение комплексного подхода по применению современных методов молекулярной генетики для диагностики широкого спектра патологий матери и ребенка на всех этапах от подготовки к беременности до рождения, включая анализ инфекционных факторов, реакцию на них организма человека, а также диагностику генетических заболеваний.

Благотворительность и правозащита

Президент международной благотворительной общественной организации «Справедливая помощь Доктора Лизы» Ольга Демичева активно защищала права пациентов с сахарным диабетом. Демичева с 2009 является членом Европейской ассоциации по изучению сахарного диабета.

Она инициировала общественное движение за создание на ее базе первого в России Центра паллиативной медицины. Он был учрежден в 2015 году и к настоящему времени стал ведущим медицинским учреждением по оказанию паллиативной помощи.

Ольга Демичева значительно активизировала работу организации по направлениям: лечение тяжелобольных и раненых детей, оказавшихся в зоне боевых действий на Донбассе; обеспечение едой и доврачебной медицинской помощью бездомных (программы «Вокзал по средам» и «Ужин по пятницам») и уход за умирающими и тяжелобольными пациентами и обеспечение их лекарствами и медикаментами (программа «Протяни руку помощи»).

Также Ольга Демичева осуществила множество выездов в ДНР и ЛНР, бескомпромиссно отстаивая интересы маленьких пациентов.

Кандидатура Ольги Демичевой выдвинута одним из наиболее авторитетных деятелей в сфере паллиативной помощи в России Владимиром Вавиловым – лауреатом Государственной премии Российской Федерации за выдающиеся достижения в области благотворительной деятельности 2017 года, создателем хосписа в Казани, руководителем БФ им. Анжелы Вавиловой.

Заместитель председателя комиссии Общественной палаты Российской Федерации по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей, руководитель департамента приоритетных проектов и стратегических инициатив общероссийского «Народного фронта» Юлия Зимова является создателем ряда крупных благотворительных проектов.

В 2016-2018 годы ею разработан и проведен Всероссийский мониторинг организаций для детей-сирот на соответствие критериям постановления правительства Российской Федерации № 481-пп направленного на реформирование системы детских домов.

С 2018 года Ольга Демичева входит в состав Координационного совета при Правительстве РФ по проведению в Российской Федерации Десятилетия детства. Также она руководит рабочей группой «Защита детей, оставшихся без попечения родителей».

С начала СВО Юлией Зимовой организована четкая и эффективная работа социального блока гуманитарной помощи ОНФ в Ростовской области, на территориях Луганской и Донецкой народных республик.

Также благодаря ей на территорию ДНР и ЛНР поставлены и введены в эксплуатацию два крупных мобильных медицинских комплекса, сформированы бригады врачей. В рамках работы передвижных комплексов был проведен медицинский осмотр более 3500 детей.

Кроме того, Юлия Зимова ведет работу по предоставлению помощи гражданским и военным медицинским учреждениям в поставке оборудования, расходных материалов, матрасов, постельного белья, медикаментов, а также технических средств реабилитации для пациентов. Так, в Донецкий республиканский травматологический центр было закуплено оборудование, позволяющее проводить эндоскопические операции для раненых.

«Присуждение госпремии – высокая оценка гуманитарной деятельности Ольги Демичевой и Юлии Зимовой. Мне самой близки темы благотворительности и правозащиты, поэтому искренне рада, что сегодня государство и общество проявляют повышенное внимание социальной проблематике в целом и непосредственно помощи нуждающимся, поддержке попавшим в трудную, иногда, казало бы, даже безнадежную жизненную ситуацию», — рассказала уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Она добавила, что в России много активных, благородных и бескорыстных людей, готовых помогать тем, кто оказался в беде.

«Выбравших этот путь отличают милосердие, неравнодушие, самопожертвование, активная и бескомпромиссная гражданская позиция. Гуманитарная миссия, порой незаметная, но такая необходимая, нуждается в популяризации и государственной поддержке. Признание благотворительной и правозащитной деятельности говорит о зрелости гражданского общества, об укреплении и развитии его институтов», — отметила Львова-Белова.

Литература

Педагог - организатор МОУ «Гимназия №1» Татьяна Бабурова за 42 года работы учителем русского языка и литературы сделала 19 выпусков учащихся. Ею подготовлены 17 золотых и 16 серебряных медалистов. На протяжении 36 лет являлась руководителем РМО словесников, 15 лет читала на курсах повышения квалификации учителей всех уровней, вплоть до Академии педагогических наук. Татьяной БабуровойЭдуард дано бессчетное количество открытых уроков и мероприятий.

В 2007 году за весомый вклад во всестороннее изучение Волоколамского района, длительную педагогическую и общественную деятельность Совет депутатов Волоколамского муниципального района Московской области присвоил Бабуровой памятное звание «Почетный гражданин Волоколамского района». Кроме того, Татьяна Бабурова является автором книг, статей и путеводителей.В ее книге «И не было судьбы у нас другой» (2011) собраны многочисленные свидетельства о событиях Великой Отечественной войны, происходивших на Волоколамском направлении.

Наука

Подземный горнорабочий очистного забоя подземного участка № 1 Подземного рудника № 1 ПАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение» ПАО «ППГХО» Эдуард Щербина за время работы приобрел большой опыт, высокую квалификацию и широкий спектр профессиональных знаний в области ведения горных работ. Обладает способностью грамотно и профессионально решать поставленные перед ним задачи и всегда добивается высоких производственных показателей.

Бригадой с участием Эдуарда Щербины достигнуты рекордные показатели по выработке породы. Так, за 5 лет (с марта 2016 года по март 2021 года) отбито 87,5 тыс. куб. м горной массы, выдано 188,7 тыс. тонн руды, добыто 237,627 тонн урана. Годовая производительность блока составила 43,75 тыс. тонн (при проектной производительности 33,6 тыс. тонн). В 2020-2021 годах рекордные показатели только повышались.

Щербина постоянно участвует в процессе непрерывного улучшения производства, подавая рационализаторские предложения, значительная часть которых была успешно внедрена и направлена на совершенствование горных работ, что имеет значительный положительный экономический эффект.

Бригада Эдуарда Щербины постоянно занимает призовые места в экономических соревнованиях и признана лучшей среди очистных бригад.

На фоне высоких производственных показателей Щербина постоянно повышает свой профессиональный уровень и с большой ответственностью подходит к вопросам охраны труда и безопасности на рабочем месте, что позволяет ему работать без травм, аварий и несчастных случаев на протяжении многих лет.

Управляющий директор, генеральный конструктор акционерного общества «ОДК-Авиадвигатель» (ГК «Ростех») Александр Иноземцев является директором проекта «Семейство двигателей нового поколения класса тяги 9-18т», реализуемого в АО «Объединенная двигателестроительная корпорация». Также Александр Иноземцев — руководитель пермской научно-инженерной школы газотурбинных технологий, доминирующей в России по двум научно-техническим направлениям - авиационным турбореактивным двигателям для магистральных самолетов гражданского, транспортного и военно-транспортного назначения, а также высокоэффективным промышленным газотурбинным установкам и энергоагрегатам.

За период работы с 2010 года по настоящее время коллективом пермского конструкторского бюро АО «ОДК-Авиадвигатель» под руководством Иноземцева А.А. были проведены научно-технические работы, направленные на развитие авиационной отрасли, нефтегазового и топливно-энергетического комплексов, укрепление обороноспособности страны, а также на снижение себестоимости транспорта энергоносителей и производимой энергии, повышение конкурентоспособности продукции, участвующей в программе импортозамещения.

Одна из приоритетных задач, успешно решаемая Иноземцевым — формирование коллектива конструкторского бюро: более половины работников (60%) имеют высшее образование, 53% сотрудников моложе 40 лет, более 500 человек - молодые специалисты до 30 лет с профильным высшим техническим образованием. Также под непосредственным руководством Иноземцева А.А. осуществляется поддержка аспирантов и молодых ученых, подготовка студентов аэрокосмического факультета ПНИПУ на базе конструкторского бюро АО «ОДК-Авиадвигатель» с привлечением к преподаванию ведущих специалистов предприятия.

Академик РАН, доктор технических наук, профессор Юрий Милехин более 25 лет возглавляет ФГУП «Федеральный центр двойных технологий «Союз» - ведущее научно-производственное предприятие оборонно-промышленного комплекса в области создания и производства твердых ракетных топлив и зарядов ракетных двигателей на их основе для систем вооружения всех видов Вооруженных сил Российской Федерации.

Работами Милехина и возглавляемого им коллектива внесен значительный вклад в обеспечение и укрепление обороноспособности и безопасности страны. При непосредственном участии Милехина созданы и внедрены в серийное производство новые высокоэнергетические и высокоплотные твердые ракетные топлива пятого поколения для стратегических ракетных комплексов, высокоэнергетические топлива с широким температурным диапазоном эксплуатации для комплексов оперативно-тактического назначения. Разработан и внедрен целый ряд твердых ракетных топлив для двигателей боевых ступней РКСН и двигателей спецназначения.

Всего под руководством Юрия Милехина разработано более 20 высоко-эффективных рецептур твердых ракетных топлив, свыше 50 твердотопливных зарядов РДТТ для ракетных комплексов различного назначения и более 20 технологических процессов изготовления изделий из смесевых и баллиститных твердых ракетных топлив, в том числе с использованием робототехнических комплексов для выполнения опасных и особо опасных операций, созданы образцы уникального оборудования и оснастки.