Взрыв на военном заводе в Анкаре: есть погибшие и тяжело раненые

Утром 10 июня в уезде Эльмадаг турецкой провинции Анкара прогремел взрыв на фабрике, где производятся ракеты и взрывчатые вещества для Минобороны и МВД Турции. Погибли пятеро рабочих, машины скорой помощи увезли нескольких раненых в больницы. По данным СМИ, взрыв произошел в производственном цехе, после чего начался пожар. Причиной ЧП могла стать неконтролируемая химическая реакция во время производства взрывчатки, заявил губернатор провинции Васип Шахин. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Пожар произошел недалеко от Анкары на фабрике по производству ракет и боезарядов для них, сообщило в субботу, 10 июня, агентство Ihlas.

Завод принадлежит оборонному машиностроительно-химическому предприятию МКЕ.

Как рассказали в министерстве обороны Турции, в результате ЧП погибли пять человек.

«Произошел взрыв на фабрике по производству ракет и боезарядов компании МКЕ в уезде Эльмадаг провинции Анкара. В результате погибли пять наших рабочих. По факту инцидента начато судебное и административное расследование», — сообщили в ведомстве.

Завод расположен вдалеке от жилых кварталов. Как пишет газета Cumhuriyet, взрыв слышали жители окрестных населенных пунктов. Затем очевидцы заметили дым над фабрикой, начался пожар.

Не менее пяти человек находятся под завалами после взрыва, ведутся работы по их вызволению, сообщил источник ТАСС в спасательных службах.

«На заводе есть раненые. Некоторые из них находятся в тяжелом состоянии. Продолжаются спасательные работы по поиску пяти человек, оказавшихся под завалами», — проинформировал собеседник агентства.

Машины скорой помощи увезли нескольких пострадавших в больницы. Состояние некоторых из них оценивается как тяжелое.

Как сообщает Ihlas, взрыв произошел в производственном цехе. Пожарные продолжают тушить огонь.

На месте происшествия работают медики и отряды спасателей Управления по чрезвычайным ситуациям Турции. Территория фабрики оцеплена, но к въезду на объект приходят родственники сотрудников, чтобы узнать о состоянии выживших.

Причиной взрыва на фабрике могла стать неконтролируемая химическая реакция во время производства взрывчатки — об этом заявил губернатор провинции Анкара Васип Шахин.

«Около 08:45 (совпадает с мск) в цехе по производству динамита произошел взрыв, вызванный, как считается, [неконтролируемой] химической реакцией. Пять рабочих погибли. Спасатели добрались до всех людей под завалами, раненых нет», — проинформировал он.

Шахин добавил, что столичная Генпрокуратура начала проверку. В ведомстве уточнили, что «для расследования инцидента на фабрике в срочном порядке назначены два прокурора».

«Начаты следственные мероприятия на объекте. Расследование ведется скрупулезно», — отметили в Генпрокуратуре.

По данным телеканала CNN Turk, фабрика МКЕ занимается производством ракет и взрывчатых веществ для Минобороны и МВД Турции. В местной прессе этот завод называют «локомотивом» оборонно-промышленного комплекса Турции.

В последние годы МКЕ активно наращивает экспорт продукции, пишет портал Anadolu. В 2016 году корпорация вошла в тройку экспортеров в сфере оборонной промышленности. По версии Торговой палаты Стамбула, в 2017 году МКЕ заняла второе место в топ-500 крупнейших промышленных предприятий Турции.