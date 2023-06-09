Золото скифов — Украине: суд Нидерландов поставил точку спустя девять лет

Скифский золотой шлем IV до н.э. на выставке «Крым: золото и секреты Черного моря» в историческом музее Алларда Пирсона в Амстердаме

Золото скифов остается украинским – такое решение принял Верховный суд Нидерландов. Инстанция подтвердила решение Апелляционного суда Амстердама, решившего, что коллекция из крымских музеев должна быть передана Украине. В жалобе музеи Крыма утверждали, что решение первого суда нарушает первый протокол Евроконвенции по правам человека. Ранее президент Владимир Зеленский благодарил амстердамский суд за решение передать золото Украине.

Коллекция скифского золота остается собственностью Украины. Об этом со ссылкой на решение Верховного суда Нидерландов сообщает ТАСС.

Верховный суд отклонил кассационную жалобу музеев Крыма.

«Апелляционный суд Амстердама постановил в октябре 2021 года, что коллекция должна быть передана государству Украина. Это решение остается в силе», — говорится в сообщении.

Вердикт Верховного суда является окончательным в данной тяжбе. Поэтому голландский музей Алларда Пирсона передаст коллекцию скифского золота украинской стороне, а не Крыму.

В кассационной жалобе крымские музеи заявляли, что решение Апелляционного суда Амстердама нарушает первый протокол Европейской конвенции по правам человека.

В конце января 2022 года Следственный комитет РФ проводил доследственную проверку по статьям о хищении и невозвращении России скифского золота, которое изначально хранилось в музее Крыма.

«Идут опросы тех, кто причастен к вывозу скифского золота с территории Крыма, выясняется, и это главный вопрос, что было предпринято для того, чтобы его вернуть, достаточно ли было этих мер», — сообщал ТАСС со ссылкой на крымские власти.

В феврале 2014 года коллекция скифского золота, состоящая из 2 тыс. артефактов и собранная из четырех музеев полуострова, была вывезена на выставку «Крым: золото и секреты Черного моря» в Амстердам.

«Скифское золото» — выставка, охватывающая времена от античности до раннего Средневековья. Сотни экспонатов предоставили музеи Бахчисарая, Симферополя, Керчи и Херсонеса. Среди предметов — драгоценности культур готов, сарматов и скифов.

В 2016 году суд Амстердама разрешил Киеву забрать скифское золото. В октябре 2021-го апелляция российской стороны на это судебное решение была отклонена. Коллекция до сих пор остается в Нидерландах.

После отказа апелляционного суда Амстердама вернуть коллекцию России и вывода о том, что «объекты являются частью культурного наследия Украины», президент Владимир Зеленский заявил о «долгожданной победе».

«Благодарен суду за справедливое решение. Мы всегда возвращаем свое. Сначала вернем скифское золото, а потом и Крым», — написал он в Twitter.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова охарактеризовала вердикт апелляционного суда как «крайне опасный прецедент», который может подорвать доверие между музейными сообществами разных стран. Суд, по ее мнению, руководствовался «исключительно политическими мотивами».

«Голландские судьи полностью проигнорировали тот неоспоримый факт, что скифское золото является культурно-историческим наследием народов Крымского полуострова, на котором были обнаружены данные артефакты и который никогда не покидали», — указывала чиновница.

О том, что коллекция скифского золота должна быть возвращена в Крым, заявлял в 2014 году спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

«Безусловно, поскольку это все-таки часть именно крымского культурного наследия, поскольку это золото связано с Херсонесом, прежде всего с крымской культурной и социальной историей, конечно, эти вещи должны будут вернуться в Крым», — говорил он.

Экс-министр культуры РФ отмечал тогда, что нужна тщательная юридическая экспертиза ситуации.

«Поскольку Крым стал частью другого государства, то здесь возникает вопрос юридический, на который мы будем искать ответ», — резюмировал Швыдкой.