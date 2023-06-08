Беженец из Сирии напал с ножом на детей во французском городе Анси

По меньшей мере семь человек, в том числе шестеро маленьких детей, пострадали после нападения мужчины с ножом в городе Анси на юго-востоке Франции, сообщают издания AFP и Le Figaro.
По информации Le Figaro, неизвестный атаковал группу детей в сопровождении взрослого в парке «Сады Европы» у озера Анси примерно в 09:45 по местному времени (10:45 мск), его задержали.
«Вооруженный ножом человек ранил нескольких человек, в том числе детей, в сквере Анси. Он был задержан благодаря очень быстрому вмешательству полиции», — сообщил министр внутренних дел республики Жеральд Дарманен.
На место прибыли спасатели, полиция и военные, пишет Le Monde. Премьер-министр Элизабет Борн объявила, что уже вылетела на метро происшествия.
В нижней палате французского парламента объявили минуту молчания, прервав слушания по законопроекту об отмене пенсионной реформы.
Президент Франции Эммануэль Макрон осудил «абсолютно вероломное нападение». «Дети и один взрослый находятся на грани между жизнью и смертью. Страна шокирована», — написал президент в Twitter.
Лоран Вокье, председатель регионального совета региона Овернь-Рона-Альпы, где произошел инцидент, назвал нападение на детей «верхом мерзости».
Пострадавшие
Большинство пострадавших — дети в возрасте трех лет, предположительно, это воспитанники местного детского сада. Официальных данных о количестве пострадавших все еще нет, данные в СМИ разнятся. AFP и Le Figaro сообщали, что семь человек получили ранения.
Агентство Reuters сообщает о девяти пострадавших, среди которых восемь детей. Телеканал BFM в свою очередь приводит данные о пяти пострадавших, из которых четверо — дети.
Le Parisien указывает, что трое раненых находятся в тяжелом состоянии, их экстренно госпитализировали на спасательных вертолетах. Газета со ссылкой на данные префектуры отмечает, что пострадали четверо детей и двое взрослых.
Что известно о преступнике
После нападения полиция преследовала преступника и окружила его, однако он успел ударить ножом пожилого человека. Полицейские открыли огонь и нападавший получил ранение. Затем его задержали.
Как уточняет агентство AFP, Le Parisien и другие новостные издания Франции, задержанным оказался Абдалмасих Х., беженец из Сирии 1991 года рождения. Он не числился в базах опасных преступников и сторонников радикальных течений.
В 2022 году он подал прошение о предоставлении убежища во французское Управление по защите беженцев и лиц без гражданства. 26 апреля 2023 года ему предоставили право убежища в Швеции, но мужчина несколько раз приезжал на французскую территорию.
По словам очевидца, которого цитирует France Bleu, нападавшего видели в районе места преступления в течение двух месяцев до инцидента. «Он был там каждое утро, с утра до ночи, и все его немного замечали, потому что он был совсем один», — рассказал очевидец.
Расследованием нападения займутся следователи прокуратуры, специализирующиеся на борьбе с терроризмом.