Беженец из Сирии напал с ножом на детей во французском городе Анси

В парке французского города Анси на берегу озера произошло нападение на детей на детской площадке. Мужчина, перепрыгнув ограду, набросился на воспитанников детского сада. По разным оценкам, от пяти до девяти человек получили ранения. Трое находятся в тяжелом состоянии. Нападавшего удалось задержать, им оказался 31-летний беженец из Сирии, который недавно получил убежище в Швеции.

По меньшей мере семь человек, в том числе шестеро маленьких детей, пострадали после нападения мужчины с ножом в городе Анси на юго-востоке Франции, сообщают издания AFP и Le Figaro.

По информации Le Figaro, неизвестный атаковал группу детей в сопровождении взрослого в парке «Сады Европы» у озера Анси примерно в 09:45 по местному времени (10:45 мск), его задержали.

«Вооруженный ножом человек ранил нескольких человек, в том числе детей, в сквере Анси. Он был задержан благодаря очень быстрому вмешательству полиции», — сообщил министр внутренних дел республики Жеральд Дарманен.

На место прибыли спасатели, полиция и военные, пишет Le Monde. Премьер-министр Элизабет Борн объявила, что уже вылетела на метро происшествия.

В нижней палате французского парламента объявили минуту молчания, прервав слушания по законопроекту об отмене пенсионной реформы.

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил «абсолютно вероломное нападение». «Дети и один взрослый находятся на грани между жизнью и смертью. Страна шокирована», — написал президент в Twitter.

Лоран Вокье, председатель регионального совета региона Овернь-Рона-Альпы, где произошел инцидент, назвал нападение на детей «верхом мерзости».

Пострадавшие

Большинство пострадавших — дети в возрасте трех лет, предположительно, это воспитанники местного детского сада. Официальных данных о количестве пострадавших все еще нет, данные в СМИ разнятся. AFP и Le Figaro сообщали, что семь человек получили ранения.

Агентство Reuters сообщает о девяти пострадавших, среди которых восемь детей. Телеканал BFM в свою очередь приводит данные о пяти пострадавших, из которых четверо — дети.

Le Parisien указывает, что трое раненых находятся в тяжелом состоянии, их экстренно госпитализировали на спасательных вертолетах. Газета со ссылкой на данные префектуры отмечает, что пострадали четверо детей и двое взрослых.

Что известно о преступнике

После нападения полиция преследовала преступника и окружила его, однако он успел ударить ножом пожилого человека. Полицейские открыли огонь и нападавший получил ранение. Затем его задержали.

Как уточняет агентство AFP, Le Parisien и другие новостные издания Франции, задержанным оказался Абдалмасих Х., беженец из Сирии 1991 года рождения. Он не числился в базах опасных преступников и сторонников радикальных течений.

В 2022 году он подал прошение о предоставлении убежища во французское Управление по защите беженцев и лиц без гражданства. 26 апреля 2023 года ему предоставили право убежища в Швеции, но мужчина несколько раз приезжал на французскую территорию.

По словам очевидца, которого цитирует France Bleu, нападавшего видели в районе места преступления в течение двух месяцев до инцидента. «Он был там каждое утро, с утра до ночи, и все его немного замечали, потому что он был совсем один», — рассказал очевидец.

Расследованием нападения займутся следователи прокуратуры, специализирующиеся на борьбе с терроризмом.