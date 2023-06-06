Делай добро: российские волонтеры выстраивают работу по принципу «Госуслуг»

В России традиции волонтерства, общественных союзов для помощи и поддержки тем, кто в них нуждается, имеет давние корни. Недаром в русском языке есть пословица о помощи «всем миром». Обменяться опытом и наметить планы развития в эти дни собрались на конференции в Самаре 700 руководителей Добро.Центров, представляющих крупнейшее в стране волонтерское движение.

Миллионы российских волонтеров сегодня объединяет платформа «Добро.рф». За 6 лет она превратилась в экосистему, охватывающую 8 сервисов по развитию самых разных гражданских инициатив. Тут и традиционные для волонтеров инклюзивные проекты, забота о бездомных животных, экологические инициативы, и просветительская деятельность, и социализация трудных подростков, и социальное предпринимательство.

В каком-то смысле платформа выступает аналогом «Госуслуг», объединяя целую галактику возможностей для добрых дел. Сервисы платформы помогают найти проект по душе, участвовать в конкурсах и проводить их, организовать свой центр поддержки, вести блоги для информационной поддержки, обмениваться ресурсами и возможностями, делать пожертвования и найти грант на свой социальный проект. Абитуриенты здесь найдут информацию о дополнительных баллах для волонтеров в российских вузах. Одним из ключевых направлений работы стало обучение нужным навыкам у опытных наставников и знакомство с вдохновляющими примерами социальной гражданской активности.

За 6 лет существования платформы «Добро.рф» ее пользователи записали себе в актив более 419 тысяч самых разных достижений. Ключевыми элементами экосистемы выступают центры общественного развития «Добро.Центр». Уже открыто 288 таких центров в 227 городах и поселках. Их работу поддерживает больше 70 тыс. организаций.

«Трудно найти слова, которые бы передали наше отношение к людям, которые бескорыстно, по зову сердца помогают тяжелобольным в хосписах, сопровождают крупнейшие спортивные соревнования, поддерживают правопорядок заботятся о природе, вообще посвящают значительную часть своей жизни помощи другим, тем, которые нуждаются в этой помощи и тонко чувствуют, что кто-то нуждается в этой поддержке, — так выразил свое отношение к волонтерам президент РФ Владимир Путин этой зимой на церемонии вручения международной премии #МЫВМЕСТЕ — Это помогает сохранять нашу национальную идентичность, которая лежит в основе мощи России».

Добро.Центры объединяют и притягивают неравнодушных, социально активных людей, обучают команды и тиражируют лучшие федеральные практики. Они выступают помощниками государства в решении общественно-значимых задач и становятся центрами общественных инициатив и гражданской активности своих территорий.

Президент отметил, что участие в добровольческих проектах уже стало нормой жизни для очень многих, и, конечно, нужно поддержать этот благородный порыв. «В частности, создавать условия, при которых студенты колледжей и вузов могли бы проходить учебу и практику, проходить практику наряду с учебой в волонтерских центрах, благотворительных фондах, социально-ориентированных НКО, приобретать опыт гражданской ответственности и солидарности», — указал глава государства на заседании Государственного совета по вопросам реализации молодежной политики в современных условиях.

Именно обучение новых участников волонтерских проектов и стало ключевой темой для обсуждения на традиционной Добро.Конференции в этом году. Ее участниками стало 4,5 тысячи представителей социальной сферы, в том числе 700 представителей руководства Добро.Центров, а также представители социально ориентированных НКО и частных компаний, реализующего социальные проекты. Отдельная проектная сессия Ассоциации волонтерских центров и Фонда «Защитники Отечества» посвящена разработке модели социализации военнослужащих, вернувшихся из зоны боевых действий.

Глобальная ценность

Бескорыстное служение обществу в нашем веке перешло из категории занятия для избранных в норму поведения: каждый может сделать этот мир лучше. Этот перелом в общественном сознании закрепила Всеобщая декларация добровольчества, принятая на XVI Всемирной конференции международной Ассоциации добровольческих усилий (IAVE) в 2001 году. Она сформулировала девиз нашего времени: «Все люди в мире должны иметь право добровольно посвящать свое время, талант, энергию другим людям или своим сообществам посредством индивидуальных или коллективных действий, не ожидая финансового вознаграждения».

Важность работы волонтеров у нас в стране признана на государственном уровне, им доверяют реализацию социальных проектов, продвижение общественно значимых инициатив. Благодаря поддержке властей и личным усилиям российского президента движение волонтеров приобретает все больший масштаб. Сегодня в России задействовано в общественных проектах больше 21 млн человек — от школьников до пенсионеров. Говоря о роли волонтерства для России Путин подчеркнул: «Это попало на русскую душу, ну душу любого человека, который живет в России. Помощь, поддержка -—это у нас в характере, в генетике сидит».

В пандемию волонтеры ярко продемонстрировали, какой огромный ресурс для решения самых острых общественно значимых проблем представляют собой движения активистов. Начало СВО стало точкой отсчета для расширения гражданских инициатив, связанных с поддержкой военнослужащих и членов их семей. Сейчас общество вокруг поддержки участников спецоперации и их семей, консолидирует глава государства, в том числе и содействуя волонтерам, которые помогают таким семьям.

«Абсолютно востребованной является помощь семьям этих ребят, их родителям, женам, детям, — сказал Владимир Путин на церемонии вручения международной премии #МЫВМЕСТЕ этой зимой. — И конечно, мы будем делать все, чтобы поддерживать волонтерское движение, и чтобы имена наиболее достойных, а достойных среди волонтеров очень много. С началом специальной военной операции многие из вас чуть ли не напрямую, на линию фронта выехали, чтобы помогать людям. Рискуя своим здоровьем и жизнью, чтобы помогать людям. Удивительно, ведь это не обязаловка, люди поехали по зову сердца. Имена таких людей должна знать вся страна, они заслуживают самых высоких наград».

Доверие на высшем уровне

Государство на самом высоком уровне поддерживает как отдельные проекты, так и все добровольческое движение в целом. Основополагающий документ для деятельности волонтеров в России сформировался на основе Федерального закона от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях». (Федеральным законом от 5 февраля 2018 г. № 15-ФЗ название Федерального закона изменено:);

В 2018 году были внесены поправки в закон и он получил новое название — «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)». Кроме этого поправки к закону официально закрепили статус волонтерской деятельности в России и какие виды деятельности к ней относятся. Сегодня этот закон устанавливает основы правового регулирования благотворительной деятельности, определяет возможные формы ее поддержки органами государственной власти и органами местного самоуправления, особенности создания и деятельности благотворительных организаций в целях широкого распространения и развития благотворительной деятельности в Российской Федерации.

О повышенном внимании государства и поддержке волонтерской деятельности в стране говорит тот факт, что только за последние три года в этот закон вносили поправки целых шесть раз. А начиная с 2002 года закон правили 16 раз.

Но настоящим прорывом стало закрепление обязанности государства по развитию волонтерского движения на уровне основного закона страны — Конституции РФ. В 2020 году поправка, внесенная в статью 114 Конституции РФ установила, что правительство РФ «осуществляет меры по поддержке институтов гражданского общества, в том числе некоммерческих организаций, обеспечивает их участие в выработке и проведении государственной политики; осуществляет меры по поддержке добровольческой (волонтерской) деятельности».

Сам факт, что в основном законе страны особо выделены общественные движения означает признание государства важной роли волонтерского движения. И его активисты получили возможность влиять на стратегию государства по развитию гражданского общества.

В марте 2020 года во время визита в Иваново глава государства выразил признательность волонтерам за инициативу по разъяснению поправок в Конституцию гражданам страны и отметил: «Одна из граней социального качества государства заключается в том, что оно поддерживает добровольчество, волонтерское движение, НКО — это все по предложению рабочей группы и будет отражено в Конституции».

Концептуальный подход

В 2018 году распоряжением правительства РФ № 2950-р была утверждена концепция содействия развитию добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации до 2025 года. Цель концепции – обеспечение системного подхода к поддержке добровольческих инициатив. Для этого предусматривается развитие методической, информационной, консультационной, образовательной и ресурсной поддержки деятельности по привлечению волонтеров к работе в учреждениях социального обслуживания населения, образования, здравоохранения, оказанию помощи при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Для решения задач, обозначенных в концепции, правительство РФ в 2019 году закрепило документально основные методы поддержки и развития волонтерского движения в стране. Были приняты план мероприятий по реализации концепции развития добровольчества до 2025 года и план популяризации волонтерства, деятельности социально ориентированных НКО и благотворительности, в которые вошли предложения от волонтеров и активистов со всей России.

План мероприятий по реализации концепции нацелен на расширение волонтерского движения в стране и международного сотрудничества в этой сфере. Основными задачами поставлена работа по анализу и устранению бюрократических барьеров для волонтерских проектов, запуску образовательных программ, программ поддержки отраслевого волонтерства в здравоохранении, социальной защите, культуре, экологии и другим актуальным направлениям.

А план по популяризации добровольчества призван усилить информационную поддержку волонтерским организациям и НКО, размещению социальной рекламы, распространению информации в СМИ и интернете, созданию кинофильмов, музыкальных и видеопроизведений.

Оба плана были подготовлены с учетом предложений более двух тысяч активистов из 83 регионов страны, которые инициировала и собрала Ассоциация волонтерских центров.