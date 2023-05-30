«Трибуны сделаны халтурно»: детали смертельного ЧП на детском футбольном матче в Ростове-на-Дону

Из-за шквалистого ветра в Ростове-на-Дону перевернулись трибуны на стадионе, где в этот момент шел матч в рамках детского кубка по футболу. Не менее 26 человек пострадали, большинство из них дети. Одна женщина погибла. Очевидцы говорят, что трибуны были сделаны халтурно, почти не закреплены и перевернулись, когда зрители решили скрыться под ними от дождя. Глава регионального Минспорта Аракелян в свою очередь заявил, что трибуны — переносные. И закреплены быть и не должны. Случившееся он назвал несчастным случаем и сказал, что никто не ждал сильного ветра. Хотя накануне ростовское МЧС объявило штормовое предупреждение.

В Ростове-на-Дону во время детского футбольного матча погибла женщина — она получила смертельные травмы в результате обрушения трибун, перевернутых сильным ветром. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС, информацию о жертве также подтвердил губернатор Василий Голубев.

«В 16:25 мск поступило сообщение, что на территории Гребного канала произошло обрушение трибуны. По последним данным, в результате ЧП погибла женщина, пострадали восемь человек, среди них семеро детей и мужчина. Детей доставляют в лечебное учреждение для обследования», — говорится в сообщении ведомства.

Голубев уточнил, что сборные конструкции трибун перевернуло порывом шквалистого ветра.

«Произошло ЧП на Гребном канале. Порывом шквалистого ветра перевернуло сборные конструкции зрительских трибун во время футбольного матча. На данный момент известно о 15 пострадавших, в том числе о пяти взрослых и десяти детях. К сожалению, одна женщина погибла. Еще одна женщина и двое детей — в тяжелом состоянии. Пострадавшим медики оказывают необходимую помощь. Проводится расследование», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

По последним данным, в общей сложности пострадал 26 человек, большинство из них несовершеннолетние — 17 детей доставили в 20-ю городскую больницу. Всего на трибунах было около 30 человек.

Стадион, где произошло ЧП, находится на территории школы олимпийского резерва №5. В момент обрушения там шел футбольный матч в рамках детских соревнований по футболу — играли команды «Ростов» и «Батайск». Накануне в Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за сильного дождя и ветра.

В региональном управлении Следственного комитета сообщили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека).

«Газете.Ru» удалось связаться с одним из мальчиков, находившихся в момент обрушения на трибунах. По словам Андрея (имя изменено), он получил ушибы в результате инцидента.

«Я получил ушибы, дома нахожусь. [Трибуна рухнула] из-за ветра сильного. Был матч был, из-за дождя сели на трибуны, и трибуна упала из-за ветра. Трибуны — говно, пострадавших очень много», — рассказал подросток. По его словам, трибуны были новыми, но смонтированы некачественно.

«Все сделано было халтурно, ничего не закреплено. Из-за этого трибуны полетели. Мне очень повезло, только ссадины на ноге», — рассказал «Газете.Ru» другой пострадавший Тамерлан (имя изменено).

Пользователь под именем Егор в комментариях под сообщением о случившемся в соцсетях рассказал, что когда начался дождь во время матча, зрители побежали на трибуны, чтобы спрятаться от ненастья. Когда они облокотились о край трибуны, она перевернулась.

Министр физической культуры и спорта Ростовской области Самвел Аракелян назвал ЧП несчастным случаем и заявил, что обрушившиеся трибуны соответствовали ГОСТу.

«Погода была нормальная, ничего не предвещало... Матч начался, и внезапно налетел шквал. Дети спрятались под трибуну. Порывом ветра все три трибуны опрокинуло. Ветер был сильный — снесло забор даже. <...> Турнир был официальный. Соревнования проходили в соответствии с календарным планом. Все документы были оформлены. Трибуна переносная. Она не предусматривает закрепление по сертификату. Сейчас все разберутся. Следствие идет. Если кто-то виновен, то его накажут», — заявил Аракелян.

Прокуратура Ростовской области организовала проверку. А депутат Госдумы Дмитрий Свищев обратился к руководителю Генпрокуратуры Игорю Краснову с просьбой расследовать инцидент.