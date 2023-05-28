«У нее сильный ангел-хранитель». Что известно о нападении тигра на женщину в Приморье

В Приморье тигр напал на женщину, она госпитализирована с рваными ранами. В центре «Амурский тигр» заявили, что зверь «не собирался ее убивать». В организации утверждают, что женщина сама шла по следам тигра и проигнорировала «предупредительный рев». Родственники пострадавшей уверяют, что тигр напал сзади, до этого его неоднократно замечали «разгуливающим по кладбищу». На месте происшествия работают сотрудники охотнадзора. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В Уссурийском городском округе Приморского края тигр напал на женщину. Она госпитализирована с травмами плеча, предплечья и кисти. На месте происшествия работают сотрудники охотнадзора, которые пытаются «полностью восстановить картину случившегося», сообщает Центр «Амурский тигр».

Инцидент произошел примерно в 3,5 км от села Раковка. Пресс-служба некоммерческой организации приводит описание хода событий со слов очевидцев, семья пострадавшей часть опубликованной информации опровергает.

Группа людей выехала на грузовой машине в тайгу на поиски пропавшей накануне собаки. Заметив примятую траву и следы крови, одна из пассажирок вышла из автомобиля и «пошла их изучать».

«Сойдя на обочину и пройдя немного по следам, женщина услышала неоднократный предупредительный рев тигра. Она его проигнорировала и продолжила движение. Тогда тигр выскочил и напал на женщину», — утверждают в «Амурском тигре».

В то же время сестра пострадавшей не согласна с версией «Амурского тигра» и уверяет, что животное набросилось на ее родственницу сзади, а слова про неоднократный рев — «это смешно просто». Кроме того, все, кто видел нападение своими глазами, успели пообщаться только с полицией, с администрацией «Амурского тигра» контактов не было, отмечает она.

«Участники событий общались только с одним полицейским, был опрос в больнице. Акт агрессии? Он со спины напал», — написала очевидица в комментариях под постом о ЧП.

«А то, что люди неоднократно говорили о тигре? И он свободно разгуливал по кладбищу? Пересказываете хронологию? Да вас там и не было», — добавила она.

«Газета.Ru» связалась с сестрой пострадавшей женщины — та подтвердила, что с ними, помимо полицейского, никто не разговаривал. «Никого не было, кроме одного полицейского. Никто больше ни с кем не общался. Это все ложь. Я рядом находилась. При мне ее вывезли с операционной. Была она, я, ее муж и полицейский. Все», — рассказала женщина.

По ее словам, пострадавшая находилась в сознании. «Спит сейчас. Можно сказать, у нее сильный ангел-хранитель. И муж не растерялся, среагировал», — констатировала она.

Представители «Амурского тигра» рассказали «Газете.Ru», что жертва не отбивалась от животного.

«Зверь ее сам оставил ввиду того, что у него не было цели ее убивать. Сейчас установят все обстоятельства, в том числе, что с тигром и почему это произошло, тогда и примут решение по дальнейшим действиям», — сообщили в организации.

Еще версии

Газета «Известия» со ссылкой на источник пишет, что пострадавшая оказалась женой охотника.

«По основной версии, пара знала, что рядом в лесу есть кровавая лежка — место, где тигр охраняет добычу, пока ее не доест. Возможно, муж женщины хотел убить амурского тигра», — сообщил собеседник издания.

По одной из версий, мужчина, находясь за рулем грузовика, мог сбить тигра. После случившегося хищник сбежал.

Состояние 26-летней женщины, как утверждает источник газеты, оценивается как средней степени тяжести, у нее диагностировали рваные раны рук.

О том, что полиция подозревает мужа пострадавшей в нелегальной охоте, сообщает и канал 112. По их данным, на тигра люди вышли специально.

По информации канала Amur Mash, пострадавшая в ходе опроса трижды меняла показания и каждый раз придумывала разные причины, по которым она отделилась от группы. Сначала женщина рассказала, что собирала папоротник, затем — что хотела в туалет, а в конце — что искала собаку.

Амурские тигры занесены в Красную книгу. По официальным данным, в России живет около 95% мировой популяции. Животные обитают на юге Дальнего Востока.

Незаконная добыча амурских тигров наказывается лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до 1 млн руб.