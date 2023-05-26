Новая страница: Кириенко проверил исполнение поручений президента в Херсонской области

Модернизация здравоохранения и доступность лекарств
Центральные темы рабочей поездки Сергея Кириенко - развитие в регионе здравоохранения, образования, социальной и культурной сфер. Так, во время посещения Геническа, первый замруководителя администрации президента РФ посетил соцобъекты города.
Один из них - Геническая Центральная районная больница (ЦРБ). Сергей Кириенко ознакомился с работой медучреждения, в том числе с процедурой бесплатной диагностики зрения в передвижном мобильном комплексе федерального центра «Микрохирургия глаза», врачи которого работают при ЦРБ. С руководством больницы первый замруководителя администрации президента РФ обсудил план ее развития, а отличившимся сотрудникам лично вручил почетные грамоты и благодарности президента России.
Сейчас, согласно поручению президента России, медицинские учреждения Херсонской области модернизируются, регулярно получая необходимое современное оборудование от взявших над ними шефство других регионов страны. А кадровый вопрос решают медицинские работники из других регионов России, помогающие восстанавливать и строить систему здравоохранения Херсонской области.
Сергей Кириенко проверил также цены и доступность жизненно важных лекарств в аптеках города Геническа. Задолго до этого для восстановления мирной жизни и стабилизации социально-экономической ситуации он поручил взять под контроль цены в Херсонской области. В ходе нынешнего визита первый замруководителя администрации президента РФ отметил, что ситуация с ценообразованием на лекарственные препараты в регионе стабилизировалась. Он также подчеркнул, что по мере интеграции Херсонской области в Россию стоимость медикаментов в региональных аптеках будет соответствовать общероссийским, то есть на жизненно важные препараты наценка будет минимальной.
В итоге инспекции медицины и здравоохранения Херсонской области появились эффективные реалистичные планы по регулированию цен на жизненно важные медикаменты, по увеличению объемов их поставок в регион, по расширению сети государственных аптек, по модернизации многофункциональных больниц и совершенствованию системы оплаты труда медработников.
Пространства развития
Не обошел Сергей Кириенко вниманием в ходе визита и процесс восстановления культурных учреждений региона. Во время посещения Генической библиотеки ее сотрудники рассказали ему о насущных проблемах учреждения, связанных во многом с отсутствием помещений для хранения книг, и поделились мечтой о переезде в просторное комфортное здание для размещения большего количества книг для удовлетворения существующих читательских потребностей жителей региона.
Общаясь с работниками Генической библиотеки, первый замруководителя администрации президента РФ отметил, что после присоединения к России, библиотеки в Херсонской области становятся пространством развития культурной жизни региона, как и на всей территории нашей страны. А задача федерального правительства, по его словам, сделать все возможное для трансформации библиотек в места раскрытия творческого потенциала жителей региона, в особенности, молодежи.
По программе развития культурно-исторического наследия Херсонской области посетил Сергей Кириенко и краеведческий музей Геническа, по которому делегации провели обзорную экскурсию, в том числе, рассказав о героических защитниках Арабатской стрелки и других территории в Великую Отечественную войну. Сотрудники музея рассказали, что неравнодушные жители Херсонской области активно участвуют в формировании коллекции музея, благодаря им она пополнилась на 70 экспонатов.
Сергей Кириенко и правительственная делегация оценили состояние и потенциал развития музея и обсудили с сотрудниками нужды и потребности для создания новых музейных экспозиций, которые было решено развивать.
Сергей Кириенко уделяет пристальное внимание развитию школьного и дошкольного образования, а также контролирует процесс ремонта и восстановления образовательных учреждений, поэтому не случаен был и визит в Геническую школу №1, где он пообщался с учителями.
«Вывести Херсонщину на уровень ведущих регионов страны»
Итоги визита Сергея Кириенко в своем Telegram-канале подвел врио губернатора Херсонской области Владимиром Сальдо. «Обсудили вопросы развития в Херсонской области здравоохранения, образования, социальной и культурной сферы. Наметили планы по регулированию цен на медикаменты и увеличению объемов их поставки в регион, расширения сети аптек, модернизации многофункциональных больниц, по совершенствованию системы оплаты медработников, ремонту школ, развитию музеев», - констатирует он. По его словам, приняты конкретные решения, хотя многое еще предстоит сделать. Владимир Сальдо отметил, что потенциал у учреждений большой и они постоянно совершенствуются.
Председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко в своем телеграм канале пишет, что по каждому из намеченных социальных направлений есть программа конкретных действий как сделать жизнь людей лучше. От снижения цен на лекарства и продукты до качества, доступности медпомощи, отмечает он. А главная цель, по его словам, определена президентом Владимиром Путиным - за три-четыре года вывести Херсонщину на уровень ведущих регионов страны.