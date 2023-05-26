Новая страница: Кириенко проверил исполнение поручений президента в Херсонской области

После воссоединения с Россией четырех новых регионов задача полноценного обеспечения жителей этих освобожденных территорий стала для страны одной из самых приоритетных. Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что без целенаправленной помощи федерального центра новые регионы не смогут решить всех накопленных за украинские десятилетия проблем в самых разных сферах. Поэтому регулярные визиты в Херсонскую область первого замруководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко, контролирующего процесс восстановления и развития региона, не случайны. Недавно во главе правительственной делегации с рабочим визитом он вновь посетил этот некогда процветающий край.

Модернизация здравоохранения и доступность лекарств

Центральные темы рабочей поездки Сергея Кириенко - развитие в регионе здравоохранения, образования, социальной и культурной сфер. Так, во время посещения Геническа, первый замруководителя администрации президента РФ посетил соцобъекты города.

Один из них - Геническая Центральная районная больница (ЦРБ). Сергей Кириенко ознакомился с работой медучреждения, в том числе с процедурой бесплатной диагностики зрения в передвижном мобильном комплексе федерального центра «Микрохирургия глаза», врачи которого работают при ЦРБ. С руководством больницы первый замруководителя администрации президента РФ обсудил план ее развития, а отличившимся сотрудникам лично вручил почетные грамоты и благодарности президента России.

Сейчас, согласно поручению президента России, медицинские учреждения Херсонской области модернизируются, регулярно получая необходимое современное оборудование от взявших над ними шефство других регионов страны. А кадровый вопрос решают медицинские работники из других регионов России, помогающие восстанавливать и строить систему здравоохранения Херсонской области.

Сергей Кириенко проверил также цены и доступность жизненно важных лекарств в аптеках города Геническа. Задолго до этого для восстановления мирной жизни и стабилизации социально-экономической ситуации он поручил взять под контроль цены в Херсонской области. В ходе нынешнего визита первый замруководителя администрации президента РФ отметил, что ситуация с ценообразованием на лекарственные препараты в регионе стабилизировалась. Он также подчеркнул, что по мере интеграции Херсонской области в Россию стоимость медикаментов в региональных аптеках будет соответствовать общероссийским, то есть на жизненно важные препараты наценка будет минимальной.

В итоге инспекции медицины и здравоохранения Херсонской области появились эффективные реалистичные планы по регулированию цен на жизненно важные медикаменты, по увеличению объемов их поставок в регион, по расширению сети государственных аптек, по модернизации многофункциональных больниц и совершенствованию системы оплаты труда медработников.

Пространства развития

Не обошел Сергей Кириенко вниманием в ходе визита и процесс восстановления культурных учреждений региона. Во время посещения Генической библиотеки ее сотрудники рассказали ему о насущных проблемах учреждения, связанных во многом с отсутствием помещений для хранения книг, и поделились мечтой о переезде в просторное комфортное здание для размещения большего количества книг для удовлетворения существующих читательских потребностей жителей региона.

Общаясь с работниками Генической библиотеки, первый замруководителя администрации президента РФ отметил, что после присоединения к России, библиотеки в Херсонской области становятся пространством развития культурной жизни региона, как и на всей территории нашей страны. А задача федерального правительства, по его словам, сделать все возможное для трансформации библиотек в места раскрытия творческого потенциала жителей региона, в особенности, молодежи.

По программе развития культурно-исторического наследия Херсонской области посетил Сергей Кириенко и краеведческий музей Геническа, по которому делегации провели обзорную экскурсию, в том числе, рассказав о героических защитниках Арабатской стрелки и других территории в Великую Отечественную войну. Сотрудники музея рассказали, что неравнодушные жители Херсонской области активно участвуют в формировании коллекции музея, благодаря им она пополнилась на 70 экспонатов.

Сергей Кириенко и правительственная делегация оценили состояние и потенциал развития музея и обсудили с сотрудниками нужды и потребности для создания новых музейных экспозиций, которые было решено развивать.

Сергей Кириенко уделяет пристальное внимание развитию школьного и дошкольного образования, а также контролирует процесс ремонта и восстановления образовательных учреждений, поэтому не случаен был и визит в Геническую школу №1, где он пообщался с учителями.

«Вывести Херсонщину на уровень ведущих регионов страны»

Итоги визита Сергея Кириенко в своем Telegram-канале подвел врио губернатора Херсонской области Владимиром Сальдо. «Обсудили вопросы развития в Херсонской области здравоохранения, образования, социальной и культурной сферы. Наметили планы по регулированию цен на медикаменты и увеличению объемов их поставки в регион, расширения сети аптек, модернизации многофункциональных больниц, по совершенствованию системы оплаты медработников, ремонту школ, развитию музеев», - констатирует он. По его словам, приняты конкретные решения, хотя многое еще предстоит сделать. Владимир Сальдо отметил, что потенциал у учреждений большой и они постоянно совершенствуются.

Председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко в своем телеграм канале пишет, что по каждому из намеченных социальных направлений есть программа конкретных действий как сделать жизнь людей лучше. От снижения цен на лекарства и продукты до качества, доступности медпомощи, отмечает он. А главная цель, по его словам, определена президентом Владимиром Путиным - за три-четыре года вывести Херсонщину на уровень ведущих регионов страны.