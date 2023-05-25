Природа добра. Как в России формируется культура бескорыстной помощи

Международная премия «Мы вместе» была учреждена по поручению президента России три года назад, а ее идея родилась из одноименной акции взаимопомощи и наследия Всероссийского конкурса «Доброволец России», который проводится в стране уже десять лет. Главная цель премии - признание и поддержка лидеров общественно значимых инициатив для помощи людям и улучшения качества жизни в России и мире. Каждый год такую помощь получают ее лауреаты - проекты в сфере волонтерства и благотворительности, программы корпоративной ответственности и устойчивого развития, информационные и медиапроекты, практики партнерств, а также общественно значимые проекты любых направлений и масштабов. Об открывающихся перед участниками премии возможностях и о формировании в России культуры человеческой взаимопомощи и благотворительности – в материале «Газеты.Ru».

Дети не должны находиться в больницах одни

Победители Международной премии «Мы вместе» не только получают грант до 3 миллионов рублей и статус «Партнера национальных проектов», но и поддержку региональных правительств и губернаторов, и возможности для развития и наставнического сопровождения проектов, для обучения, для бесплатного путешествия по России и многое другое. В прошлом году в 9 номинациях и 3 спецноминациях национального трека премии соревновались 33437 проекта из всех регионов страны. Лучшие из них получили грантовую поддержку на общую сумму 90 миллионов рублей, 126 финалистов присоединились к сообществу «Мы вместе» и приняли участие в годовой образовательной программе. А 57 лауреатов получили премию непосредственно из рук президента России и поддержку от губернаторов 31 региона страны. Все их проекты оцифрованы, о них можно узнать на портале ДОБРО.РФ.

Проект «Выжить без мамы» из Воронежской области победил в прошлом году в номинации «Помощь людям» (18+) в категории «Волонтеры». Это помощь детям, попавшим в сложную жизненную ситуацию и находящимся в больнице.

«Это дети, которых изымают из семей, находят на улице, из детских домов и интернатов, а мы сопровождаем их во время лечения. У нас есть няни в штате, которые находятся с детьми, помогают во время операции и в адаптационный, стрессовый период. Есть волонтеры-медики, которые сменяют нянь по окончании их рабочего дня. Мы занимаемся полным обеспечением в Воронеже всех двух областных больниц, которые разделены на 4 корпуса, где находятся эти детки», — сообщил «Газете.Ru» куратор проекта «Выжить без мамы» Артем Азаров.

Он рассказал, что победа в премии с финансовой точки зрения дала возможность повысить зарплаты няням, нанять еще новых квалифицированных педагогов, психологов, которые помогают детям проходить эти сложные жизненные ситуации и преодолевать колоссальный стресс. Полученный грант тратится также на дооборудование палат, в которых они находятся. Сейчас для этих детей закуплена мебель и предметы гигиены. Кроме того, по словам Артема Азарова записывается альбом сказок, музыкальное сопровождение для палат, «чтобы решать детские проблемы гармонично».

Ценность победы, отмечает он, и в общественном резонансе, который участникам проекта хотелось поднять вокруг проблемы детей в больницах. «В нашем регионе мы активно боремся за права этих деток, но есть регионы, в которых это все умалчивается. Поэтому очень хочется проливать свет на эту историю, дети не должны находиться в больницах одни», - уверен Артем Азаров. Освещение в СМИ, считает он, дает возможность людям из других регионов для комплексного и системного решения этого вопроса обращаться к воронежцам, где уже много лет успешно работает фонд «Общие дети».

Артем Азаров на этот проект пришел восемнадцатилетним волонтером, потому что с детства, по его словам, его окружало очень много людей, которые занимались добровольчеством, и помогать людям было для него абсолютно нормальным. «Мы с детства занимались социальным проектированием, то есть я пробовал, пробовал, а потом увидел, что требуется помощь и пришел», - рассказал общественник. Сейчас ему 25 лет, он куратор этого проекта и приемный родитель. А опыт, полученный при руководстве большим семейным рестораном, по его словам, он начал постепенно интегрировать в волонтерскую работу.

Мультицентр для людей с инвалидностью

В 2022 году проект «Мультицентр социальной и трудовой интеграции» благотворительного фонда «Место под солнцем» из Ленинградской области также стал призером международной премии «Мы вместе». За семь лет до этого фонд создал в городе Всеволожск Ленинградской области уникальное образовательное учреждение для людей с инвалидностью – «Мультицентр социальной и трудовой интеграции». Его главная цель - профессиональная подготовка работников из числа лиц с инвалидностью по актуальным рабочим профессиям с последующим трудоустройством и сопровождением. За прошедшие годы Мультицентр стал многопрофильным ресурсным центром комплексного сопровождения граждан с инвалидностью, флагманом в сфере профессиональной реабилитации, сопровождаемого трудоустройства и сопровождаемого проживания.

Директор представительства благотворительного фонда «Место под солнцем» Никита Самойлов рассказал «Газете.Ru», что грантовые средства, полученные за победу в конкурсе, были направлены на оборудование компьютерной аудитории в филиале учреждения в городе Выборг Ленинградской области. По его словам, филиал открывается 31 мая, на его базе будет действовать отделение Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества». В оборудованной компьютерной аудитории ветераны СВО, получившие инвалидность, смогут освоить новые гражданские цифровые профессии, список которых будет расширяться, а специальности адаптироваться под нужды каждого конкретного человека.

Также, сообщил Никита Самойлов, в рамках проекта-победителя с 1 июня к работе приступит команда из трех специалистов: эксперта по разработке изменений в индивидуальную программу реабилитации, специалиста по точной настройке технических средств реабилитации и ортопеда. Он уверен, что слуги данных специалистов за счет грамотно индивидуально подобранных ТСР и маршрута реабилитации в значительной мере способны компенсировать утраченные возможности здоровья и значительно улучшить качество жизни после серьезной травмы.

«Победа в премии «Мы вместе» – это не только возможность развивать проект за счет дополнительных средств. Это признание важности усилий коллектива фонда «Место под солнцем», Мультицентра и лично Ирины Григорьевны Дрозденко в создании модели, системно меняющей жизнь людей с инвалидностью к лучшему, дающей возможность реализовать себя даже тогда, когда это кажется невозможным. Также премия дала возможность для знакомства и налаживания связей с волонтерами, НКО и представителями бизнеса из всех регионов нашей страны. Этот обмен опытом обязательно даст точки роста для будущих совместных проектов», — рассказал директор представительства благотворительного фонда «Место под солнцем» Никита Самойлов.

Никита Самойлов закончил в 2007 году факультет международных отношений СПбГУ. Работая после окончания в коммерческих структурах, участвовал в нескольких волонтерских проектах НКО Ленинградской области, а в 2013 году решил связать свою жизнь с помощью людям, став сотрудником, а затем и руководителем одного из областных НКО. Реализовав несколько региональных и федеральных проектов по развитию добровольчества и оказанию помощи различным категориям граждан, примкнул в 2014 году к команде Благотворительного Фонда «Место под солнцем».

«Банк еды» для нуждающихся

Проекту «Фудшеринг» благотворительного фонда «Банк еды «Русь» в 2022 году вручили сразу две награды премии – в номинации «Лидер социальных изменений (18+)» в категории «НКО» и в спецноминации «Народное признание», где он получил наибольшую поддержку россиян в количестве 148 408 голосов. Банк еды – это инфраструктурное решение для оказания помощи нуждающимся продуктами питания и товарами первой необходимости. По словам президента и сооснователя Благотворительного фонда «Банк еды «Русь» Юлии Назаровой, они используют разные технологии, но базовой остается социально- экологическая технология фудшеринга - перераспределения нереализованных бизнесом, но пригодных к употреблению продуктов питания и товаров первой необходимости. Причем, в команде банка еды работают сразу по нескольким направлениям.

«Первое – это промышленный фудшеринг, когда мы проводим работу с компаниями производителями, которые, как правило, передают большие объемы из одной точки. Второе направление — это агрофудшеринг, когда работа ведется с фермерами и агропроизводителями по нереализованной сельскохозяйственной продукции и объемы могут быть внушительными. Например, за три месяца мы перераспределили 500 тонн овощей. А третье направление — это розничный фудшеринг, распределение небольших, но регулярных объемов продуктов, среди которых и хлеб, и выпечка, и бакалея, и овощи из кафе и магазинов», — рассказала президент банка еды «Русь» Юлиа Назарова.

По словам Юлии Назаровой, развитие и интеграция этой технологии в производственно-сбытовые цепочки компании позволяют снижать объем продовольственных пищевых отходов, решая и экологические задачи. А с другой стороны, рассказала она, дает возможность оказывать постоянную помощь и поддержку социально незащищенным категориям населения, тем самым решая социальные задачи. «так, ежегодно волонтерам банк еды удается перераспределять от шести до десяти тысяч тонн продуктов, каждый год помощь получает около двух миллионов человек в 50 регионах нашей страны», — сообщила «Газете.Ru» лидер проекта. Банк еды «Русь» – первая фудшеринговая организация и самый крупный в России банк еды, входящий в тройку крупнейших фондов по объему оказываемой помощи в денежном эквиваленте.

Юлия Назарова отметила, что благодаря прошлогодней победе в премии больше компаний и людей узнало о банке еды «Русь» и технологии фудшеринга. Сегодня, по ее словам, уже 16000 добровольцев и волонтеров по всей стране помогают разгружать машины, фасовать наборы на складе и доставлять продукты даже в самые отдаленные сельские местности семьям с детьми, одиноким, пожилым, людям, попавшим в трудную жизнь ситуацию. «Наша основная опора, движущая сила, наши главные единомышленники – волонтеры, добровольцы, без которых мы никогда бы не справились», — подчеркнула президент фонда.

Лидер проекта вспомнила, что 11 лет назад ей захотелось уйти из коммерческой организации и поменять род деятельности. Тогда формат банка еды показался ей наиболее близким с точки зрения тех ценностей, которые закладывались с детства в семье – бережного отношения к продуктам и культурой деятельной поддержки и помощи. Поэтому она с радостью стала инициаторам и одним из сооснователей этого благородного проекта. Юлиа Назарова уверена, что при современном состоянии нехватки ресурсов, для поддержки нуждающихся развитие технологии фудшеринга и масштабирование его на всю страну «жизненно необходимы».

Премия «Мы вместе» 2023

В этом году у премии одиннадцать номинаций, четыре специальных номинации и общий грантовый фонд 90 миллионов рублей. На региональном этапе будет определено 4 000 победителей. Далее полуфинал в федеральных округах и финал в Москве. В 2023 году подано уже более 36 000 заявок. Десять самых активных регионов с наибольшим количеством заявок: Москва, Ханты-Мансийский Автономный округ, Московская область, Краснодарский край, Ростовская область, Белгородская область, Рязанская область, Санкт-Петербург, Свердловская область и Нижегородская область. Участвовать в премии могут три категории участников - Волонтеры, НКО и Бизнес.

В пресс-службе организатора премии - Ассоциации волонтерских центров «Газете.Ru» рассказали, что в 2023 году заявок на участие от волонтеров на данный момент намного больше, чем в других категориях. В Ассоциации предполагают, что, отчасти, это связано с увеличением количества подарков и возможностей. Например, в этому году предлагается всем победителям регионального этапа сертификат на бесплатное путешествие по России «Больше, чем путешествие» от партнера премии. И в целом, сообщили в пресс-службе, больше внимания уделяется победителям региональных этапов - в каждом федеральном округе проводятся церемонии награждения, форумы. Топ-три заявок по номинациям: «Первый поступок», «Страна возможностей», «Помощь людям».

До 31 мая любой желающий старше 14 лет может оставить заявку на сайте премии через платформу ДОБРО.РФ, если у него есть проект с уже достигнутыми результатами и планами развития на 2024 год.