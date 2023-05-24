Решаем вместе: регионы выберут объекты благоустройства

Национальный проект «Жилье и городская среда» реализуется на протяжении пяти лет и направлен на то, чтобы граждане могли принять участие в благоустройстве своего региона проживания. Это позволяет преображать вид российских городов, делать их комфортнее для жизни при активном участии россиян в процессах благоустройства. Кто, как не они, знает, чего не хватает их городу, кварталу, улице?

Запрос на то, чтобы менять жизнь вокруг себя к лучшему, сформировался в обществе и получил реализацию. Опыт проведения онлайн-голосования прошлых лет показал, что подобная практика имеет отклик у миллионов россиян, которые хотят участвовать в общественной жизни и определять вектор развития своей малой родины. Только в этом году уже приняло участие в голосовании более 11 млн человек, а за три года более 30 млн россиян отдали свои голоса за новые объекты благоустройства.

В текущем году голосование будет идти до конца мая на портале za.gorodsreda.ru. Его участникам предлагается выбрать, какой парк, сквер, набережную или дворовую территорию благоустроят в следующем году в регионе. Всего на голосование вынесено более 5 тыс. объектов из более чем 1,5 тыс. муниципальных образований. Отдать свой голос могут граждане старше 14 лет. Выбрать можно только одну территорию благоустройства относительно адреса проживания, указанного при регистрации на Госуслугах. Эту возможность уже использовали более 11,5 млн человек. Самые активные граждане, вовлеченные в процессы благоустройства, проживают в Чеченской Республике, Ямало-Ненецком АО, Томской, Тамбовской, Сахалинской, Саратовской, Пензенской, Белгородской областях, в Ставропольском крае, в Республике Тыва, Республике Дагестан, в Бурятии.

Формирование комфортной городской среды — важная задача, особенно когда речь идет не о мегаполисах, а о небольших муниципалитетах. Пространство для жизни наполняет будни смыслами, придает сил и позволяет чувствовать себя на своем месте. Ежедневная рутина сменяется движением к новым целям, когда улица заботливо встречает лавочками, живописными скверами, беговыми дорожками или площадками для детей.

Понимание, что перемены к лучшему, — дело рук каждого горожанина, важный аспект не только для появления инфраструктуры, но и для ощущения сопричастности к общему делу. В ходе голосования можно выразить мнение, нужен ли городу парк или набережная, чего не хватает — детских площадок, инфраструктуры для занятий спортом или благоустроенной дворовой территории у дома.

Что сделано?

На старте нацпроекта по благоустройству российских территорий президент РФ Владимир Путин называл его главной целью создание современной среды для жизни, преображение российских городов и поселков. При этом важно, чтобы они сохранили свое лицо и историческое наследие. Это точечная работа, благодаря которой заброшенные городские пространства оживают, приобретают новый функционал и становятся местом притяжения для граждан.

Опыт реализации лучших проектов, которые нашли отклик у принявших участие в голосовании, показывает эффективность такого взаимодействия. Так, в подмосковном Электрогорске, небольшом городке на востоке Подмосковья, завершилось благоустройство берега Стахановского озера. Более 4,8 гектар территории преобразились: появился пляж, спортивная и детская площадки, места для отдыха, отдельная территория для выгула домашних питомцев, пирсы. К береговой зоне ведут дорожки, от набережной к воде сделаны спуски из металлических кассет и композитной террасной доски. Также оборудована смотровая площадка, высажены многолетние цветущие растения, сформированы фотозоны.

close 100% Берег Стахановского озера Администрация города Электрогорск

Также были закуплены скамьи, урны, парковые диваны, оснащены велопарковки и обеденные площадки, подведено освещение, установлены камеры видеонаблюдения.

В городе Аргун, расположенном в 14 км к востоку от Грозного, в 2022 году был открыт многофункциональный парк общей площадью 11 га. Место для благоустройства было выбрано неслучайно: теперь здесь есть и футбольное поле, и искусственный водоем, и живописный фонтан. По извилистым дорожкам приятно прогуляться, любуясь зелеными насаждениями, останавливаясь для отдыха в беседках. Для детей есть детская площадка, для взрослых предусмотрена зона для работы.

close 100% Парк «Возрождение» Администрация города Аргун

В числе лучших в Волгоградской области и уже реализованных на территории региона стали проекты по благоустройству улицы Центральной и Парка Победы в Михайловке — небольшом городке, большую часть которого занимает частный сектор. Новый парк стал украшением города: высаженные деревья набрались сил. Мемориальную часть парка наполняют архитектурные стелы, арочные светодиодные опоры, архитектурные конструкции, отдающие дань памяти событиям Великой Отечественной Войны.

close 100% Парк «Победы» Администрация города Михайловка

Принимает гостей и новый парк Торгун в Палласовке. О нем можно найти много положительных отзывов от жителей города: «Сделали очень красивым парк! Понравилось все, абсолютно все — и лежаки на береговой зоне, и площадка для скейтбордистов, качели, солнечные часы и детские площадки. Это то место, куда хочется приходить снова и снова». «Для Палласовки это что-то невероятное, я прям даже не поверил в этот парк», — комментирует один из пользователей.

close 100% Парк «Торгун» Администрация города Палласовка

В городе Фролово, в котором проживает около 35 тыс. человек, благодаря активности горожан и реализации проекта по созданию парка Заречный тоже появилась территория для отдыха и досуга. Общественная территория преобразилась и теперь на 72 квадратных метрах сменяют друг друга различные зоны, которые обрамляет уникальный природный ландшафт.

close 100% Парк «Заречный» Администрация города Фролово

Новыми объектами обзавелись города Николаев, Петров Вал, Урюпинск. Здесь обновили набережную, разбили новые скверы.

В целом за время существования проекта по улучшению инфраструктуры 478 муниципальных образований по всей стране вошли в число победителей. Для реализации на их территориях было отобрано 560 объектов: 216 парков, 113 набережных, 83 площади, 148 улиц и пешеходных зон. Убедительная статистика, чтобы обратить внимание на свой регион и принять участие в голосовании.

Парки и скверы, улицы и набережные

Один из частых запросов, когда речь идет о мегаполисах, связан с озеленением общественных пространств и территорий в пределах городской черты. Актуален он и для малых и средних городов России, число которых составляет основную массу городских поселений. Парки, скверы, пространства вокруг водоемов и небольших рек не только выполняют важную экологическую функцию, но и становятся визитной карточкой компактных городков и поселков. Благоустройство таких территорий задает тон: это делает окружающую среду дружелюбной и подстраивающейся под запрос жителей.

Например, Волгоградская область, один из крупнейших регионов России, состоит из 39 административно-территориальных единиц – районов и городов областного значения. Регион принимает участие в национальном проекте «Жилье и городская среда» с момента его запуска. С 2019 года здесь было благоустроено 513 общественных и 95 дворовых территорий. За 2 года будет создано еще 257 новых благоустроенных пространств и к концу 2024 года их общее число составит 865. В текущем году жители региона активно голосуют за предложенные проекты: почти 150 тыс. человек оставили свои голоса на сайте. В городе Котово 6 объектов для голосования, в городе Камышин — 8, в Калачевском — 3. В Волгограде можно отдать свой голос за один из восьми проектов. Это и «Парк героев-летчиков» в Дзержинском районе города, и сквер, который позволит преобразить Кировский район. Возможно, волгоградцы проголосуют за благоустройство прогулочного маршрута по одной из улиц до берега Волги или решат, что важнее обновить ряд пешеходных зон и городской сад.

В Ленинградской области проект по благоустройству городской среды также получил заметный отклик. Сейчас уже 77 тыс. человек высказали свое мнение на сайте для голосования. В Выборге предлагается благоустройство общественной территории «Яблоневый сад», в Тосненском муниципальном районе обновления требуется пространству в центральной части Тосно, которое является одной из самых оживленных зон города.

На Алтае голосование открыто по более чем десяти муниципальным образованиям региона. Где-то речь идет о строительстве новой детской или спортивной площадки, где-то предлагается обустроить родник и пешеходные дорожки к нему, где-то внимания требует стела, установленная на въезде в город. Голосование позволяет выявить приоритетный запрос жителей, проживающих в регионе, и закрыть часть потребностей за счет федерального финансирования.

Краснодарский край — один из наиболее активных регионов с точки зрения вовлеченности граждан в голосование. Уже более 600 тыс. местных жителей отдали свои голоса за проекты по благоустройству. Активны жители Сочи, Геленджика, Анапы, Новороссийска, Краснодара. В последнем лидирует в голосовании благоустройство общественной территории «Сквер им. Гатова», который занимает почти 13 тыс. кв. м. и, по мнению жителей, может иметь более полезное применение. Поскольку зеленая зона расположена вблизи Дворца искусств, то прилегающая территория является очень значимой для краснодарцев.

Эффект от обновления таких пространств ощущается практически сразу после их запуска: увеличивается вариативность досуга для различных категорий горожан. Постепенное повышение индекса качества городской среды достигается в том числе за счет подобных проектов. К 2030 году в России должно сократиться количество городов с неблагоприятной средой и повыситься среднее значение индекса качества городской среды в полтора раза. Тот факт, что преобразования касаются не только мегаполисов, обладающих крепкой экономикой и большими возможностями для саморазвития, позволяет надеяться на улучшение условий проживания для миллионов россиян.

Ознакомиться с предложениями по благоустройству своего региона и принять участие во всероссийском онлайн-голосовании по выбору объектов в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» можно до 31 мая на сайте za.gorodsreda.ru.