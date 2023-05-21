Дело о сожжении Корана в Волгограде будут расследовать в Чечне

Жителя Волгограда подозревают в сожжении Корана у Соборной мечети — его задержали и допросили. ЦОС ФСБ опубликовал видео — на нем мужчина говорит, что получил задание от СБУ в соцсетях. Дело об оскорблении чувств верующих в Волгограде передали в чеченское управление СК, министр юстиции России уже предложил отправить подозреваемого в колонию в один из регионов с мусульманским населением.

Фигурантом уголовного дела о сожжении Корана стал житель Волгограда и уроженец Украины Никита Журавель, работающий курьером. Дело по поручению Александра Бастрыкина передадут в управление по Чеченской республике.

По словам официального представителя ведомства Светланы Петренко, поводом для такого решения стали «многочисленные обращения» жителей Чечни с просьбой признать их потерпевшими.

Глава российского Минюста Константин Чуйченко заявил, что после приговора подозреваемого нужно направить в исправительную колонии региона, где преимущественно проживают мусульмане. Об этом он сказал ТАСС.

Чуйченко выразил мнение, что такие меры будут «способствовать уважению к религии и религиозным чувствам верующих в нашей многонациональной и многоконфессиональной стране».

Пока же Журавель находится в статусе подозреваемого по делу по ч. 2 ст. 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих).

По версии СК, мужчина, будучи в районе Соборной мечети на улице Поворинской в Волгограде, сжег Коран и снял это на телефон. После этого видеозапись «была размещена в открытом доступе на интернет-портале, подконтрольном Центру информационно-психологических спецопераций ВСУ».

«Таким образом, подозреваемый совершил публичные действия в целях оскорбления религиозных чувств, находясь в месте, специально предназначенном для проведения богослужений, других религиозных обрядов и церемоний», – пришли к выводу правоохранители.

В ходе допроса, кадры которого опубликовал Центр общественных связей ФСБ России, мужчина признал свою вину и рассказал о связях с Киевом.

«Я приобрел Коран по заданию СБУ и сжег его 4 мая у мечети. И снимал это на собственный телефон, видеоматериалы были отправлены сотрудникам СБУ. За данную работу должны были выплатить 10 тыс. рублей», – говорит задержанный на видео, стоя на фоне белой стены.

На видео называется и причина поступка: попытка разжечь религиозную рознь между христианами и мусульманами Волгоградской области.

По данным следователей, задержанный признался и в другом преступлении – съемке российских военных объектов по заданию из Украины.

Источник ТАСС в правоохранительных органах заявил, что к преступлению причастны американские спецслужбы.

«Украинский режим, включая его спецслужбы, работают под полным контролем американских и британских спецведомств, в том числе по подготовке и осуществлению терактов и диверсий на территории РФ» — говорится в публикации.

Глава СК Бастрыкин поручил следователям учесть при расследовании «данные о причастности к организации преступления представителей спецслужб иностранных государств».