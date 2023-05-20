«А у нас гуляночка». В песне Верки Сердючки услышали «недопустимое»

В Краснодаре проверяют караоке-клубы — в одном из них спели песню Верки Сердючки «Гулянка» со строками из украинского гимна «ще не вмерла Україна». В заведении объяснили, что поставивший музыку звукорежиссер «не успел сориентироваться», поскольку ставит эту песню на свадьбах уже 20 лет. Раньше из-за украинской песни наказывали гостей ресторана в Крыму — тогда фигуранты дела получили от 5 до 15 суток ареста и штрафы.

Мэр Краснодара Евгений Наумов поручил проверить все караоке-клубы города из-за песни Верки Сердючки «Гулянка», в которой есть строки из украинского государственного гимна. Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба мэрии города.

Поводом для проверки стал инцидент в одном из краснодарских караоке-клубов «Ля Мажор», где поставили песню Сердючки со строками «ще не вмерла Україна». Одни посетители заведения спели ее, другие засняли на видео. Ролик начал распространяться по соцсетям и вызвал возмущение и властей.

Как заявили в мэрии Краснодара, проверкой занимаются правоохранительные органы. В самом караоке-клубе объяснили воспроизведение песни со словами из украинского гимна тем, что звукорежиссер «не успел сориентироваться».

«Мы принципиально в клубе не даем гостям петь песни на украинском языке. С песней «Гулянка» Верки Сердючки звукорежиссер не успел сориентироваться, поскольку все куплеты поются на русском и по тексту они нейтральные. Как только прозвучал припев на украинском с недопустимым смыслом, песня была остановлена. Наш звукорежиссер подрабатывает на свадьбах, где эту песню постоянно поют уже 20 лет, поэтому «на автомате» ее включил. С персоналом проведена дополнительная разъяснительная работа, чтобы не допустить подобное в будущем», — сообщила управляющая заведением.

На распространившихся по сети кадрах видно, что трое человек в клубе исполняют песню «Гулянка» и, как положено по тексту, несколько раз повторяют строку из гимна. Кто-то из задних рядов снимает это, отдельно беря в кадр монитор, на котором появляются «недопустимые» по смыслу строки.

Верке Сердючке (настоящее имя артиста Андрей Данилко) запрещен въезд в Россию с апреля прошлого года вместе с еще несколькими десятками украинских исполенителей, поддерживающих Киев во время российской военной спецоперации.

При этом сама песня «Гулянка» не является запрещенной и не числится ни в каких реестрах.

Случай в Краснодаре не первый, когда в России принимают меры к заведению, где проигрывается украинская музыка.

Так, в сентябре прошлого года в крымском Бахчисарае закрыли ресторан «Арпат». Причиной стала пышная свадьба, где гости станцевали под «Червону калину» — украинскую народную песню, которую после начала спецоперации начали называть неофициальным гимном батальона «Азов» (организация запрещена в России).

Танцы засняли на видео, оно начало гулять по соцсетям, после чего на него обратили внимание власти. Мэр Бахчисарая Арсен Аблаев говорил о неуместности торжеств такого характера.

«Мы все должны поддерживать государство и оказывать максимальную поддержку нашим военнослужащим. Главой администрации города принято решение о прекращении деятельности данного заведения до окончательного разбирательства, после чего будут приняты решения», — говорил глава администрации.

По результатам проверки наказали не только заведение, где играла песня, но и его гостей. Владелец ресторана получил 15 суток административного ареста, диджей и танцовщица — по 10 суток, а мать жениха — 5 суток. Мать невесты оштрафовали на 40 тысяч рублей.

Диджей говорил, что не знал о характере песни, и кем она используется. И рекомендовал всем коллегам перед тем, как ставить музыку в заведении, убедиться, что у нее нет экстремистской направленности.

В октябре 2022-го Тверской суд Москвы назначил 15 суток ареста и 50 тысяч рублей штрафа местному жителю Антону Усову за прослушивание украинской музыки в собственной машине. Его обвинили в дискредитации армии и неповиновению полиции.

В то же время президент России Владимир Путин, комментируя случаи задержания за исполнение или воспроизведение песен на украинском языке, назвал их неправомерными.

«Мы возмущаемся попытками отменить русскую культуру и не должны вести себя таким же образом», — заявлял Путин. По его мнению, подобные инциденты происходит из-за эмоций.