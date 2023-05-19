На Кипре задержали двух россиян за организацию покушения на журналиста. Но не смогли найти доказательств

18 мая стало известно о задержании на Кипре двух мужчин по подозрению в организации покушения на убийство российского журналиста. Возможным мотивом называли политические и финансовые разногласия. Однако прокуратура не смогла найти доказательства попытки убить россиянина и решила отпустить подозреваемых. Один из них останется на территории Кипра, другого — депортируют. Подробности — в материале Газеты.ru.

Нет доказательств

Прокуратура Республики Кипр приняла решение отпустить двух граждан России, которых задержали на острове из-за подозрений в организации покушения на неназванного российского журналиста. Об этом написала крупнейшая газета Кипра Phileleftheros.

По информации издания, правоохранители не смогли найти достаточных подтверждений подготовки покушения, поэтому не стали возбуждать уголовное дело. Одного фигуранта дела — постоянно проживающего в городе Пафос 62-летнего мужчину — освободят из-под стражи. Другого — 56-летнего россиянина — решили депортировать на родину. Он приехал на остров за несколько дней до задержания полицией. Первого прокуратура назвала заказчиком преступления, второго — исполнителем.

Разоблачить журналиста

Российский журналист, на жизнь которого, по версии полиции Кипра, готовили покушение, в течение последних нескольких лет проживал в Пафосе. Как написала греческая ежедневная газета Kathimerini, у журналиста возникли политические разногласия с постоянно живущим в Пафосе 62-летний россиянином, которого следствие позже посчитало заказчиком покушения.

По данным Phileleftheros, российский журналист публично делал антироссийские заявления. Портал AlphaNews со ссылкой на сообщение местных властей назвал готовящееся покушение политически мотивированным.

Также Phileleftheros написала о финансовых разногласиях. Подозреваемые сошлись в показаниях, согласно которым желали «разоблачить журналиста в некоторых серьезных вопросах».

Засекретить дело

По версии следствия, 62-летний россиянин попросил о помощи 56-летнего мужчину в убийстве журналиста. Последний согласился и приехал на Кипр, поселившись в отеле в городе Лимассол.

Издания Cyprus Times и Alpha Cyprus написали об аресте двух россиян в ночь на 18 мая. Сообщалось, что мужчин задержали на этой неделе на срок до 19 мая. Силовики задержали предполагаемого исполнителя преступления в номере гостиницы 12 мая. На следующий день в собственном доме был задержан и предполагаемый организатор. Мужчинам предъявили обвинения в сговоре для совершения убийства.

Источник в посольстве России в Никосии рассказал агентству РИА Новости, что дипломатическое ведомство к настоящему времени не располагает информацией об освобождении россиян. О самом факте задержания полиция ранее уведомила российское представительство. Никто из фигурантов дела в посольство не обращался.

По данным Phileleftheros, кипрская полиция хочет максимально засекретить дело от общественности.