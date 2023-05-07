«Сказки киевского режима». Зачем спускают воду в Каховском водохранилище

На Каховской ГЭС приступили к сбросу воды из водохранилища. Ранее местные власти сообщали, что уровень воды в нем поднялся до критической отметки. Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов предполагал, что Украина может намеренно добиваться подтопления левого берега Днепра, чтобы подготовиться к контрнаступлению. При этом врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что «никакого особого подъема воды в Каховском водохранилище нет».

На Каховской ГЭС начали контролируемый сброс воды для снижения поднявшегося уровня воды в Каховском водохранилище на реке Днепр, сообщил глава Новой Каховки Владимир Леонтьев.

«Удалось привести в рабочее состояние часть соответствующего оборудования», — рассказал он и уточнил, что уровень воды в водохранилище падает.

В администрации Новокаховского городского округа пояснили, что военные смогли частично решить проблему с шандором (это разновидность ремонтного затвора) и поднять задвижку на головной станции Северо-Крымского канала в Таврийске. Часть воды направили в уцелевшие трубопроводы Каховского магистрального канала в Любимовке.

Критически высокий уровень воды

Ранее власти сообщали, что уровень воды в Каховском водохранилище поднялся до критической отметки.

«Каховское водохранилище сейчас переполнено, причем на рекордном уровне. Зимой оно было с рекордно малым количеством воды, сейчас уровень воды поднялся с этой отметки на 17 м, это на 2,5 м выше нормы»,

— говорил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Дальнейшее повышение уровня воды могло привести к прорыву дамбы в районе города Каменка-Днепровская и подтоплению близлежащих городов и сел, где проживают десятки тысяч человек.

Советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа заявлял о риске затопления территории Запорожской АЭС в случае прорыва дамбы Каховского водохранилища.

«На станции будут затоплены силовые кабельные линии брызгальных бассейнов и насосные установки», — говорил он ТАСС.

По его словам, подобная авария может создать проблемы с эксплуатацией АЭС и риски для ядерной безопасности.

Среди причин повышения уровня воды в водохранилище — половодье и «неконтролируемый сброс воды» с ГЭС в городах Днепр и Запорожье, которые находятся под контролем Украины, заявлял Владимир Рогов.

Другая причина повышения воды — обстрелы Каховской ГЭС, из-за которых на станции невозможно провести ремонтные работы, добавил Рогов. По его словам, «сезон дождей позади, с установлением сухой погоды уровень воды в водохранилище должен стабилизироваться».

Связь с украинским контрнаступлением

5 мая Рогов выразил мнение, что Украина может намеренно добиваться подтопления левобережной части Запорожской области, которая находится ниже правого берега Днепра. По его словам, таким образом украинская сторона хочет затопить минную заградительную линию на левом берегу водохранилища.

«Они используют эту ситуацию как военную составляющую для подготовки форсирования Днепра, в том числе для захвата Запорожской АЭС», — утверждал он.

В свою очередь украинское издание «Страна» отмечало, что подтопление этой территории может работать и против ВСУ — из-за разлива водохранилища форсировать Днепр украинским войскам будет труднее, если перед ними поставят такую задачу.

При этом врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что «на самом деле никакого особого подъема воды в Каховском водохранилище нет».

«Сказки, которые рассказывает киевский режим о «затоплении левобережья», направлены на то, чтобы запугать наших людей и посеять панику», — сказал глава региона.

29 апреля Сальдо также назвал технически невозможным потенциальный сценарий, при котором украинская сторона резко спустит воды из водохранилищ при ГЭС для затопления первой линии обороны российской армии.

«На самом деле каскад гидротехнических сооружений на Днепре не позволит воде резко пройти вниз по течению. Вода разойдется по всей протяженности реки, частично уйдет в Северо-Крымский и Каховский магистральные каналы», — пояснял он.

9 ноября 2022 года министр обороны Сергей Шойгу по предложению занимавшего тогда пост командующего группировкой войск в зоне военной операции Сергея Суровикина приказал отвести российские войска в Херсонской области с правобережья Днепра на левый берег. Суровикин объяснял, что решение об отводе сил связано с угрозой изоляции российских военных в случае затопления территорий ниже Каховской ГЭС.