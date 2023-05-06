Эвакуация, перекрытие трасс. В Свердловской области лесные пожары перешли на склады с порохом

Общая площадь пожаров в Свердловской области достигла 20 тыс. га, огонь бушует уже несколько недель. В Ржевском городском округе загорелись складские помещения с порохом, прогремело несколько взрывов. Из-за сильного дыма перекрыты участки автодороги Верхняя Пышма — Невьянск и трассы Невьянск — Реж — Артемовский — Килачевское. Власти региона запросили федеральную помощь. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Природные пожары в Свердловской области полыхают уже несколько недель. 6 мая огонь перекинулся на складские помещения с порохом, который начал взрываться.

«Поступила информация о взрывах на складах с порохом в Ржевском городском округе», — сообщили «РИА Новости» в экстренных службах.

В МЧС позже подтвердили, что вероятная причина взрывов — переход огня с лесного пожара на находящиеся рядом склады.

В результате ЧП никто не пострадал. «Проводится наращивание сил и средств для дальнейшего недопущения распространения огня», — рассказали спасатели.

Общая площадь пожаров в Свердловской области достигла 20 тыс. га. Глава региона Евгений Куйвашев запросил федеральную помощь. Ситуация оценивается как критическая.

«В регионе критическая ситуация с пожарами. Она усугубляется из-за погоды. (...) К сожалению, сейчас наши спасатели самостоятельно не могут справиться со всеми очагами, их слишком много», — цитирует пресс-служба главу региона.

С завтрашнего утра для борьбы с огнем задействуют самолеты МЧС, вертолеты Минобороны, Росгвардии и Авиалесохраны.

Куйвашев также предупредил свердловчан об ответственности и миллионных штрафах за нарушение требований пожарной безопасности. «Прошел только первый день майских праздников, и уже вся область горит. 20 тысяч гектаров! В регионе — катастрофа! Людям нечем дышать, они свои дома теряют. А эти жарят шашлыки. Мы получим деньги с каждого нарушителя», — отметил губернатор.

Эвакуация

Глава Режевского городского округа Иван Карташов объявил о начале эвакуации жителей поселка Первомайский.

«Пункты временного размещения принимают людей. Организован вывоз людей автобусами и на личном транспорте», — сказал он.

Эвакуацию также провели из села Мостовое, деревень Верхотурка, Первомайская и Ольховка под Верхней Пышмой, садоводческих товариществ под Асбестом, Дегтярском, Ревдой, Березовским и Артемовским.

Глава Березовского городского округа Евгений Писцов сообщил, что эвакуацию объявили также в селах Островное и Зеленый Дол. В этом районе сильный ветер способствует распространению огня, площадь возгорания растет. Объявлен набор добровольцев, которые могли бы принять участие в борьбе с огнем.

«Нужна помощь добровольцев для локализации лесных пожаров. Ситуация складывается неблагоприятным образом: количество очагов увеличивается, сильный ветер способствует распространению огня. Важно не допустить угрозы населенным пунктам и остановить огонь на дальних подступах», — говорится в посте Писцова во «Вконтакте».

Жители Режа в соцсетях сообщают, что часть трассы до населенного пункта уже окутана смогом. Местные жители до объявления эвакуации начали покидать свои дома. Очаги возгорания находятся в разных местах, поэтому власти не исключают поджог.

Заблокированные дороги

Из-за сильного дыма движение транспорта с 24-го по 46-й километр автодороги Верхняя Пышма — Невьянск полностью перекрыто. Также заблокированы въезд и выезд в Мостовское и Ольховку.

Кроме того, ограничения движения ввели с 128-го по 134-й километр трассы Невьянск — Реж — Артемовский — Килачевское.

Погода

В Свердловской области действует режим ЧС. Пожарные считают причиной возгораний неосторожное обращение с огнем. Ситуацию ухудшают теплая погода и сильный ветер. В воскресенье, 7 мая, в Свердловской области порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду.

Сейчас пожары тушат более тысячи специалистов. Накануне было ликвидировано 16 пожаров на площади почти 550 га.