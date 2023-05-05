Всемирная организация здравоохранения отменила статус пандемии для COVID-19, сообщил гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус. По его словам, в течение последнего года комитет по чрезвычайным ситуациям ВОЗ наблюдал за ходом распространения коронавируса и пришел к выводу, что ЧС можно отменять. Однако Гебрейесус отметил, что это не означает, что COVID более не представляет угрозы. Пандемия коронавируса продлилась 1150 дней.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус заявил, что для COVID-19 снимают статус пандемии. Трансляция выступления велась на YouTube-канале ВОЗ.

По его словам, последний год комитет по чрезвычайным ситуациям при ВОЗ «анализировал данные и рассматривал вопрос, когда наступит подходящее время для снижения уровня опасности» ситуации с коронавирусом и накануне этот комитет собрался и рекомендовал главе ВОЗ объявить о прекращении ЧС в области общественного здравоохранения в связи с распространением COVID.

«Я согласился. С большой надеждой я объявляю, что COVID-19 больше не имеет статуса чрезвычайной ситуации в области здравоохранения»,

— заявил глава ВОЗ.

Однако, по его словам, отмена статуса пандемии не означает, что COVID перестал представлять опасность для здоровья людей. «На прошлой неделе COVID-19 уносил жизни каждые три минуты — и это только те смерти, о которых мы знаем. Пока мы с вами говорим, тысячи людей по всему миру борются за свои жизни в отделениях интенсивной терапии, и еще миллионы продолжают жить с изнуряющими последствиями коронавируса. Вирус по-прежнему убивает и все еще мутирует», — отметил Гебрейесус.

По его словам, только по официальным данным от COVID погибло 7 млн человек, однако реальные цифры выше и составляют минимум 20 млн жертв.

ВОЗ объявила COVID-19 пандемией 11 марта 2020 года. С того момента прошло 3 года, 1 месяц и 3 недели — 1150 дней.

По данным организации, всего в мире зарегистрировано более 765 млн случаев заражения COVID. По данным портала стопкоронавирус.рф, в России с начала распространения COVID, было выявлено почти 23 млн случаев — 22 870 557. Жертвами заболевания стали почти 400 тыс. человек — 398 463.

Ранее Гебрейесус отмечал, что COVID преподнес миру три урока. Первый — это важная роль общественного здравоохранения. По словам главы ВОЗ, менее богатые страны часто лучше справлялись с распространением COVID, поскольку опыт борьбы с другими эпидемиями выработал привычку отслеживать контакты с другими людьми. Второй — важность науки в жизни человечества, благодаря которой удалось разработать методы лечения и вакцины быстрее, чем для любого другого патогена в истории. Третий — важность сотрудничества между странами, поскольку мир встретил пандемию «хаотичным сочетанием ответных мер».

Источник распространения COVID до сих пор неизвестен. Первые случаи были зафиксированы в китайской провинции Ухань в декабре 2019 года, где врачи в одной из больниц обратили внимание не приток пациентов с тяжелой пневмонией неясного происхождения. Власти США — администрация экс-президента Дональда Трампа — обвиняли Китай в распространении вируса, утверждая, что оно началось из-за утечки в одной из лабораторий Уханя. Вместе с тем Пекин обвинял Вашингтон в распространении COVID, отмечая, что именно США активнее других изучали вирус. Указывалось, в частности, что США закрыли одну из своих лабораторий, где изучался коронавирус, еще до появления первых случаев, опасаясь возможной утечки. В Минобороны РФ также утверждали, что США могут быть причастны к распространению инфекции.

По данным ООН, мировая экономика из-за последствий коронавируса потеряла по меньшей мере 4,3% ВВП. После начала активного распространения заболевания многие страны ввели тотальные локдауны, парализовавшие работу промышленных предприятий, сферы авиаперевозок, туризма, а также перегрузившие работой системы здравоохранения большинства стран. Сильно пострадала нефтедобыча из-за упавшего спроса на энергоресурсы и нарушения цепочек логистики, цены на нефть упали в активную фазу распространения коронавируса.

Кроме того, распространение COVID вызвало рост появления конспирологических теорий. Наиболее популярными из них стали:

— Билл Гейтс под предлогом вакцинации хочет «чипировать людей»;

— пандемия коронавируса — попытка контролировать численность населения;

— вышки мобильной связи 5G подавляют иммунитет и делают его восприимчивым для COVID;

— коронавирус и израильская вакцина — сионистское биологическое оружие.