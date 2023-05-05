Пандемия коронавируса закончилась. Она длилась 1150 дней

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус заявил, что для COVID-19 снимают статус пандемии. Трансляция выступления велась на YouTube-канале ВОЗ.
По его словам, последний год комитет по чрезвычайным ситуациям при ВОЗ «анализировал данные и рассматривал вопрос, когда наступит подходящее время для снижения уровня опасности» ситуации с коронавирусом и накануне этот комитет собрался и рекомендовал главе ВОЗ объявить о прекращении ЧС в области общественного здравоохранения в связи с распространением COVID.
«Я согласился. С большой надеждой я объявляю, что COVID-19 больше не имеет статуса чрезвычайной ситуации в области здравоохранения»,
— заявил глава ВОЗ.
Однако, по его словам, отмена статуса пандемии не означает, что COVID перестал представлять опасность для здоровья людей. «На прошлой неделе COVID-19 уносил жизни каждые три минуты — и это только те смерти, о которых мы знаем. Пока мы с вами говорим, тысячи людей по всему миру борются за свои жизни в отделениях интенсивной терапии, и еще миллионы продолжают жить с изнуряющими последствиями коронавируса. Вирус по-прежнему убивает и все еще мутирует», — отметил Гебрейесус.
По его словам, только по официальным данным от COVID погибло 7 млн человек, однако реальные цифры выше и составляют минимум 20 млн жертв.
ВОЗ объявила COVID-19 пандемией 11 марта 2020 года. С того момента прошло 3 года, 1 месяц и 3 недели — 1150 дней.
По данным организации, всего в мире зарегистрировано более 765 млн случаев заражения COVID. По данным портала стопкоронавирус.рф, в России с начала распространения COVID, было выявлено почти 23 млн случаев — 22 870 557. Жертвами заболевания стали почти 400 тыс. человек — 398 463.
Ранее Гебрейесус отмечал, что COVID преподнес миру три урока. Первый — это важная роль общественного здравоохранения. По словам главы ВОЗ, менее богатые страны часто лучше справлялись с распространением COVID, поскольку опыт борьбы с другими эпидемиями выработал привычку отслеживать контакты с другими людьми. Второй — важность науки в жизни человечества, благодаря которой удалось разработать методы лечения и вакцины быстрее, чем для любого другого патогена в истории. Третий — важность сотрудничества между странами, поскольку мир встретил пандемию «хаотичным сочетанием ответных мер».
Источник распространения COVID до сих пор неизвестен. Первые случаи были зафиксированы в китайской провинции Ухань в декабре 2019 года, где врачи в одной из больниц обратили внимание не приток пациентов с тяжелой пневмонией неясного происхождения. Власти США — администрация экс-президента Дональда Трампа — обвиняли Китай в распространении вируса, утверждая, что оно началось из-за утечки в одной из лабораторий Уханя. Вместе с тем Пекин обвинял Вашингтон в распространении COVID, отмечая, что именно США активнее других изучали вирус. Указывалось, в частности, что США закрыли одну из своих лабораторий, где изучался коронавирус, еще до появления первых случаев, опасаясь возможной утечки. В Минобороны РФ также утверждали, что США могут быть причастны к распространению инфекции.
По данным ООН, мировая экономика из-за последствий коронавируса потеряла по меньшей мере 4,3% ВВП. После начала активного распространения заболевания многие страны ввели тотальные локдауны, парализовавшие работу промышленных предприятий, сферы авиаперевозок, туризма, а также перегрузившие работой системы здравоохранения большинства стран. Сильно пострадала нефтедобыча из-за упавшего спроса на энергоресурсы и нарушения цепочек логистики, цены на нефть упали в активную фазу распространения коронавируса.
Кроме того, распространение COVID вызвало рост появления конспирологических теорий. Наиболее популярными из них стали:
— Билл Гейтс под предлогом вакцинации хочет «чипировать людей»;
— пандемия коронавируса — попытка контролировать численность населения;
— вышки мобильной связи 5G подавляют иммунитет и делают его восприимчивым для COVID;
— коронавирус и израильская вакцина — сионистское биологическое оружие.