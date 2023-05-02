Майские праздники с пользой: где найти альтернативные занятия для выходных

Попробовать новое
Длинные выходные — отличная возможность открыть для себя что-то новое, будь то легкое хобби в виде игры на укулеле или целая дополнительная профессия. Второй вариант может быть интересен тем, кто хочет найти подработку, попробовать себя в новой роли или сменить сферу деятельности. В сети можно найти много образовательных онлайн-платформ, на которых собрано огромное количество бесплатных курсов по самым разным направлениям, в частности, на очень популярную сегодня It-тематику.
Если вы ищете занятие на выходные для ребенка, вас может заинтересовать проект «Код будущего» — сейчас, к примеру, открыт набор на образовательные программы для учащихся 8-11 классов. Он реализуется в рамках федерального проекта «Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли» национальной программы «Цифровая экономика РФ».
Развить профессиональные навыки
Далеко не все сегодня хотят менять свою сферу деятельности, однако желающих совершенствоваться в своем направлении с каждым годом становится все больше. Дополнительное образование уже давно стало полноценным трендом. Для тех, кому хотелось бы подтянуть или расширить свои профессиональные умения также есть интересные бесплатные онлайн-активности. Так, на российских площадках онлайн-образования можно найти целый ряд полезных программ.
К примеру, у СберУниверситета для руководителей и топ-менеджеров есть актуальный курс «ESG: Введение. Как бизнесу быть на волне в следующие 30 лет». Для более широкой аудитории есть обучающая программа «Яндекс Практикума» — «Excel для работы», а для представителей творческих и близких к ним профессий у «Нетологии» есть курс «Основы Adobe Photoshop».
Усовершенствовать личные навыки
Современные работодатели ценят в сотрудниках не только профессиональные, но и личные, персональные навыки. К счастью, сегодня их можно прокачать совершенно бесплатно. Например, узнать о факторах, которые могут повлиять на наш выбор в жизни можно на курсе онлайн-платформы «ПостНаука» «Теория принятия решений». Научиться лучше управлять бюджетом можно на программе от СберУниверситета «Управление личными финансами». А если вы всегда мечтали научиться читать книги так, чтобы они приносили не только удовольствие, но и практическую пользу, вам стоит пройти курс «Книжный ниндзя» от издательства «МИФ».
Повысить уровень цифровой грамотности
Если за цифровую грамотность хочется взяться основательно, стоит обратить внимание на просветительский проект «Цифровой ликбез», который в 2022 году запустила АНО «Цифровая экономика». На нем вы узнаете, как распознать мошенников, защитить свои персональные данные и финансы. Также на курсе расскажут о том, что такое авторское право и как сегодня выглядит цифровой этикет. Полезные материалы на схожую тематику есть на портале всероссийского образовательного проекта «Урок цифры» При этом материалы данного ресурса предусмотрены не только взрослых, но и для детей, и особенно будут полезны их родителям и учителям.
Если говорить о том, как защитить ребенка от негативных аспектов интернета, обучающие материалы на эту тему есть на сайте Лиги безопасного интернета. На ресурсе есть множество статей о том, что такое детская цифровая зависимость, как уберечь ребенка от травли в сети, что такое фейки и о других угрозах, которые могут настигнуть несовершеннолетних в сети.