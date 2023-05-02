Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Общество

Майские праздники с пользой: где найти альтернативные занятия для выходных

Топ онлайн-ресурсов для продуктивных майских выходных вместо пикника

close
100%
Pexels
Майские праздники принято проводить на природе: наслаждаться первыми теплыми деньгами, открыть сезон встреч с друзьями за барбекю. Однако первая половина майских выходных в этом году не обрадовала погодой, поэтому мы собрали несколько вариантов для домашних активностей, помимо просмотра фильмов и сериалов, которые помогут продуктивно провести время.
1

Попробовать новое

close
100%
Unsplash

Длинные выходные — отличная возможность открыть для себя что-то новое, будь то легкое хобби в виде игры на укулеле или целая дополнительная профессия. Второй вариант может быть интересен тем, кто хочет найти подработку, попробовать себя в новой роли или сменить сферу деятельности. В сети можно найти много образовательных онлайн-платформ, на которых собрано огромное количество бесплатных курсов по самым разным направлениям, в частности, на очень популярную сегодня It-тематику.

Если вы ищете занятие на выходные для ребенка, вас может заинтересовать проект «Код будущего» — сейчас, к примеру, открыт набор на образовательные программы для учащихся 8-11 классов. Он реализуется в рамках федерального проекта «Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли» национальной программы «Цифровая экономика РФ».

2

Развить профессиональные навыки

close
100%
Depositphotos

Далеко не все сегодня хотят менять свою сферу деятельности, однако желающих совершенствоваться в своем направлении с каждым годом становится все больше. Дополнительное образование уже давно стало полноценным трендом. Для тех, кому хотелось бы подтянуть или расширить свои профессиональные умения также есть интересные бесплатные онлайн-активности. Так, на российских площадках онлайн-образования можно найти целый ряд полезных программ.

К примеру, у СберУниверситета для руководителей и топ-менеджеров есть актуальный курс «ESG: Введение. Как бизнесу быть на волне в следующие 30 лет». Для более широкой аудитории есть обучающая программа «Яндекс Практикума» — «Excel для работы», а для представителей творческих и близких к ним профессий у «Нетологии» есть курс «Основы Adobe Photoshop».

3

Усовершенствовать личные навыки

close
100%
Depositphotos

Современные работодатели ценят в сотрудниках не только профессиональные, но и личные, персональные навыки. К счастью, сегодня их можно прокачать совершенно бесплатно. Например, узнать о факторах, которые могут повлиять на наш выбор в жизни можно на курсе онлайн-платформы «ПостНаука» «Теория принятия решений». Научиться лучше управлять бюджетом можно на программе от СберУниверситета «Управление личными финансами». А если вы всегда мечтали научиться читать книги так, чтобы они приносили не только удовольствие, но и практическую пользу, вам стоит пройти курс «Книжный ниндзя» от издательства «МИФ».

4

Повысить уровень цифровой грамотности

close
100%
Depositphotos

Если за цифровую грамотность хочется взяться основательно, стоит обратить внимание на просветительский проект «Цифровой ликбез», который в 2022 году запустила АНО «Цифровая экономика». На нем вы узнаете, как распознать мошенников, защитить свои персональные данные и финансы. Также на курсе расскажут о том, что такое авторское право и как сегодня выглядит цифровой этикет. Полезные материалы на схожую тематику есть на портале всероссийского образовательного проекта «Урок цифры» При этом материалы данного ресурса предусмотрены не только взрослых, но и для детей, и особенно будут полезны их родителям и учителям.

Если говорить о том, как защитить ребенка от негативных аспектов интернета, обучающие материалы на эту тему есть на сайте Лиги безопасного интернета. На ресурсе есть множество статей о том, что такое детская цифровая зависимость, как уберечь ребенка от травли в сети, что такое фейки и о других угрозах, которые могут настигнуть несовершеннолетних в сети.

Картина дня
Военная операция РФ на Украине. День 433-й
Онлайн-трансляция военной операции ВС РФ на Украине — день 433-й
«Они хотят быть клиентом России». Варшава обвинила Европу в желании диалога с Москвой
Вице-премьер Польши заявил, что оппозиция и половина Европы желают наладить отношения с Россией
От яиц «Фаберже» до театральных костюмов: как Валентина Юдашкина полюбил Париж
Скончался модельер Валентин Юдашкин
РБК: в Брянской области неизвестные совершили подрыв на железной дороге
Лидеров России, Белоруссии и Ирана не пригласили на коронацию Карла III
Еврокомиссия ограничила экспорт украинского зерна в пять стран Восточной Европы
Калининградский суд отменил приговор бизнесмену за избиение Павла Прилучного
Новости и материалы
РЖД: в Брянской области 20 вагонов поезда сошли с рельсов из-за вмешательства посторонних
Экс-разведчик ВС США Риттер предложил план раздела Украины между Россией и Польшей
Рэпер Егор Крид решил сменить имидж и показал результат
Генерал США назвал предполагаемые стратегические цели России в начале СВО
В AnTuTu назвали самые мощные Android-смартфоны апреля
«Вставай на колени»: школьники толпой напали на пенсионера и избили его в Самарской области
Стала известна причина избиения баскетболиста ЦСКА Шведа
Звезда «Эмили в Париже» Лили Коллинз показала лицо без макияжа
МО: военные ВС РФ пресекли деятельность разведгруппы ВСУ на Южно-Донецком направлении
Блейк Лайвли показала, как провела вечер после отказа идти на Met Gala
Актер Стэнли Туччи рассказал, как полгода ел через трубку из-за борьбы с раком языка
Ученые смоделировали, как Земля должна выглядеть для инопланетян в радиодиапазоне
Во Франции порекомендовали ограничить рейсы авиакомпаний Китая в связи с дружбой с Россией
Госсекретарь США Блинкен заявил, что Украина готовит контрнаступление в ближайшие недели
Акции помогающей студентам с домашним заданием компании обвалились на 50% из-за ChatGPT
Путин указал на проблему с отравлением алкоголем в Воронежской области
Путин: основная проблема современного спорта — излишняя коммерциализация
В сети появился тизер и постер второй части «Дюны»
Все новости
Кто такой Игорь Танцюра, которого сначала посчитали погибшим в Артемовске, а потом «воскресили»
Пригожин пообещал «работать дальше» после опровержения гибели командующего теробороной Танцюры
Tinder православный: в России предложили альтернативу уходящему сервису
Владеющая Tinder компания Match Group окончательно уходит из России к 30 июня
«Звук возрождения жизни»: Путин открыл трамвайное движение в Мариуполе
Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи дал старт трамвайному движению в Мариуполе
Варшава ждет выплаты репараций от Берлина. А потом — от Москвы
Кремль не стал комментировать заявления Варшавы о репарациях
Таракан на дорожке, бутылки вместо цветов и оммаж Лагерфельду: как прошел Met Gala 2023
Самые яркие образы звезд бала Института костюма в Нью-Йорке
«Применить внезапно и в больших объемах». Зачем Украине британские ракеты Storm Shadow
Полковник Ходаренок заявил, что Киев задействует в наступлении ракеты Storm Shadow/SCALP
Умер Валентин Юдашкин
Госдепартамент США отреагировал на атаки дронов на объекты в Крыму и Брянской области
Вашингтон пообещал помогать Киеву и пытаться привлечь Россию к ответственности за военную операцию
«Это может положительно сказаться на рубле». Москва собирается возобновить покупку валюты
Bloomberg анонсировал возобновление Россией закупки иностранной валюты для своих резервов
Мужчина дарит мне сладкие подарки и не разрешает делиться с ребенком от первого брака
Москвичка поделилась историей о необычном поведении своего возлюбленного по отношению к ее сыну
Немного подзабыл. Как не спутать рассеянность и начало болезни Альцгеймера
Невролог Парфенов рассказал о новых методах диагностики болезни Альцгеймера
Кто стоит за созданием живодерских каналов в Telegram
Психолог Хватов объяснил, почему подростки мучают животных и публикуют записи издевательств
Глава МВФ Георгиева: в мире наблюдается постепенный отказ от доллара США
Однако в ближайшем будущем ему нет альтернативы
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях