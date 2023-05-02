Майские праздники с пользой: где найти альтернативные занятия для выходных

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Длинные выходные — отличная возможность открыть для себя что-то новое, будь то легкое хобби в виде игры на укулеле или целая дополнительная профессия. Второй вариант может быть интересен тем, кто хочет найти подработку, попробовать себя в новой роли или сменить сферу деятельности. В сети можно найти много образовательных онлайн-платформ, на которых собрано огромное количество бесплатных курсов по самым разным направлениям, в частности, на очень популярную сегодня It-тематику.

Если вы ищете занятие на выходные для ребенка, вас может заинтересовать проект «Код будущего» — сейчас, к примеру, открыт набор на образовательные программы для учащихся 8-11 классов. Он реализуется в рамках федерального проекта «Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли» национальной программы «Цифровая экономика РФ».