В московском метро по камерам задержали европейского миллиардера

В Москве по запросу Интерпола задержан сын генерала СВР, миллиардер Алексей Коротаев. Его разыскивают по запросу Швейцарии из-за подозрений в мошенничестве и злоупотреблении доверием. В 2017 году он отбывал наказание в ОАЭ за финансовые махинации, однако отделался штрафом в €2 тыс. Что известно о российско-швейцарском финансисте — в нашем материале.

Telegram-канал Baza со ссылкой на источник сообщает, что в московском метро по запросу Интерпола задержали швейцарского миллиардера, сына генерала Службы внешней разведки РФ Алексея Коротаева. Отмечается, что его идентифицировали по камерам видеонаблюдения.

«Вечером 27 апреля на станции метро «Кутузовская» сработала камера с системой распознавания лиц — она заметила 36-летнего Алексея Коротаева, который находится в международном розыске Интерпола»,

— говорится в сообщении Baza.

Отмечается, что международная организация ищет бизнесмена по запросу Швейцарии, где его подозревают в мошенничестве и злоупотреблении доверием. Сейчас Коротаев находится под арестом, утверждает Baza.

Однако РЕН ТВ со ссылкой на источник пишет, что Коротаева действительно задержали, однако после проверки отпустили, поскольку в России он в розыске не находится. Данные о его местоположении переданы в штаб-квартиру Интерпола. Швейцария, как инициатор розыска, может направить запрос российской стороне о его выдаче, однако для этого факты, изложенные в запросе, должны быть подсудными по российскому законодательству.

Алексей Алексеевич Коротаев — инвестор и финансист. По неподтвержденным данным, обладает российским и швейцарским паспортами. Для бизнесмена это уже второй арест, в 2017 году его приговорили к трехлетнему заключению в ОАЭ по обвинению в махинациях и незаконном подписании чека на €18 млн. Однако спустя полгода он заплатил штраф €2 тыс. и вышел на свободу. В связи с уголовным преследованием и заключением сорвалась сделка по покупке футбольного клуба «Рода» и Коротаев получил только 20% акций клуба.

По неподтвержденным данным, Коротаев может быть причастен к работе международной сети по уклонению от уплаты налогов в Дубае через инвестиционный фонд Helin International, который фигурировал в эмиратском деле против Коротаева. Также сообщается, что компания Коротаева Private Kapital Partners Asset Management Limited, зарегистрированная на острове Маврикий, подозревается в США в отмывании денег для российских силовых структур, представителей энергетического сектора и других бизнесменов.

Статус России в Интерполе

После начала спецоперации на Украине Россию хотели исключить из состава Интерпола, усилия к этому прикладывали украинские и британские власти. Однако почти сразу, 11 марта того же года в организации заявили, что членство Москвы приостановлено не будет, хотя процедура приема запросов от РФ изменится. Отмечалось, что в случае исключения РФ из организации Международной полиции, возникнет риск «серьезных проблем с безопасностью в случае прекращения обмена информацией». Однако вместе с этим Москва лишилась возможности отправлять запросы напрямую в страны — члены Интерпола, а должна это делать через Генеральный секретариат.

В конце октября 2022 года снова был поднят вопрос об исключения РФ, однако вопрос отложили минимум на год.

СССР был принят в Интерпол в 1990 году. После распада Советского Союза его правопреемницей стала Россия, в стране создали Национальное центральное бюро Интерпола МВД России. С 2011 года ведомство возглавлял генерал-майор полиции Александр Прокопчук, в октябре 2021-го он покинул должность по собственному желанию.