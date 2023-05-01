В Брянской области подорвали ж/д пути, поезд сошел с рельсов. Что известно о ЧП

Утром 1 мая в Брянской области произошел взрыв на железнодорожном полотне. С рельсов сошли два локомотива и семь вагонов грузового состава, из-за чего возник пожар. Возгорание потушено, движение будет восстановлено к утру, заявили власти региона. Подробности происшествия – в материале «Газеты.Ru».

В Брянской области во время движения поезда сработало «неустановленное взрывное устройство». Произошло это в 10 утра в Унечском районе на 136-м км ж/д путей направления Брянск-Унеча, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Из-за взрыва с рельсов сошли «два локомотива поезда и семь вагонов», заявил глава области. В РЖД сообщали об одном сошедшем локомотиве и семи вагонах.

Они завалились набок и загорелись. «Остальные вагоны удалось отогнать на безопасное расстояние. Пострадавших нет», – говорится в посте губернатора Богомаза.

По данным ТАСС, в составе было более 70 вагонов. В экстренных службах агентству рассказали, что в цистернах был газойль. Предварительно, поезд перевозил и лесоматериалы.

Пожар, по словам Богомаза, полностью локализован. Сам губернатор уже на месте – контролирует работу по борьбе с последствиями ЧП.

Там был организован штаб. «В работе штаба приняли участие начальник Главного управления МЧС России по Брянской области Вадим Сергеевич Уваркин, заместитель начальника Московской железной дороги (по территориальному управлению) Марат Шевкетович Шайдуллин, оперативные службы», – уточнил чиновник.

Мониторингом экологической обстановки и ликвидацией последствий разлива нефтепродуктов занимаются лаборатория МЖД и бригада «Экоспас», пишет ТАСС.

Для обеспечения транспортного сообщения власти вывели дополнительные автобусные маршруты, благодаря которым можно добраться из Унечи на железнодорожную станцию Почеп.

«К утру железнодорожное сообщение на направлении «Унеча» будет восстановлено», – утверждает губернатор Брянской области.

Пока возможны задержки пассажирских поездов № 202 Новозыбков — Москва и № 86 Климов — Москва.

Что произошло?

Утром 1 мая местные жители услышали два хлопка, после чего с рельсов сошел состав грузового поезда. Очевидец рассказал, что в это время был недалеко от ж/д полотна. Когда услышал взрыв, бросился на помощь, пишет Telegram-канал Baza.

На месте ЧП он увидел человека на велосипеде, который был одет во все черное с черным рюкзаком.

«На вопрос, как он здесь оказался, мужчина ответил, что хотел сократить дорогу, и уехал. В Унечском районе, где произошел подрыв полотна, объявлен план «Перехват», – пишет Baza.

Telegram-канал назвал и приметы подозреваемого: мужчина примерно 40 лет и ростом около 170 см. Рен ТВ указывает, что правоохранители разыскивают «бородатого мужчину, предположительно, 30 лет, ехавшего на велосипеде в спецодежде Мираторга».

Telegram-канал Shot сообщает о двух подозреваемых. «У силовиков есть приметы подозреваемых. Но пока они очень «общие» — без конкретики. Ведется поиск. В ближайших населенных пунктах опрашиваются жители каждого дома. Выборочно осматривают помещения и участки», – отмечается в посте.

Telegram-канал Mash также подтверждает информацию о двух возможных участниках подрыва. По его данным, мужчины попали на камеры видеонаблюдения. Якобы один из них минировал полотно, другой караулил. Отмечается, что местные жители звонят в полицию и сообщают о «подозрительных, по их мнению, людях», в том числе о мужчине во всем черном на велосипеде.

По информации Mash, мощность взрывного устройства была не меньше 200 гр в тротиловом эквиваленте.